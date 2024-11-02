Поездка на озеро Иссык-Куль в низкий сезон

Являясь большим поклонником путешествий по Юго-Восточной Азии и Китаю, отец-основатель Тайского Портала много лет игнорировал Центральную Азию как потенциально привлекательное туристическое направление. Во второй половине сентября 2024 года я решил начать исправлять эту мою недоработку с краткой поездки в Кыргызстан на горное озеро Иссык-Куль. Цель была простой: развеяться, сменив обстановку на несколько дней. Я не ставил себе задачу посетить все курортные городки вокруг озера Иссык-Куль и осмотреть все достопримечательности региона. Решил сфокусироваться на том, что мне встретится в киргизском аналоге российского курорта Сочи — в городе Чолпон-Ата. Ниже привожу фоточки с пояснениями, описываю мои свежие сугубо туристические впечатления, а также даю небольшое резюме состоявшейся поездки.

Моя подготовка к поездке в Кыргызстан на озеро Иссык-Куль

Центральная Азия для российского путешественника — регион довольно простой и понятный. Это не Латинская Америка и не Африка южнее Сахары. Купив билет на самолёт Москва — Бишкек, в этот же вечер я в качестве подготовки к грядущей поездке вдумчиво почитал в течение нескольких часов книгу-путеводитель «Кыргызстан (Киргизия). Практический и транспортный путеводитель» 2024 года переиздания. Книгу написал известный в узком кругу самостоятельных путешественников бродяга по имени Антон Кротов. Книгой это творение назвать будет слишком громко. Скорее, это брошюрка на 192 страницы. Я приобрёл её вместе с таким же путеводителем по Мексике лично у Антона Кротова в мае 2024 года, когда он приезжал к нам в город с лекцией о его последнем путешествии по Южной Африке.

Несмотря на небольшой объём брошюры, она определённо стоила своих денег. Антон Кротов умеет вычленить важное именно для бюджетного путешественника, структурировать информацию, поделиться лайфхаками. Кое-что пришлось погуглить дополнительно ради уточнения. Ещё в отличие от англоязычных путеводителей, наподобие Lonely Planet, чей контент пишется западными авторами для западных читателей, — в книгах Антона Викторовича Кротова нет и намёка на политкорректность. Западные путеводители часто этим грешат, так как в Европе и Северной Америке культура политкорректности заставляет сглаживать углы, воздерживаться от описания потенциально противоречивых вопросов, игнорировать многие генетические различия между людьми разных рас и наций. Впрочем, Антон Кротов пишет о людях в других странах по-доброму, никого не ругая. Но предупреждает о возможных разводках в пути и прочих опасностях.

Антон Кротов, бродяга и писатель, делится впечатлениями о путешествии по Южной Африке на бесплатной лекции у меня в городе.

Конкретно в этой брошюре-путеводителе Кротов, собственно, был очень краток, описывая Иссык-Кульскую область (вокруг озера Иссык-Куль). Посвятил ей лишь 10 с половиной страниц. Да, он везде в Киргизии побывал и не раз, но его предпочтения касались столицы — города Бишкек, города Ош и Ошской области, а также Чуйской области. Глянцевых фоточек в книге Кротова не было найдено ни штуки. Есть несколько чёрно-белых фотографий.

Попадание в Киргизию (Кыргызстан) и путь на озеро Иссык-Куль

Плов с говядиной в той чайхане на рынке, по моему субъективному мнению, один из лучших, что я пробовал в этой жизни. Кстати, по цене вполне демократичный обед — 300 рублей за порцию.

Изначально я рассматривал вариант поехать Кыргызстан по земле. Кушая аутентичный узбекский плов в чайхане на одном из рынков моего города, я рассматривал на стене вывешенные объявления, адресованные среднеазиатской публике, местным гастарбайтерам. Я увидел там предложение о платном участии в группе, планирующей совершить хадж в Мекку. Рядом висело объявление о трудоустройстве таксистами в Яндекс Go с рекламой их якобы заоблачных заработков. Вдруг моё внимание привлекло объявление о поездках на микроавтобусе в Ташкент и обратно. Идея вырисовывалась заманчивая: пересечь бескрайние казахские степи ради того, чтобы увидеть горы Тянь-Шаня и незамерзающее горное озеро, воспетое в некоторых рассказах писателя Чингиза Айтматова.

