Apple откроет свой первый магазин в Бангкоке

Что даст официальный магазин Apple Таиланду
Прежде всего, новинки от американской корпорации станут появляться в Таиланде быстрее. И цена на них снизится.
Купить в Таиланде новые iPhone, iPad, моноблоки iMac и MacBook и раньше не представляло сложности. Официальные партнерские магазины есть в Бангкоке в том же MBK или в торговом центре Пантип Плаза. В Паттайе айфонами, айпадами и прочей электроникой можно закупиться в Тук-Коме. Но последние модели презентуются на местном рынке с временным лагом в несколько месяцев. Достать новинки техники в Таиланде можно, но это будут смартфоны и планшеты, ввезенные в страну по «серым схемам». С открытием в Бангкоке большого официального магазина «Яблочной» корпорации из Купертино необходимость в контрабанде отпадает. А снижение цен сделает последнюю экономически нецелесообразной.
Вот для иллюстрации история, случившаяся 24 сентября 2017. В аэропорту Суварнабхуми задержали парня из Австралии 38 лет. При просвечивании его багажа сотрудники безопасности аэропорта удивились большому количеству электронных гаджетов. Мужчина пытался провезти в Таиланд 26 новых iPhone 8, которые он не удосужился задекларировать. Напомню, что Тим Кук презентовал iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X 13-го сентября 2017 в США. Австралиец вряд ли попадет надолго в одну из печально известных тайских тюрем, например, Бангкванг. Но, нет сомнений, что тайские таможенники и полицейские конфискуют у него контрабандные смартфоны. Будут сами ходить с айфонами последней модели. А барыге — урок на всю жизнь.