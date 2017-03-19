Лучшие магазины на Amazon: гид для шопоголиков

Сайт Amazon.com представляет собой настоящий рай для шопоголиков. Товары продаются на Амазоне либо самими производителями, либо Amazon может выступать официальным продавцом определенных брендов. Регион Северная Америка — это очень богатый, ёмкий рынок для брендовых вещей, плюс, доставка с роботизированных высокотехнологичных складов Amazon FBA внутри США занимает всего несколько дней, поэтому отнюдь не все американские продавцы на этой онлайновой торговой площадке горят желанием продавать и отсылать изделия за пределы США и Канады. О покупках на Амазоне в Европе и Азии стоит упомянуть отдельно в конце данной статьи. Там есть свои интересные нюансы. Для покупателей, которые живут в США или пользуются каким-либо посредником для доставки покупок из Америки в страну проживания, всё максимально просто: заходите на сайт Amazon.com, находите понравившуюся вещь и покупаете ее. Для онлайн-шопоголиков из России и других стран за пределами Северной Америки нами был подготовлен список ниже, где представлены магазины на Amazon с самыми лучшими отзывами клиентов и доставкой товаров по всему миру:
Магазин
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Товары
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Одежда, обувь и аксессуары
|Perry Ellis
|Мужская одежда под брендом Perry Ellis: от костюмов, пальто и брюк до футболок и нижнего белья. Также продаются различные стильные мужские аксессуары: ремни, галстуки, кошельки, шарфы, шляпы и бейсболки.
|WorldWideStyle
|Обувь мужская и женская (много кроссовок), одежда для активного отдыха, куртки мужские и женские. Бренды: Jordan, Nike, Adidas, Timberland, The North Face и другие.
|Essential Apparel
|Женская и мужская одежда, обувь для активного отдыха.
|Hot Heels Shoetique
|Различная женская обувь от туфель и вьетнамок до ботинок Dr.Martens.
|ShopEase
|Женские дизайнерские сумки и кошельки от Michael Kors, Kate Spade New York и даже Ivanka Trump (это, кстати, дочь президента США Дональда Трампа).
|The Fashions Place
|Женские сумки и клатчи.
|Pelgio
|Изделия из экзотических кож: сумки из кожи крокодила, крокодиловые кошельки, ремни; шкурки морского ската, кожа змеи и страуса. Сумки, ремни, кошельки из кожи ската, питона, акулы и страуса. Товар произведен в Таиланде. Также у них есть магазин на eBay (там выбор товаров больше) и оффлайн-магазин в Паттайе, курортном городе в Таиланде, более подробно здесь.
|Your Vision
|Солнцезащитные очки Ray Ban.
|Gracie Mews
|Женское нижнее белье, чулки, колготки, леггинсы.
|NY Lingerie
|Мужское и женское нижнее белье, носки.
|Due Maternity & Baby
|Одежда для беременных.
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Спорт и рыбалка
|PUMA at Amazon
|Официальный магазин PUMA. Спортивная одежда и обувь для мужчин, женщин и детей.
|Fisherman's World
|Всё для рыбалки: спиннинги, катушки, приманки, крючки, удилища, лески, одежда, аксессуары.
|Bicycle Outfitters Indy
|Товары для велоспорта: экипировка, велозапчасти, велоаксессуары, спортивное питание.
|YogaAccessories
|Товары для занятий йогой.
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Красота и здоровье
|1'ST BEAUTY
|Женская парфюмерия от ведущих брендов.
|EMERALD INSIDER
|Косметика и парфюмерия для женщин.
|Samurai Japan
|Японская косметика и различные японские вкусняшки (японская еда, снэки).
|SAIKO JAPAN
|Японская косметика, снэки, шоколад, сувениры из Японии.
|Gillette Fusion
|Лезвия Gillette - очень нужная вещь для мужчины. Продает и отсылает сам Амазон.
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Ювелирные изделия и часы
|The Watch Locker
|Швейцарские часы Victorinox, TAG Heuer, Philip Stein и др.
|The Pearl Source
|Ювелирные изделия из жемчуга.
|Casio Watches
|Большой выбор мужских и женских часов Casio, Michael Kors, Fossil, Skagen с международной доставкой за пределы США. Продавец - сам Амазон (его подразделение Amazon Export Sales LLC), отправка происходит по системе Amazon Global (см. полный список обслуживаемых стран: например, Россия и Казахстан в списке есть, а Украина и Беларусь в списке отсутствуют).
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Всякая всячина
|Toy Planet
|Детские игрушки для всех возрастов.
Товары с Амазон со скидками
Есть такой огромный по количеству представленных товаров магазин на Амазон, называется он Amazon Warehouse Deals. Отличительная особенность этого магазина заключается в том, что товары там продаются со скидками, так как они не новые. Состояние товаров обозначается, например, так: Used: Very Good (бывшее в употреблении, состояние очень хорошее). Как правило, это возвраты, когда новая вещь не понравилась покупателю. Минимум, коробка вскрытая или есть царапины/потертости на внешней поверхности вещи. В таких случаях, любой здравомыслящий продавец, а не только торговая площадка Amazon, предлагает покупателям скидку, чтобы не замораживать средства в неликвиде на складе.
Большой минус магазина Amazon Warehouse Deals — они шлют заказы только по США. Если есть желание поохотиться за уцененными вещами на Амазоне, то придется находить посредника, отсылающего покупки с американского Amazon, магазинов eBay и большого количества американских интернет-магазинов в вашу страну. Таких компаний-посредников на рынке сейчас представлено великое множество.
Таможенные пошлины, которыми облагаются покупки на Amazon
С продавцами на eBay вполне реально договориться перед покупкой вещи о том, чтобы они указали в почтовой квитанции к международной бандероли или посылке её заниженную в несколько раз стоимость. Это позволяет покупателю избежать необходимости платить таможенные пошлины, существующие в данной стране. В случае покупки на Амазоне, такая схема не пройдет. Там отсылкой вещей, в большинстве случаев, занимается сам Amazon со своих автоматизированных чудо-складов FBA. Цена вещи берется из базы данных, документы заполняются с учетом таможенных пошлин на конкретную категорию товара в конкретной стране мира. Почти в каждой стране есть местные конкуренты (онлайн-ритейлеры и/или производители товаров). Эти компании платят налоги в этой стране, поэтому имеют возможность пролоббировать ограничения для глобальных игроков, наподобие Amazon, AliExpress, eBay. Так было в России-матушке, где стоимость зарубежных интернет-посылок, не облагаемых пошлинами, снизится к середине 2018-го года с 1000 евро в месяц сначала до 500 евро, а в 2019-м до 200 евро. Сверх этой суммы пошлина в России составит 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. В других странах ввозные пошлины могут быть вообще конскими. Так, в Таиланде, где проживает автор данной статьи, импортная пошлина на собранные за пределами страны автомобили составляет 90% от цены машины. Поэтому ездящие по улицам Бангкока на новых Mercedes, BMW или Porsche местные жители являются отнюдь не простыми парнями-трудягами, купившими авто в кредит, а ферзями, элитой, так сказать. Кстати, подавляющее количество тайских богачей — это этнические китайцы. Стоимость покупки брендовой одежды, аксессуаров и украшений в зарубежных интернет-магазинах тайскими шопоголиками существенно увеличивается за счет уплаты таможенных пошлин. Ниже привожу красочную иллюстрацию:
Сайты Amazon в других странах мира
- Австралия
- Бразилия
- Великобритания
- Германия
- Индия
- Испания
- Италия
- Канада
- Китай
- Мексика
- Нидерланды
- Франция
- Япония