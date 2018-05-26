Airbnb хотят обложить налогами в Таиланде

Сначала суд Хуахина оштрафовал владельца, сдававшего туристам свои квартиры через Airbnb посуточно. Чем создал пренеприятный прецедент для всех владельцев недвижимости в Таиланде. А теперь тайские власти по жалобе Ассоциации гостиничного бизнеса Таиланда уже открыто обсуждают технические моменты обложения налогами онлайнового гостиничного сервиса Airbnb. Как события развивались и почему это важно.

Небольшое пояснение к решению суда в Хуахине

История со штрафом владельца нескольких квартир в кондоминиуме Wan Vayla Condo в Хуахине произошла еще в декабре 2017 — январе 2018, но широкий общественный резонанс получила только в мае 2018 года. Кондоминиум Wan Vayla Condo — это проект премиального класса, построенный тайским девелопером Land and Houses Public Company Limited. Там крошечных кондо площадью в 25 м² в паттайском стиле нет. В кондоминиуме находится 14 невысоких зданий. Площадь квартир с одной спальней там начинается от 45 м², а с двумя спальнями — от 69 м². Есть в Wan Vayla Condo и трехспаленные кондо-апартаменты площадью от 146 до 186 квадратов. Соответственно, ценник на квартиры с одной спальней начинается от 4,6 млн. тайских бат. За двухспаленный кондик площадью 186 м² придется раскошелиться на 12 млн. бат. Кондо с тремя спальнями максимальной площади в данный момент все распроданы ориентировочно за 20 млн. бат каждый.

Дальше интереснее. Wan Vayla Condo выходит на море с широкой панорамой на один из самых красивых пляжей провинции Прачуапкхирикхан — Као Тао. Вернее, Као Тао — так называется гора неподалеку. Названием горы невладеющие тайским языком иностранные туристы стали обозначать местный участок пляжа Хуахина. Место тихое и уединенное. Практически изо всех квартир кондоминиума есть вид на море. Месячная аренда самой простенькой квартиры здесь стоит 45 тысяч тайских бат. Посуточно на сайте Airbnb такие сдаются по 5000 бат.





Является ли оштрафованный судом Хуахина владелец квартир тайским гражданином или иностранцем, СМИ не сообщают. Штраф ему/ей присудили символический: по первому кейсу — 15000 бат, по второму кейсу — 13100 бат. По третьему кейсу дело еще в процессе рассмотрения. То есть наложенный на владельца недвижимости штраф эквивалентен стоимости 6 дней аренды в данном кондоминиуме. Судьи сослались на тайский закон о гостиницах 2004 года. По нему владелец недвижимости не имеет права сдавать ее на срок менее 30 дней без гостиничной лицензии. Главным лоббистом данного прецедента считают Ассоциацию тайских отельеров, для которых особенно болезненна конкуренция в премиальном сегменте. Де факто этого арендодателя из Хуахина оштрафовали за нелегальный гостиничный бизнес.

Бизнес-модель Airbnb

Самое смешное, что Airbnb не владеет недвижимостью вообще. Бизнес-модель американского стартапа заточена на создание платформы для краткосрочной сдачи в аренду чужой недвижимости. Причем, это необязательно должна быть квартира. Сойдет и свободная комната в доме или отдельное бунгало на природе, которые можно за небольшие деньги сдать в аренду неприхотливым путешественникам-бэкпекерам. Для арендодателя Airbnb дает шанс заработать дополнительные деньги на собственности, которая в обратном случае простаивала бы. Airbnb в гостиничном бизнесе — это аналог Uber на рынке пассажирских транспортных перевозок. Или как китайская Alibaba в интернет-рознице, у которой своих складов нет вообще, а работают дата-центры с серверами, предоставляя сотням тысяч продавцов услугу маркетплейса.

Airbnb получает комиссии и с арендаторов, и с арендодателей недвижимости. Комиссия эта оценивается в 10-15% от каждой транзакции. Тайские чиновники подсчитали, что Эйрбиэнби должен платить налоги в казну Таиланда с этих сумм в размере 100 млн. тайских бат ежегодно.

Будущее Airbnb в Таиланде

Таиланд — прекрасный рынок для Airbnb. В страну стремится всё увеличивающийся с каждым годом поток туристов, что создает устойчивый спрос на аренду, особенно в высокий сезон. Лишаться такого ёмкого рынка американцам не с руки. Плюс, американская корпоративная этика не позволит функционерам Эйрбиэнби просто кинуть власти Таиланда. Поэтому стороны будут договариваться. И в скором времени в цены на аренду через Airbnb станут включаться налоги. Так, например, произошло во Франции — также мегапопулярной у туристов стране.