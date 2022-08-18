Лапша быстрого приготовления подорожает в Таиланде

тайская лапша быстрого приготовления различных производителей на полке в магазине 7-Eleven в ТаиландеВпервые за несколько десятилетий топ-менеджеры пяти крупнейших тайских конкурирующих между собой производителей лапши быстрого приготовления объединились, чтобы подать совместное прошение в министерство коммерции Таиланда. В нем выражено намерение производителей поднять розничные цены на их продукцию из-за роста цен на сырье (пшеницу, растительное масло, специи), энергию (газ, электричество) и затрат на транспортные издержки. В итоге тайская лапша быстрого приготовления может подорожать с текущих 6 до 8 бат за пачку. А это сильно скажется на наиболее бедных слоях населения королевства. Не секрет, что instant noodles широко используются для приготовления большого разнообразия недорогих блюд тайской уличной еды.


Чиновники в министерстве коммерции делегацию топ-менеджеров приняли и внимательно выслушали. Пообещали подумать над взаимоприемлемым решением проблемы. Лапша быстрого приготовления в королевстве Таиланд входит в список социально значимых товаров. Как в России хлеб. Поэтому свободное рыночное ценообразование для лапши ограничено государственными директивами, в которых прописан контроль над ценами. Так, за последние 40 лет поднимать цены на лапшу разрешалось всего дважды: в 1997 году — с 4,5 до 5 бат за пачку и в 2008 году — с 5 до 6 бат.

Тайская лапша быстрого приготовления: топ-5 производителей в Таиланде

  1. Thai President Foods — бренд Mama;
  2. Thai Preserved Food Factory — бренд WAI WAI;
  3. Wan Thai Foods Industry — бренд Yum Yum;
  4. Nissin Foods (Thailand) — бренд Nissin;
  5. Chokchaipibul — бренд Suesat.

Самый популярный бренд лапши быстрого приготовления в Таиланде — Mama. О существовании торговых марок бич-пакетов Доширак и Роллтон тайцы даже не подозревают.

тайская лапша быстрого приготовления жареная с овощами и специями - пальчики оближешь

Тайская лапша быстрого приготовления обжаренная с овощами и специями. Пальчики оближешь! Мне кажется, что из-за умения тайцев из самых простых продуктов создавать гастрономические шедевры, Бангкок приобрел славу мекки для гурманов.

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