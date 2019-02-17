Электронная виза по прибытию в Таиланд (E-VOA)

С конца 2018 года в Таиланде в экспериментальном режиме работала выдача электронных виз по прибытию для граждан 21 страны мира. С 15 февраля 2019 года Иммиграционная служба полиции Таиланда в сотрудничестве с международной аутсорсинговой компанией VFS Global предлагает иностранцам электронные визы по прибытию (E-VOA) в Таиланд уже как полноценный, удобный для использования сервис. По статистике, за 2018 год в Таиланд выдал более 4 млн. обычных виз по прибытию (visa on arrival). Львиная доля таких виз оформлялась иностранцами после прилета в один из четырех аэропортов страны: Суварнабхуми, Дон Муанг, международный аэропорт Пхукета и международный аэропорт Чиангмай. Для оформления виз по прибытию в аэропорту нужно было заполнить официальные бланки, приложить фотографии, простоять в очереди с полчаса или более, а платеж за визу производить обязательно наличными тайскими батами. Соответственно, росли очереди, нагрузка на иммиграционных чиновников и общий дискомфорт у иностранцев от тайской бюрократии. Электронная виза решает все эти проблемы, экономит время. Оформление и оплата тайской E-VOA производится по интернету. Рассмотрение заявлений занимает несколько рабочих дней. Визу присылают на email заявителя с QR-кодом. Срок визы — до 15 дней.

Кому может потребоваться электронная виза по прибытию

Гражданам России нет нужды в получении электронной или обычной визы по прибытию в Таиланд, так как они могут свободно получить штамп на 30 дней для безвизового пребывания в стране, причем абсолютно бесплатно. e-Visa может понадобиться гражданам следующих стран и территорий:

Андорра

Болгария

Бутан

Индия

Казахстан

Кипр

Китай

Латвия

Литва

Мальдивы

Мальта

Маврикий

Папуа — Новая Гвинея

Румыния

Сан-Марино

Саудовская Аравия

Тайвань

Узбекистан

Украина

Фиджи

Эфиопия

У граждан Украины на текущий момент нет безвиза в Таиланд, поэтому для них виза, оформленная по интернету, может быть интересна. Но основная масса иностранцев из вышеприведенного списка государств, которые получают тайскую визу по прибытию — это китайцы и индусы. Для граждан КНР, кстати, тайские власти ежегодно вводят безвиз на Новогодние праздники и Китайский Новый год. Публика эта денежная, ее много, и шоппингом китайские туристы увлечены безмерно. А это хорошо влияет на экономику страны.





Требования для получения тайской визы по прибытию

Оставшийся срок действия загранпаспорта заявителя — не менее 30 дней; срок визита в Таиланд — не более 15 дней; наличие обратного билета с вылетом/выездом из страны в течение 15 суток действия будущей визы; предоставление адреса в стране (отеля, виллы, апартаментов или другого жилья). Иммиграционные служащие могут проверить, действительно ли такой адрес существует; наличие достаточного количества денег для пребывания в стране (от 10 тысяч бат или более на человека или от 20 тысяч бат на семью) на двухнедельный период; неподпадение под условия, перечисленные в главе 12-ть иммиграционного акта B.E.2522 (от 1979 года) королевства Таиланд. Там 11 пунктов, включая: факт депортации из Таиланда в прошлом, наличие психических заболеваний, отсутствие достаточного количества денег на пребывание в стране, отсутствие прививки от оспы, факт отбывания тюремного срока в прошлом или наличие судимости в королевстве и др.

Важно! В первой половине 2019 года электронные визы по прибытию в Таиланд принимаются в 4 местах пересечения границы: в аэропорту Суварнабхуми (Бангкок), в аэропорту Дон Муанг (Бангкок), в аэропорту Пхукета и в аэропорту Чиангмай. Пятым местом пересечения границы по электронным визам по прибытию станет в середине 2019 года аэропорт Краби.

Как оформить электронную визу по прибытию в Таиланд по интернету

Заходите на сайт eVisaThailand.com; принимаете все условия, нажимая кнопку Accept; заполняете форму, вводя личные данные (имя, фамилию, гражданство, данные заграничного паспорта и др.), информацию о планируемой поездке в Таиланд (дату прилета, номер рейса, адрес гостиницы), контактные данные (номер мобильного, email). Прикладываете сканы: разворота загранпаспорта с основной информацией, авиабилета и брони гостиницы/виллы/апартаментов на период поездки; проверяете и подтверждаете введенную вами информацию; оплачиваете пошлину за рассмотрение заявки на электронную визу банковской картой по интернету. Стоимость услуги — 2000 тайских бат. На этом этапе система выдаст вам Reference Code — код из цифр и букв, с помощью которого можно будет проверять статус вашей заявки по интернету; если ваше заявление будет одобрено тайскими чиновниками, то через несколько рабочих дней вы получите на email электронную визу. Ее нужно будет распечатать. На листе бумаги будет указан номер визы в обычном виде и в виде сканируемого QR-кода; после прилета в Таиланд, вы ищете надпись eVisa у одной из очередей на иммиграционном контроле. Становитесь в этот поток. Когда подходит ваша очередь, то подаете распечатку с электронной визой и ваш загранпаспорт тайскому иммиграционному офицеру. Он/она проверяет ваши документы, добавляет тут же снятое на веб-камеру ваше фото в их базу данных и ставит вам в загранпаспорт штамп на 15 суток.

Добро пожаловать в Таиланд!