Я позвонил по указанному номеру телефона, чтобы выяснить детали у чела по имени Мурад. Он «обрадовал» меня тем, что машина в его родной Андижан стартует уже на днях. 12 тысяч рублей до Ташкента обошлась бы мне такая поездка. На легковой машине, забитой доверху вещами и узбеками-гастарбайтерами, возвращающимися домой к семьям. Это адец, а не развлекательная поездка получится. И экономия мнимая выйдет по факту. Мне же придётся по пути двое суток что-то кушать. Бесплатным пловом белого человека вряд ли встретит небогатая в целом Центральная Азия. Также мне придётся добираться в Киргизию из Ташкента на автобусе. А Бишкек не рядом находится. Я пришёл к выводу, что потрачу по факту больше денег за эту длительную автомобильную поездку, чем полетев на самолёте из Москвы в Бишкек. И приеду убитым от усталости от неидеальной дороги за более чем двое суток пути.

Я решил не создавать для себя трудности там, где всё решается просто. Цены на билеты на самолёт эконом класса из московских аэропортов в Манас — аэропорт Бишкека, — в сентябре начинались от 12 тысяч рублей в одну сторону. Самые дешёвые и удобные по времени варианты с прямыми рейсами нашлись у Уральских авиалиний и у киргизской авиакомпании Avia Traffic Company. Чуть подороже, но всё же приемлемые по цене были авиабилеты Аэрофлота и S7 Airlines. Я приобрёл билет в Бишкек из аэропорта Домодедово в один конец ночным рейсом Уральских Авиалиний. Как добираться обратно, я решил смотреть на месте по ситуации. Либо таким же образом из Бишкека в Москву самолётом. Либо из Алматы в Москву самолётом или из Алматы по земле на автобусе или поездом.

Из путеводителя Антона Кротова я узнал, что маршрутки и такси из Бишкека на озеро Иссык-Куль отправляются с Западного (Нового) автовокзала. До Чолпан-Аты ехать чуть менее 4 часов, если повезёт не встрять в пробках на выезде из столицы. От аэропорта Манаса до автовокзала я рассчитывал добраться на такси за 1000-1500 рублей.

Как ни странно, но рейс Ural Airlines из Домодедово не задержали. Ночью, в 1:45 (это как раз время вылета рейса по расписанию) все пассажиры уже сидели на своих местах, и люки самолёта были задраены. В 2:07 наш Airbus взлетел. Впервые за всю мою практику полётов с этой авиакомпанией рейс Уральских авиалиний отправился вовремя.

Прилетели в аэропорт Бишкека Манас тоже без задержек. Здание терминала аэропорта Манас маленькое и неудобное. Фразой «Добро пожаловать в Кыргызстан!» меня поприветствовал пожилой водила такси по имени Бакыт, взявшийся меня доставить на своей старой Toyota до Нового (Западного) автовокзала в Бишкеке за тысячу киргизских сомов. Изначально цена озвучивалась в размере 1400 сомов, но я сторговал цену поездки на такси до тысячи. Тогда таксист выступил с контр-предложением — взять в поездку из аэропорта второго пассажира. Им стала молодая киргизка, прилетевшая из Москвы к жениху в Бишкек на одном самолёте со мной.

Узнав, что я направляюсь в курортный городок Чолпан-Ата на озере Иссык-Куль, таксист Бахыт начал уговаривать меня, словно девочку, ехать прямо туда на его машине всего за 7000 сомов. Я вежливо отказался от предложения, так как не торопился. Тогда Бакыт по прибытию на автовокзал «перепродал» меня в качестве пассажира другому таксисту-киргизу помоложе по имени Автандил на относительно свежем автомобиле Hyundai. Тот набрал в салон авто ещё трёх пассажиров помимо меня, и мы помчали. С каждого получилось по 1500 сомов, что вышло вполне себе демократично. Для сравнения: билет на маршрутку из Бишкека в Чолпон-Ату стоил 500 сомов (или $5,94).

Середина маршрута Бишкек — Чолпон-Ата проходила по горной извилистой дороге вдоль ущелья посереди хребта Кюнгей-Ала-Тоо. Этот протяжённый горный хребет вдоль северного берега Иссык-Куля является частью Северного Тянь-Шаня. Горы вблизи мне показались безумно красивыми. Водила ехал быстро. Если бы я ехал в такси в качестве единственного пассажира (заплатив при этом за поездку 6-7 тысяч сомов), то у меня было бы моральное право попросить таксиста Автандила остановиться на каком-либо особенно красочном участке горной дороги ( где это можно сделать удобно и безопасно), чтобы я мог пофотать пейзажи на мою зеркалку. Но я был не один, а киргизы-пассажиры торопились по их бытовым делам домой. Да, и видят они эти красоты ежедневно, не обращая на них внимания.

