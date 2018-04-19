ЮНЕСКО признало Сатун глобальным геопарком

Есть на юге Таиланда, на Андаманском побережье маленькая провинция Сатун прямо на границе с Малайзией. Там реально очень красивая природа с эндемической флорой и фауной, которую тайцы предусмотрительно решили сохранить, организовав в провинции два крупных национальных парка-заповедника: Тарутао и Тале Бан. Недра провинции Сатун характеризуются богатой геологической историей и обилием окаменелостей палеозойской эры. На территории национальных парков располагаются также причудливые карстовые пещеры, водопады, мангровые леса на побережье океана, вечнозелёные тропические леса в горах и целый ряд прекрасных райских островов (включая Ко Липе) с коралловыми рифами. Здесь есть, на чем остановить взор путешественнику. Поэтому неудивительно, что ЮНЕСКО 17 апреля 2018 года признала практически всю территорию провинции глобальным геопарком. Общая площадь геопарка превышает 2597 км2. Кстати, находящаяся в геопарке система карстовых пещер Пху Пха Пхет (Phu Pha Phet caves) является крупнейшей в Таиланде.





Видео-презентация геопарка Сатун на юге Таиланда

Вот подробный видео-гид по геопарку Сатун в одноименной провинции Таиланда (на английском языке):

Чудесно, что ЮНЕСКО сохраняет не только культурное наследие человечества, но и природные красоты и биоразнообразие нашей планеты. Правда, дополнительная реклама этих прекрасных мест может привлечь еще больше туристов со всего мира. А толпы людей, делающих селфи и ныряющих в море поглазеть на коралловых рыбок, негативно влияют на экологию райских мест. Так, знаменитый пляж Майя Бэй на расположенном недалеко острове Пхи-Пхи-Ле тайским властям уже пришлось закрыть на 4 месяца для посещения туристами из-за урона, причиненного экосистеме острова. Слишком много людей туда прибывало ежедневно. Это тот самый пляж, где снимали фильм «Пляж» с Ди Каприо в главной роли. Похожая ситуация сложилась с филиппинским островом Боракай, который власти временно закрыли для туристов на полгода.