Праздники в Таиланде могут быть светскими и религиозными (буддийскими), официальными и неофициальными. Официальные тайские праздники являются нерабочими днями. Прибывающим в Таиланд по делам и ради отдыха соотечественникам будет полезным учитывать в своих планах тайские праздники, особенно Сонгкран (тайский Новый год). В таблице ниже приведены все официальные праздники в Таиланде в 2018 году:
Официальные праздники в Таиланде (2018 год)
|Дата (день недели)
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Праздник
|1 января (понедельник)
|Новый год
|2 января (вторник)
|дополнительный нерабочий день из-за выпадения 31 декабря 2017 года на воскресенье
|1 марта (четверг)
|Маха Буча (буддийский праздник)
|6 апреля (пятница)
|День династии Чакри
|13 апреля (пятница)
|Сонгкран (тайский Новый год), также известный как фестиваль воды. Самый весёлый праздник в Таиланде. Будьте готовы к обильным обливаниям водой, выходя на улицу.
|16 апреля (понедельник)
|дополнительный нерабочий день для празднования Сонгкрана (часть праздника выпала на выходные)
|1 мая (вторник)
|День труда
|29 мая (вторник)
|Висакха Буча - буддийский праздник в честь рождения, просветления и смерти (ухода в паринирвану) Будды Шакьямуни
|27 июля (пятница)
|Асалха Буча - буддийский праздник традиции тхеравада. День Дхармы (буддийского учения).
|30 июля (понедельник)
|нерабочий день из-за выпадения дня рождения правящего тайского монарха по имени Маха Вачиралонгкорн на выходной день. У него день рождения 28 июля.
|13 августа (понедельник)
|нерабочий день из-за выпадения дня рождения королевы Сирикит на выходной день. У нее день рождения 12 августа. Этот день в Таиланде совпадает с праздником Дня матери.
|15 октября (понедельник)
|нерабочий день из-за выпадения учрежденного с 2017 года нового национального праздника - дня памяти смерти короля Пхумипона Адульядета. День смерти монарха - 13 октября, а этот день в 2018-м году приходится на субботу, поэтому была произведена перестановка.
|23 октября (вторник)
|День памяти короля Чулалонгкорна (Рамы V)
|5 декабря (среда)
|День отца. Совпадает с днем рождения короля Рамы IX. Пхумипон Адульядет умер 13 октября 2016 года, по поводу чего весь Таиланд погрузился в годовой траур.
|10 декабря (понедельник)
|День Конституции
|31 декабря (понедельник)
|Канун Нового года
Неофициальные праздники в Таиланде (2018 год)
- День учителя (16 января);
- День святого Валентина (14 февраля) — тайская молодежь с большим воодушевлением втянулась в празднование Дня всех влюбленных. Тайские девушки тоже жаждут романтики;
- Китайский Новый год (16 — 18 февраля, а в Китае отмечают аж 2 недели);
- День святого Патрика (17 марта) — весело празднуется европейцами и американцами в Паттайе, на Пхукете и на других тайских курортах;
- расширенный Сонгкран (13 — 17 апреля, в отдельных тайских провинциях празднуется дольше);
- конец Рамадана (15 июня) — празднуется мусульманами на юге Таиланда;
- Лой Кратонг (23 ноября) или фестиваль огней;
- Католическое Рождество (25 декабря).
Цветы тайским женщинам дарить, кстати, необязательно. Основная часть цветов, продающихся в Таиланде, предназначена для задабривания духов или сугубо религиозных целей. Тайцы из цветов изготавливают гирлянды, которыми украшают святилища в буддийских храмах и домашние алтари.
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