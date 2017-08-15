AirAsia открыла рейсы Сиануквиль — Куала-Лумпур



Теперь камбоджийский курортный город Сиануквиль с многочисленными пляжами и чистой морской водой стал ближе для туристов. С 10 августа 2017 года азиатский авиалоукостер компания AirAsia открыла новый, давно востребованный маршрут Сиануквиль — Куала-Лумпур с рейсами 4 раза в неделю. Зная о том, что, во-первых, AirAsia — это крупнейший авиадискаунтер Азии, а, во-вторых, аэропорт Куала-Лумпура — это основной авиахаб AirAsia, можно с большой долей вероятности предположить, что самолеты на рейсах Сиануквиль — Куала-Лумпур будут заполнены пассажирами под завязку.

Цены на полет из Куала-Лумпура в Сиануквиль самолетами AirAsia приятно радуют. Начинаются от $22 за пассажира по промо-тарифу. Полет длится 1 час 45 минут. Обслуживают рейсы самолеты Airbus A320.

Стоимость авиаперелета на сайте AirAsia. Дополнительные опции увеличивают цену билета.

Почему открывшийся авиамаршрут Сиануквиль — Куала-Лумпур важен для развития туриндустрии Камбоджи

Многие иностранные бизнесмены и местные предприниматели-кхмеры делают ставку на то, что Сиануквиль будет интенсивно расти и развиваться по модели курортного города Паттайи в Таиланде. Расположенный на побережье Сиамского залива четвертый по численности населения в Камбодже город Сиануквиль (старое название — Кампонгсаом) обладает почти всем необходимым для того, чтобы стать туристическим раем. Два существенных минуса — это удаленность от знаменитого индуистского храмового комплекса Ангкор-Ват и общая транспортная недоступность. Ехать по суше из Таиланда или Вьетнама в Сиануквиль долго и утомительно. Поэтому не стал массовым формат пакетных туров с отдыхом на побережье Камбоджи. Город облюбовали бэкпекеры-наркоманы и более взрослые дауншифтеры-алкоголики. Эта публика, по большей части, безденежная и, как следствие, скупая. Поэтому и прогарают бизнесы многих наших соотечественников, рискнувших открыть в Сиануквиле бары, студии йоги, прокаты мотобайков или курсы по обучению кайтсерфингу.





Регулярное авиасообщение с основными аэропортами региона может вдохнуть струю свежего воздуха в туриндустрию Камбоджи. До 2011 года международный аэропорт Сиануквиля Кангкенг (код: KOS) не функционировал. Его долго ремонтировали, удлиняли взлетно-посадочную полосу. А затем аэропорт открыли для среднемагистральных самолетов. После начала рейсов по маршруту Сиануквиль — Куала-Лумпур добраться до пляжей Сиануквиля стало проще. Камбоджийские иммиграционные власти также упростили визовый режим, введя электронные визы для иностранцев. Подать заявку на получение электронной туристической визы в Камбоджу со сроком пребывания до 1 месяца, можно на официальном сайте. Заявки рассматриваются быстро, а визы рассылаются по электронной почте. Официальная пошлина за рассмотрение заявки — около $40.

Идея, которая лежит на поверхности

Открытие недорогих авиаперелетов по маршруту Сиануквиль — Куала-Лумпур не может не радовать. Чем больше вариантов добраться до желаемого пункта, тем более свободно может себя чувствовать путешественник. Например, тайская авиакомпания Bangkok Airways с 29 октября 2017 начнет осуществлять 4 рейса в неделю из Бангкока на вьетнамский курортный райский остров Фукуок, расположенный в Сиамском заливе. Раньше самолеты из Таиланда туда не летали. Надеюсь, что Bangkok Airways будет набирать полные салоны желающих увидеть красоты Фукуока. Но есть одна идея, лежащая на поверхности. Почему бы не открыть прямые перелеты по авиамаршруту Бангкок — Сиануквиль? При демократичных ценах авиабилетов спрос будет огромен. Жаль, что господин Тони Фернандес, глава AirAsia еще не читает блог Тайский Портал.