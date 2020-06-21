Siam Premium Outlets Bangkok открылся без шумихи

Аутлет-центр Siam Premium Outlets Bangkok недалеко от главного аэропорта Бангкока Суварнабхуми открылся 19 июня 2020 . Причем без особой шумихи, фанфар и барабанов. Из-за глобальной пандемии коронавируса ритейл (за исключением онлайн-торговли) по всему миру переживает не лучшие времена. В день открытия аутлеты люксовых брендов в торговом комплексе Siam Premium Outlets Bangkok посетили 12 тысяч человек. И это местные, тайские шопоголики. Появления толп китайских туристов, скупающих на корню брендовые вещи в магазинах Таиланда, не прогнозируется до создания вакцины от COVID-19 и открытия международных границ.

Самое важное о Siam Premium Outlets Bangkok

управляет торговым комплексом Siam Piwat Simon. Это совместное предприятие тайской корпорации Siam Piwat Co и Simon Property Group — крупнейшего инвестиционного траста в сфере торговой недвижимости по всему миру и одновременно крупнейшего оператора торговых центров в США. Siam Piwat владеет и управляет торговыми центрами Siam Paragon, Iconsiam, Siam Discovery и Siam Center в Бангкоке;

вместимость торгового комплекса составляет 200 брендовых аутлетов, из них 60 аутлетов заявляются менеджментом как эксклюзивные на территории Таиланда. Из люксовых брендов уже открылись аутлеты Burberry, Balenciaga, Bally, Breitling, CK, Furla, Hugo Boss и P.S. Paul Smith. Не обошлось и без глобальных лидеров спортивной одежды и обуви: Nike, Adidas и The North Face;

общая площадь аутлет-центра составляет 50 тысяч м 2 ;

; инвестиции в проект составили 4 млрд. тайских бат (или около $129 млн. по курсу бата к доллару на момент написания поста);

конкуренты аутлет-центра: фэшн-аутлет комплекс с похожей идеей под названием Central Village, построенный тоже рядом с аэропортом и открытый в августе 2019 года корпорацией Central Pattana — конкурирующим тайским гигантом в сфере торговой недвижимости. Не стоит также недооценивать масштабы торговли в магазинах duty free обоих аэропортов Бангкока. Эту торговлю давно монополизировал торговый гигант King Power. По отзывам туристов, элитное бухло и парфюм дешевле покупать при вылете из Таиланда в их дьюти-фри магазинах. Что касается бангкокской обеспеченной части среднего класса, то за их души и кошельки успешно конкурируют бангкокские торговые центры, коих в столице Таиланда построено чрезмерно много. Упомянем лишь несколько самых культовых торговых центров: Siam Paragon, Central World, Iconsiam и другие.

перекусить можно в фудкорте (столовой) Food Republic или в KFC. Попить кофе можно в Starbucks или в кофейне тайской сети Amazon Cafe;

часы работы: с 10 утра до 9 вечера. Без выходных.

Где находится и как добраться

Аутлет-центр Siam Premium Outlets Bangkok расположен в восточном пригороде Бангкока, в провинции Самутпракан. На 23-м километре хайвея Bangkok-Pattaya Motorway (на картах в Таиланде дорога номер 7). Десять минут езды на машине от аэропорта Суварнабхуми по этому хайвею в сторону Паттайи (то есть на восток). Съезд на Ladkrabang. Подробнее на карте:





На машине из центра Бангкока до сюда ехать без пробок минут 45-50. Есть бесплатный трансфер в аутлет-центр на фирменных автобусах от станции Makkasan Station линии метро Airport Rail Line. Отец-основатель Тайского Портала уверен, что когда успешно разрешится коронавирусный кризис, и в Таиланд массово хлынут иностранные туристы, то компания организует бесплатные трансферы до аутлет-центра из аэропорта Суварнабхуми, из центра Бангкока и даже из Паттайи. По состоянию дел на лето 2020 в этом нет смысла, так как нет туристов в стране и все международные авиарейсы отменены.

Самые актуальные данные по бесплатным автобусным трансферам и их маршрутам сверяйте на официальном сайте: siampremiumoutlets.com. Информация там доступна на английском, китайском и тайском языках.