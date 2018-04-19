ЮНЕСКО признало Сатун глобальным геопарком

Есть на юге Таиланда, на Андаманском побережье маленькая провинция Сатун прямо на границе с Малайзией. Там реально очень красивая природа с эндемической флорой и фауной, которую тайцы предусмотрительно решили сохранить, организовав в провинции два крупных национальных парка-заповедника: Тарутао и Тале Бан. Недра провинции Сатун характеризуются богатой геологической историей и обилием окаменелостей палеозойской эры. На территории национальных парков располагаются также причудливые карстовые пещеры, водопады, мангровые леса на побережье океана, вечнозелёные тропические леса в горах и целый ряд прекрасных райских островов (включая Ко Липе) с коралловыми рифами. Здесь есть, на чем остановить взор путешественнику. Поэтому неудивительно, что ЮНЕСКО признала практически всю территорию провинции глобальным геопарком. Общая площадь геопарка превышает 2597 км2. Кстати, находящаяся в геопарке система карстовых пещер Пху Пха Пхет (Phu Pha Phet caves) является крупнейшей в Таиланде.
Видео-презентация геопарка Сатун на юге Таиланда
Вот подробный видео-гид по геопарку Сатун в одноименной провинции Таиланда (на английском языке):
Чудесно, что ЮНЕСКО сохраняет не только культурное наследие человечества, но и природные красоты и биоразнообразие нашей планеты. Правда, дополнительная реклама этих прекрасных мест может привлечь еще больше туристов со всего мира. А толпы людей, делающих селфи и ныряющих в море поглазеть на коралловых рыбок, негативно влияют на экологию райских мест. Так, знаменитый пляж Майя Бэй на расположенном недалеко острове Пхи-Пхи-Ле тайским властям уже пришлось закрыть на 4 месяца для посещения туристами из-за урона, причиненного экосистеме острова. Слишком много людей туда прибывало ежедневно. Это тот самый пляж, где снимали фильм «Пляж» с Ди Каприо в главной роли. Похожая ситуация сложилась с филиппинским островом Боракай, который власти временно закрыли для туристов на полгода.