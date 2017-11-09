Тайский рис признан лучшим в мире

Тайский рис сорта Хом Мали завоевал звание лучшего риса в мире на 9-ой ежегодной Всемирной Рисовой Конференции (The World Rice Conference), проходившей в Макао 6 — 8 ноября 2017. Причем звание лучшего риса в мире тайский рис получил уже второй год подряд. Качество риса оценивало жюри, состоявшее из отельеров и рестораторов Макао. Главными критериями при сравнении выступали вкус риса и форма рисовых зерен. В Гонконге и Макао, специальных административных районах Китая с высоким уровнем доходов домохозяйств, тайский рис Хом Мали очень популярен. Так, в Гонконге его рыночная доля составляет в 2017 году около 70% от всего потребляемого риса. На втором месте вьетнамский рис с долей в 17%. Тайский рис Хом Мали также известен как жасминовый рис. По-тайски сорт риса пишется ข้าวหอมมะลิ, что дословно и переводится как «жасминовый рис».

Тайский рис: топ-5 экспортеров в Таиланде

Asia Golden Rice

Capital Rice Group

Thanasan Group

C.P. Intertrade

Sang Fah Agri

Жасминовый рис Хом Мали не единственный сорт риса, поставляемого Таиландом на экспорт. Далеко за пределами Таиланда известен ароматный рис Патумтани (Pathumthani Fragrant Rice — по названию провинции Патхумтхани к северу от Бангкока), коричневый рис, пропаренный рис, красный рис и другие. Много риса из Таиланда поставляется в страны Африки под местными, африканскими брендами African Princess, African Queen, Elephant D’Afique.





Несмотря на международное признание тайских брендов риса и большие объемы поставок на экспорт, рисовые фермеры в Таиланде бедны и кое-как выживают в последние годы лишь за счет государственных дотаций и банковских кредитов. Особенно это касается тайских рисоводов из Исана — северо-востока Таиланда, где условия для культивирования данного злака хуже, чем в тайских провинциях в центре страны. Чтобы нивелировать потенциал для политических протестов, правительство Йинглак Чиннават в рамках так называемых «рисовых схем» скупало у фермеров рис по ценам, которые были выше мировых. Рис скапливался на государственных складах, не поступая на мировой рынок. В итоге цены на рис так и не повысились, а рыночную долю Таиланда забрали производители риса из Индии.

Зато в 2017-м году тайские рисовые фермеры получили-таки шанс заработать неплохую прибыль. Экспортные цены на Хом Мали в этом году повысились до $800-$860 за тонну. Для сравнения, средняя цена тонны риса Хом Мали в 2016 году находилась вблизи $600.

Видео-рецепт приготовления тайского риса с морепродуктами

В этом видео всё прекрасно: девушка-модель, процесс приготовления блюда, котики на заднем плане. Но вот только для тайцев рис с устрицами в качестве морепродуктов — это экзотика. Обычно они добавляют в рис из морепродуктов креветки (особенно ценятся в Таиланде тигровые креветки), мясо краба или кальмаров. А в видео получившееся у девушки блюдо больше похоже на испанскую паэлью.