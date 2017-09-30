Apple откроет свой первый магазин в Бангкоке

Что даст официальный магазин Apple Таиланду

Компания Apple пока не анонсировала открытие своего первого официального магазина в Бангкоке, столице Таиланда. Но, по слухам и косвенной информации, приготовления к открытию идут полным ходом.Сервисные центры Apple, магазины официальных дистрибьюторов и интернет-магазин компании в Таиланде работают давно. Но официального оффлайн-магазина американской корпорации Apple в Таиланде до настоящего времени не было. Представители Apple не раскрывают информацию о местонахождении будущего Apple Store в Бангкоке. По слухам, для нового магазина Apple уже арендовала 1850 квадратных метров площади в недавно построенном торговом центре Icon Siam . Правда, официальное открытие нового торгового центра было отложено на начало 2018 года. То есть, раньше 2018 года открытия магазина ждать не стоит. Хотя корпорация уже сейчас нанимает сотрудников. Топ-менеджеры компании, основанной Стивом Джобсом, также рассматривали варианты размещения магазина в других культовых торговых центрах Бангкока: Central World, Central Embassy и Siam Paragon.

Прежде всего, новинки от американской корпорации станут появляться в Таиланде быстрее. И цена на них снизится.





Купить в Таиланде новые iPhone, iPad, моноблоки iMac и MacBook и раньше не представляло сложности. Официальные партнерские магазины есть в Бангкоке в том же MBK или в торговом центре Пантип Плаза. В Паттайе айфонами, айпадами и прочей электроникой можно закупиться в Тук-Коме. Но последние модели презентуются на местном рынке с временным лагом в несколько месяцев. Достать новинки техники в Таиланде можно, но это будут смартфоны и планшеты, ввезенные в страну по «серым схемам». С открытием в Бангкоке большого официального магазина «Яблочной» корпорации из Купертино необходимость в контрабанде отпадает. А снижение цен сделает последнюю экономически нецелесообразной.

Вот для иллюстрации история, случившаяся 24 сентября 2017. В аэропорту Суварнабхуми задержали парня из Австралии 38 лет. При просвечивании его багажа сотрудники безопасности аэропорта удивились большому количеству электронных гаджетов. Мужчина пытался провезти в Таиланд 26 новых iPhone 8, которые он не удосужился задекларировать. Напомню, что Тим Кук презентовал iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X 13-го сентября 2017 в США. Австралиец вряд ли попадет надолго в одну из печально известных тайских тюрем, например, Бангкванг. Но, нет сомнений, что тайские таможенники и полицейские конфискуют у него контрабандные смартфоны. Будут сами ходить с айфонами последней модели. А барыге — урок на всю жизнь.

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