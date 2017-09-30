Apple откроет свой первый магазин в Бангкоке

магазин Apple в Сингапуре на Orchard Road, открытый 27 мая 2017

Магазин Apple в Сингапуре на Orchard Road, открытый 27 мая 2017

Компания Apple пока не анонсировала открытие своего первого официального магазина в Бангкоке, столице Таиланда. Но, по слухам и косвенной информации, приготовления к открытию идут полным ходом. Сервисные центры Apple, магазины официальных дистрибьюторов и интернет-магазин компании в Таиланде работают давно. Но официального оффлайн-магазина американской корпорации Apple в Таиланде до настоящего времени не было. Представители Apple не раскрывают информацию о местонахождении будущего Apple Store в Бангкоке. По слухам, для нового магазина Apple уже арендовала 1850 квадратных метров площади в недавно построенном торговом центре Icon Siam. Правда, официальное открытие нового торгового центра было отложено на начало 2018 года. То есть, раньше 2018 года открытия магазина ждать не стоит. Хотя корпорация уже сейчас нанимает сотрудников. Топ-менеджеры компании, основанной Стивом Джобсом, также рассматривали варианты размещения магазина в других культовых торговых центрах Бангкока: Central World, Central Embassy и Siam Paragon.

Что даст официальный магазин Apple Таиланду

Прежде всего, новинки от американской корпорации станут появляться в Таиланде быстрее. И цена на них снизится.


Купить в Таиланде новые iPhone, iPad, моноблоки iMac и MacBook и раньше не представляло сложности. Официальные партнерские магазины есть в Бангкоке в том же MBK или в торговом центре Пантип Плаза. В Паттайе айфонами, айпадами и прочей электроникой можно закупиться в Тук-Коме. Но последние модели презентуются на местном рынке с временным лагом в несколько месяцев. Достать новинки техники в Таиланде можно, но это будут смартфоны и планшеты, ввезенные в страну по «серым схемам». С открытием в Бангкоке большого официального магазина «Яблочной» корпорации из Купертино необходимость в контрабанде отпадает. А снижение цен сделает последнюю экономически нецелесообразной.

Вот для иллюстрации история, случившаяся 24 сентября 2017. В аэропорту Суварнабхуми задержали парня из Австралии 38 лет. При просвечивании его багажа сотрудники безопасности аэропорта удивились большому количеству электронных гаджетов. Мужчина пытался провезти в Таиланд 26 новых iPhone 8, которые он не удосужился задекларировать. Напомню, что Тим Кук презентовал iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X 13-го сентября 2017 в США. Австралиец вряд ли попадет надолго в одну из печально известных тайских тюрем, например, Бангкванг. Но, нет сомнений, что тайские таможенники и полицейские конфискуют у него контрабандные смартфоны. Будут сами ходить с айфонами последней модели. А барыге — урок на всю жизнь.

Что нового в iPhone 8

Разделы: Бизнес в Азии, Разное, Таиланд · Теги: , , , , , , , , , ,