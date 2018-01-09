Праздники в Таиланде в 2018 году

праздники в Таиланде: фейерверк над центром Бангкока во время празднования для отцаПраздники в Таиланде могут быть светскими и религиозными (буддийскими), официальными и неофициальными. Официальные тайские праздники являются нерабочими днями. Прибывающим в Таиланд по делам и ради отдыха соотечественникам будет полезным учитывать в своих планах тайские праздники, особенно Сонгкран (тайский Новый год). В таблице ниже приведены все официальные праздники в Таиланде в 2018 году:


Официальные праздники в Таиланде (2018 год)

Дата (день недели)

Праздник
1 января (понедельник)Новый год
2 января (вторник)дополнительный нерабочий день из-за выпадения 31 декабря 2017 года на воскресенье
1 марта (четверг)Маха Буча (буддийский праздник)
6 апреля (пятница)День династии Чакри
13 апреля (пятница)Сонгкран (тайский Новый год), также известный как фестиваль воды. Самый весёлый праздник в Таиланде. Будьте готовы к обильным обливаниям водой, выходя на улицу.
16 апреля (понедельник)дополнительный нерабочий день для празднования Сонгкрана (часть праздника выпала на выходные)
1 мая (вторник)День труда
29 мая (вторник)Висакха Буча - буддийский праздник в честь рождения, просветления и смерти (ухода в паринирвану) Будды Шакьямуни
27 июля (пятница)Асалха Буча - буддийский праздник традиции тхеравада. День Дхармы (буддийского учения).
30 июля (понедельник)нерабочий день из-за выпадения дня рождения правящего тайского монарха по имени Маха Вачиралонгкорн на выходной день. У него день рождения 28 июля.
13 августа (понедельник)нерабочий день из-за выпадения дня рождения королевы Сирикит на выходной день. У нее день рождения 12 августа. Этот день в Таиланде совпадает с праздником Дня матери.
15 октября (понедельник)нерабочий день из-за выпадения учрежденного с 2017 года нового национального праздника - дня памяти смерти короля Пхумипона Адульядета. День смерти монарха - 13 октября, а этот день в 2018-м году приходится на субботу, поэтому была произведена перестановка.
23 октября (вторник)День памяти короля Чулалонгкорна (Рамы V)
5 декабря (среда)День отца. Совпадает с днем рождения короля Рамы IX. Пхумипон Адульядет умер 13 октября 2016 года, по поводу чего весь Таиланд погрузился в годовой траур.
10 декабря (понедельник)День Конституции
31 декабря (понедельник)Канун Нового года

Неофициальные праздники в Таиланде (2018 год)

  • День учителя (16 января);
  • День святого Валентина (14 февраля) — тайская молодежь с большим воодушевлением втянулась в празднование Дня всех влюбленных. Тайские девушки тоже жаждут романтики;
  • Китайский Новый год (16 — 18 февраля, а в Китае отмечают аж 2 недели);
  • День святого Патрика (17 марта) — весело празднуется европейцами и американцами в Паттайе, на Пхукете и на других тайских курортах;
  • расширенный Сонгкран (13 — 17 апреля, в отдельных тайских провинциях празднуется дольше);
  • конец Рамадана (15 июня) — празднуется мусульманами на юге Таиланда;
  • Лой Кратонг (23 ноября) или фестиваль огней;
  • Католическое Рождество (25 декабря).

Цветы тайским женщинам дарить, кстати, необязательно. Основная часть цветов, продающихся в Таиланде, предназначена для задабривания духов или сугубо религиозных целей. Тайцы из цветов изготавливают гирлянды, которыми украшают святилища в буддийских храмах и домашние алтари.

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