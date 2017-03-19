Лучшие магазины на Amazon: гид для шопоголиков

Сайт Amazon.com представляет собой настоящий рай для шопоголиков. Товары продаются на Амазоне либо самими производителями, либо Amazon может выступать официальным продавцом определенных брендов. Регион Северная Америка — это очень богатый, ёмкий рынок для брендовых вещей, плюс, доставка с роботизированных высокотехнологичных складов Amazon FBA внутри США занимает всего несколько дней, поэтому отнюдь не все американские продавцы на этой онлайновой торговой площадке горят желанием продавать и отсылать изделия за пределы США и Канады. О покупках на Амазоне в Европе и Азии стоит упомянуть отдельно в конце данной статьи. Там есть свои интересные нюансы. Для покупателей, которые живут в США или пользуются каким-либо посредником для доставки покупок из Америки в страну проживания, всё максимально просто: заходите на сайт Amazon.com, находите понравившуюся вещь и покупаете ее. Для онлайн-шопоголиков из России и других стран за пределами Северной Америки нами был подготовлен список ниже, где представлены магазины на Amazon с самыми лучшими отзывами клиентов и доставкой товаров по всему миру:

Товары с Амазон со скидками

Есть такой огромный по количеству представленных товаров магазин на Амазон, называется он Amazon Warehouse Deals. Отличительная особенность этого магазина заключается в том, что товары там продаются со скидками, так как они не новые. Состояние товаров обозначается, например, так: Used: Very Good (бывшее в употреблении, состояние очень хорошее). Как правило, это возвраты, когда новая вещь не понравилась покупателю. Минимум, коробка вскрытая или есть царапины/потертости на внешней поверхности вещи. В таких случаях, любой здравомыслящий продавец, а не только торговая площадка Amazon, предлагает покупателям скидку, чтобы не замораживать средства в неликвиде на складе.

Большой минус магазина Amazon Warehouse Deals — они шлют заказы только по США. Если есть желание поохотиться за уцененными вещами на Амазоне, то придется находить посредника, отсылающего покупки с американского Amazon, магазинов eBay и большого количества американских интернет-магазинов в вашу страну. Таких компаний-посредников на рынке сейчас представлено великое множество.





Таможенные пошлины, которыми облагаются покупки на Amazon

С продавцами на eBay вполне реально договориться перед покупкой вещи о том, чтобы они указали в почтовой квитанции к международной бандероли или посылке её заниженную в несколько раз стоимость. Это позволяет покупателю избежать необходимости платить таможенные пошлины, существующие в данной стране. В случае покупки на Амазоне, такая схема не пройдет. Там отсылкой вещей, в большинстве случаев, занимается сам Amazon со своих автоматизированных чудо-складов FBA. Цена вещи берется из базы данных, документы заполняются с учетом таможенных пошлин на конкретную категорию товара в конкретной стране мира. Почти в каждой стране есть местные конкуренты (онлайн-ритейлеры и/или производители товаров). Эти компании платят налоги в этой стране, поэтому имеют возможность пролоббировать ограничения для глобальных игроков, наподобие Amazon, AliExpress, eBay. Так было в России-матушке, где стоимость зарубежных интернет-посылок, не облагаемых пошлинами, снизится к середине 2018-го года с 1000 евро в месяц сначала до 500 евро, а в 2019-м до 200 евро. Сверх этой суммы пошлина в России составит 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. В других странах ввозные пошлины могут быть вообще конскими. Так, в Таиланде, где проживает автор данной статьи, импортная пошлина на собранные за пределами страны автомобили составляет 90% от цены машины. Поэтому ездящие по улицам Бангкока на новых Mercedes, BMW или Porsche местные жители являются отнюдь не простыми парнями-трудягами, купившими авто в кредит, а ферзями, элитой, так сказать. Кстати, подавляющее количество тайских богачей — это этнические китайцы. Стоимость покупки брендовой одежды, аксессуаров и украшений в зарубежных интернет-магазинах тайскими шопоголиками существенно увеличивается за счет уплаты таможенных пошлин. Ниже привожу красочную иллюстрацию:



Сайты Amazon в других странах мира