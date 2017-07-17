Лечащимся в Таиланде продлили безвизовый режим

Безвизовый режим для граждан Китая, Вьетнама, Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, приезжающих в Таиланд для лечения в тайских больницах, был увеличен с 30 до 90 дней. Изменения вступили в силу с июля 2017. Причем термин «медицинский туризм» тайскими чиновниками понимается довольно широко: сюда включается не только лечение в Таиланде, но и косметическая хирургия, высоким качеством которой так славятся тайские доктора. 90-дневный безвиз в Таиланд по медицинским причинам распространяется также на сопровождающих пациентов супругов и детей.

Медицинский туризм в Таиланде обслуживается, в основном, частными больницами. Вот наиболее известные специализирующиеся на пациентах-иностранцах тайские компании: Bumrungrad International Hospital, Bangkok Hospital Group и Samitivej Hospitals. С каждым годом в страну прибывает все больше и больше медицинских туристов. В некоторых клиниках Бангкока, Паттайи и Пхукета иностранцы составляют более половины от общего числа пациентов. Зарплаты тайских докторов в подобных частных медицинских учреждениях могут быть на 70% больше, чем в государственных больницах.





Региональная конкуренция и безвизовый режим со странами Ближнего Востока

Значительные доходы от медицинского туризма и жесткая конкуренция за клиентов с Малайзией и Южной Кореей заставляют тайских докторов лоббировать облегчение визового режима. Малайзия и Южная Корея небезуспешно позиционируются и продвигаются местными властями в качестве медицинских хабов Азии. Тайские чиновники вынуждены реагировать. Так, 5 января 2013 года медицинский безвиз в Таиланд на 90 дней ввели для граждан богатых нефтедобывающих стран Ближнего Востока. В числе этих 6 стран: Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ. Опыт с арабскими клиентами оказался успешным, поэтому его решили применить для соседей по Юго-Восточной Азии и Китая. Соседи хоть и не такие богатые, как арабы стран Персидского залива, зато уровень медицины у них в странах значительно хуже, чем в Таиланде. А в Китае лечиться дороже. Местные элиты готовы платить большие деньги за качественное лечение за рубежом. Что-то подобное, но в гораздо более пугающем масштабе практикуется годами и в России, где правящий класс всеми правдами и неправдами предпочитает лечиться в Европе. Вспомним того же Иосифа Кобзона, о получении медицинской визы в Евросоюз для которого хлопотал сам Путин. Напомню, что певец и депутат включен в санкционные списки ЕС, США и Канады с запретом на въезд на территорию стран Евросоюза.