Узнав в пути, что у меня не забронировано жильё в Чолпан-Ате и что ценник в пределах 1,5 тысячи сомов за ночь для меня абсолютно приемлемый, киргизский таксист «перепродал» меня, устроив в качестве постояльца в бревенчатый двухэтажный гостевой дом к молодой хозяйке-армянке по имени Лейла. Она замужем за молодым русским парнем по имени Сергей. Мне, кстати, там понравилось. Удобное место, да и до пляжей недалеко — всего 10 минут пешей прогулки.

Чолпон-Ата и окрестности: что делать на озере Иссык-Куль в низкий сезон?

Сезон на озере Иссык-Куль закончился в первой декаде сентября. На момент моего приезда в Чолпон-Ате наблюдался рынок покупателя. Всё дешево во второй половине сентября: номера в гостиницах можно было найти от 1000 сомов. Туристов горстка бродит по пляжам. 9 из 10 магазинов, кафешек, шашлычных, лагманных и прочих ресторанов — закрыты. Что дороже в низкий сезон — это круизы по озеру на корабликах от местного яхт-клуба «Круиз» (от 6000 сомов за поездку) и экскурсии в особенно красивые горные ущелья. В обоих случаях ценник увеличивается, так как покупатель вынужден заказывать индивидуальную услугу, а не групповой тур.

Повсюду в Чолпон-Ате и в Бостери в низкий сезон можно увидеть объявления о сдаче номеров. Как говорят местные, в высокий сезон не факт, то можно вообще найти свободный номер для размещения на данном горном курорте.

Нашёл рай для социофоба — уединённый участок дикого пляжа между пляжами Кейсар и Каганат:

А здесь проводятся выезды туристов верхом на лошадях:

Проблема в том, что на курортах на озере Иссык-Куль в низкий сезон заняться особенно нечем. Вода в горном озере уже холодная, чтобы в ней комфортно купаться. Да, солнце в конце сентября ещё прижаривает. Температура воздуха в солнечные дни прогревается до +25° по Цельсию. Например, я набрался смелости и нырнул в солоноватую воду озера с температурой в +18°C. Сразу же пулей выскочил на пляж, на горячий песочек. Под жаркими солнечными лучами быстро обсох и пришёл в себя. Просто не успел замерзнуть. Неудивительно, что людей в озере Иссык-Куль плескается при такой температуре воды так мало. В итоге остаётся только гулять по безлюдным пляжам или прямо по мелководью по колено в воде. Местные рыбачат как с пляжа, так и отходят на небольших лодках на несколько сотен метров от берега. Говорят, что на озере Иссык-Куль с апреля по ноябрь хорошо ловится севанская форель, иссык-кульский чебачок, зеркальный карп и лещ.

Еда в Чолпон-Ате в низкий сезон

90% лагманных, шашлычных, кафе, ресторанчиков в низкий сезон закрыты напрочь. Я вот хотел отведать уйгурскую кухню, но ресторан оказался закрыт. В центре Чолпон-Аты есть заведения общепита, которые работают круглый год. Например, кафе «Шах». При нём есть также уличная лавка со вкусной самсой с говядиной, которую ежедневно печёт в тандыре трудолюбивый киргизский дедушка. Ещё встретилась неплохая лагманная. Там я отведал вот такой оригинальный, слегка остренький лагман с грибами и говядиной:

Просто закупиться продуктами по адекватным ценам можно в круглосуточном супермаркете «Народный» на Советской улице в центре Чолпон-Аты.

Резюме

Киргизы как люди произвели на меня хорошее впечатление. Похожи они на тайцев, только улыбаются меньше. Добродушные, вежливые. Практически все прекрасно говорят по-русски. Бишкек же город ушатанный, где улицы будто бы ремонтировались в последний раз ещё при СССР. Помимо серого и убогого советского наследия, во время поездки сквозь Бишкек я видел также и различную азиатчину: мечети, архитектурные здания-новоделы в исламской стилистике. Жить бы я в Бишкеке не хотел.