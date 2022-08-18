Лапша быстрого приготовления подорожает в Таиланде

Впервые за несколько десятилетий топ-менеджеры пяти крупнейших тайских конкурирующих между собой производителей лапши быстрого приготовления объединились, чтобы 16 августа 2022 года подать совместное прошение в министерство коммерции Таиланда. В нем выражено намерение производителей поднять розничные цены на их продукцию из-за роста цен на сырье (пшеницу, растительное масло, специи), энергию (газ, электричество) и затрат на транспортные издержки. В итоге тайская лапша быстрого приготовления может подорожать с текущих 6 до 8 бат за пачку. А это сильно скажется на наиболее бедных слоях населения королевства. Не секрет, что instant noodles широко используются для приготовления большого разнообразия недорогих блюд тайской уличной еды.





Чиновники в министерстве коммерции делегацию топ-менеджеров приняли и внимательно выслушали. Пообещали подумать над взаимоприемлемым решением проблемы. Лапша быстрого приготовления в королевстве Таиланд входит в список социально значимых товаров. Как в России хлеб. Поэтому свободное рыночное ценообразование для лапши ограничено государственными директивами, в которых прописан контроль над ценами. Так, за последние 40 лет поднимать цены на лапшу разрешалось всего дважды: в 1997 году — с 4,5 до 5 бат за пачку и в 2008 году — с 5 до 6 бат.

Тайская лапша быстрого приготовления: топ-5 производителей в Таиланде

Thai President Foods — бренд Mama; Thai Preserved Food Factory — бренд WAI WAI; Wan Thai Foods Industry — бренд Yum Yum; Nissin Foods (Thailand) — бренд Nissin; Chokchaipibul — бренд Suesat.

Самый популярный бренд лапши быстрого приготовления в Таиланде — Mama. О существовании торговых марок бич-пакетов Доширак и Роллтон тайцы даже не подозревают.