Йинглак Чиннават бежала из Таиланда



Йинглак Чиннават совершила побег из Таиланда прямо перед оглашением приговора суда по рисовым схемам. Предположительно, младшей сестре опального тайского политика Таксина Чиннавата помог бежать кто-то из высокопоставленных тайских силовиков. Йинглак Чиннават, бывшую премьер-министром Таиланда в 2011-2014 годах, судили по делу о так называемых рисовых схемах. Ей грозило от 8 до 10 лет тюрьмы по полностью сфабрикованному политическому кейсу. Ее обвиняют в попустительстве коррупции. Йинглак предпочла свободу сомнительному удовольствию стать тайским Нельсоном Манделой.

Детали побега и где сейчас Йинглак Чиннават

Фактов о том, как Йинглак Чиннават вместе с 15-летним сыном смогла ускользнуть от круглосуточно следивших за ней сотрудников тайских спецслужб, нет. Пока есть только слухи и предположения. 25 августа 2017 она должна была явиться в суд в Бангкоке на оглашение приговора по длившемуся 2 года громкому делу о рисовых схемах. Но якобы из-за болезни не пришла. Оглашение приговора перенесли на 27 сентября 2017, а потом полиция занялась поисками находившейся под подпиской о невыезде бизнес-леди. Поиски внутри Таиланда оказались безрезультатными. После чего появились слухи и косвенные доказательства о ее бегстве через остров Ко Чанг на вертолёте до Пномпеня, столицы Камбоджи. В аэропорту Пномпеня тайского политика и ее сына уже ждал частный самолет. На этом борте беглецы улетели сначала в Сингапур, а затем в Дубаи, где проживает в политическом изгнании Таксин Чиннават. Он родной брат Йинглак, также свергнутый в ходе военного переворота бывший премьер-министр Таиланда и лидер клана тайской региональной элиты. Эксперты сходятся во мнении, что такой отлично организованный технически побег оппозиционерки был бы невозможен без сообщников в высших эшелонах исполнительной власти Таиланда.

Видео-репортаж Аль-Джазира о суде над бывшим премьер-министром Таиланда и ее бегстве из страны (на английском языке):

Рисовые схемы: что это такое

Объясню коротко и без специальной терминологии. Таиланд и Индия — это два крупнейших производителя и экспортера риса на мировой рынок. В какие-то годы Таиланд — №1, в какие-то годы Индия — №1, а Таиланд №2 по объемам экспорта риса. Рис — это рыночный товар, то есть цены на него определяются спросом и предложением. В какие-то годы цены на рис сильно падают (из-за перепроизводства), а в какие-то могут вырастать (из-за засух, являющихся причиной низких урожаев).

Основной электорат клана Чиннаватов в Таиланде — это сельские жители, в том числе большое количество рисовых фермеров. И как раз на годы правления Йинглак Чиннават приходится общее падение цен на рис на мировом рынке. Тайские рисоводы из провинций продают рис, но получают убытки. Чтобы нейтрализовать недовольство на селе, кабинет министров под руководством Йинглак придумывает своеобразный вариант дотаций рисовым фермерам. Тайское государство за счет бюджета выкупает рис у фермеров по ценам, которые на 50% выше, чем мировые. Фермеры рады получить прибыль вместо убытков. Государство заполняет огромным количеством риса склады в надежде, что уменьшение предложения риса на мировом рынке поднимет цены обратно вверх. Чиновники также пытаются продавать тайский рис другим странам Азии по межгосударственным контрактам.





Но чуда не случилось. Цены на рис остаются низкими. Индийские производители риса заняли высвободившуюся рыночную нишу. Мьянма, с которой сняли международные экономические санкции, тоже наращивает экспорт риса. Рис на тайских складах начинает портиться. Важно, что азиаты — это прирожденные эксперты по рису. Совсем как французы — прирожденные эксперты в винах. Жители Юго-Восточной и Восточной Азии (кроме Северной Кореи) едят испорченный рис только в случае крайней необходимости. Таким образом, огромные запасы выкупленного у тайских фермеров риса могут быть использованы в данный момент только для производства этанола или удобрений. Помимо проблем с хранимыми на складах запасами, рисовые схемы также породили коррупцию. Ведь там, где чиновники распределяют большие деньги из бюджета, у них появляется стойкое искушение брать откаты или выплачивать средства за несуществующий товар. Частично запасы риса с государственных складов приходилось продавать по рыночным, более низким ценам, что приводило к чистым убыткам бюджета. По самым консервативным подсчетам, убытки Таиланда от рисовых схем во время правления Йинглак Чиннават оцениваются в 455 млрд. тайских бат. Бывший министр торговли Таиланда Бунсонг Терияпиром был приговорен судом за рисовые схемы к тюремному сроку в 42 года.

Кому выгоден побег младшей сестры Таксина Чиннавата

Основные бенефициары побега Йинглак из Таиланда: