Йинглак Чиннават бежала из Таиланда

Йинглак Чиннават совершила побег из Таиланда прямо перед оглашением приговора суда по рисовым схемам. Предположительно, младшей сестре опального тайского политика Таксина Чиннавата помог бежать кто-то из высокопоставленных тайских силовиков. Йинглак Чиннават, бывшую премьер-министром Таиланда в 2011-2014 годах, судили по делу о так называемых рисовых схемах. Ей грозило от 8 до 10 лет тюрьмы по полностью сфабрикованному политическому кейсу. Ее обвиняют в попустительстве коррупции. Йинглак предпочла свободу сомнительному удовольствию стать тайским Нельсоном Манделой.
Детали побега и где сейчас Йинглак Чиннават
Фактов о том, как Йинглак Чиннават вместе с 15-летним сыном смогла ускользнуть от круглосуточно следивших за ней сотрудников тайских спецслужб, нет. Пока есть только слухи и предположения. она должна была явиться в суд в Бангкоке на оглашение приговора по длившемуся 2 года громкому делу о рисовых схемах. Но якобы из-за болезни не пришла. Оглашение приговора перенесли на 27 сентября 2017, а потом полиция занялась поисками находившейся под подпиской о невыезде бизнес-леди. Поиски внутри Таиланда оказались безрезультатными. После чего появились слухи и косвенные доказательства о ее бегстве через остров Ко Чанг на вертолёте до Пномпеня, столицы Камбоджи. В аэропорту Пномпеня тайского политика и ее сына уже ждал частный самолет. На этом борте беглецы улетели сначала в Сингапур, а затем в Дубаи, где проживает в политическом изгнании Таксин Чиннават. Он родной брат Йинглак, также свергнутый в ходе военного переворота бывший премьер-министр Таиланда и лидер клана тайской региональной элиты. Эксперты сходятся во мнении, что такой отлично организованный технически побег оппозиционерки был бы невозможен без сообщников в высших эшелонах исполнительной власти Таиланда.
Видео-репортаж Аль-Джазира о суде над бывшим премьер-министром Таиланда и ее бегстве из страны (на английском языке):
Рисовые схемы: что это такое
Объясню коротко и без специальной терминологии. Таиланд и Индия — это два крупнейших производителя и экспортера риса на мировой рынок. В какие-то годы Таиланд — №1, в какие-то годы Индия — №1, а Таиланд №2 по объемам экспорта риса. Рис — это рыночный товар, то есть цены на него определяются спросом и предложением. В какие-то годы цены на рис сильно падают (из-за перепроизводства), а в какие-то могут вырастать (из-за засух, являющихся причиной низких урожаев).
Основной электорат клана Чиннаватов в Таиланде — это сельские жители, в том числе большое количество рисовых фермеров. И как раз на годы правления Йинглак Чиннават приходится общее падение цен на рис на мировом рынке. Тайские рисоводы из провинций продают рис, но получают убытки. Чтобы нейтрализовать недовольство на селе, кабинет министров под руководством Йинглак придумывает своеобразный вариант дотаций рисовым фермерам. Тайское государство за счет бюджета выкупает рис у фермеров по ценам, которые на 50% выше, чем мировые. Фермеры рады получить прибыль вместо убытков. Государство заполняет огромным количеством риса склады в надежде, что уменьшение предложения риса на мировом рынке поднимет цены обратно вверх. Чиновники также пытаются продавать тайский рис другим странам Азии по межгосударственным контрактам.
Но чуда не случилось. Цены на рис остаются низкими. Индийские производители риса заняли высвободившуюся рыночную нишу. Мьянма, с которой сняли международные экономические санкции, тоже наращивает экспорт риса. Рис на тайских складах начинает портиться. Важно, что азиаты — это прирожденные эксперты по рису. Совсем как французы — прирожденные эксперты в винах. Жители Юго-Восточной и Восточной Азии (кроме Северной Кореи) едят испорченный рис только в случае крайней необходимости. Таким образом, огромные запасы выкупленного у тайских фермеров риса могут быть использованы в данный момент только для производства этанола или удобрений. Помимо проблем с хранимыми на складах запасами, рисовые схемы также породили коррупцию. Ведь там, где чиновники распределяют большие деньги из бюджета, у них появляется стойкое искушение брать откаты или выплачивать средства за несуществующий товар. Частично запасы риса с государственных складов приходилось продавать по рыночным, более низким ценам, что приводило к чистым убыткам бюджета. По самым консервативным подсчетам, убытки Таиланда от рисовых схем во время правления Йинглак Чиннават оцениваются в 455 млрд. тайских бат. Бывший министр торговли Таиланда Бунсонг Терияпиром был приговорен судом за рисовые схемы к тюремному сроку в 42 года.
Кому выгоден побег младшей сестры Таксина Чиннавата
Основные бенефициары побега Йинглак из Таиланда:
- Клан Чиннаватов. На свободе и Таксин, и его младшая сестра смогут сделать намного больше, чем за решеткой. Для граждан России будет понятнее аналогия о Борисе Березовском и Михаиле Ходорковском. Оба физически могли эмигрировать в Лондон после начала политических преследований со стороны путинского режима. Однако, Березовский воспользовался шансом и улизнул, наслаждаясь затем жизнью беглого олигарха в Лондоне, а Ходорковский, понадеявшийся на протекцию президента США в деле ЮКОСа, вернулся в Россию, где 10 лет шил варежки в сибирской тюрьме. Этот пример не о том, что российские олигархи — это хорошие, честные и невинные перед законом люди. Это не так. Просто кто-то реализует свою свободу выбора одним образом, а кто-то выбирает другой путь. Чиннаваты вот не захотели стать оппозиционерами за решеткой, несмотря на способность вывести на улицы тайских городов десятки тысяч сторонников-краснорубашечников.
- Бангкокские элиты. В 2014-м году правительство Йинглак было свергнуто во время последнего военного переворота. До этого были многомесячные демонстрации оппозиции на улицах Бангкока. Причем поводом к началу демонстраций стали отнюдь не рисовые схемы, а назначение главой полиции родственника Чиннаватов и попытки проведения политической амнистии. После амнистии в Таиланд мог вернуться Таксин Чиннават, представляющий огромную угрозу для бангкокской элиты. Он опытный и харизматичный политик. По сути, вся история политических волнений в Таиланде последних 15 лет связана с борьбой между разными кланами внутри тайской элиты. Таксин Чиннават — лидер региональной части элиты. Родом из Чиангмаи. За ним поддержка Исана (северо-восточные провинции Таиланда) и северо-запада. В годы его правления было много популизма. Но бангкокская элита тоже прибегает к щедрому популизму для задабривания электората. Рисовые схемы возможны и при правящей сейчас тайской военной хунте. То есть Йинглак судили не из-за огромных потерь бюджета, а чтобы избавиться от политического конкурента.
Бегство Йинглак Чиннават за рубеж решает многие проблемы банкгокских элит. Теперь не будет Узницы Совести в тайской тюрьме, о судьбе которой станут каждый раз поднимать вопрос иностранные дипломаты и правозащитники, причиняя головные боли и раздражение тайскому премьер-министру. Исчезнут за ненадобностью с улиц Бангкока толпы сторонников свергнутой и очень популярной в народе женщины-премьера. Из Эмирата Дубаи Чиннаваты не смогут оказывать значительное влияние на политику внутри Таиланда. Фактически, это конец клана Чиннаватов в тайской политической системе. В общем, я не удивлюсь, если сам генерал Прают Чан-Оча помог состояться недавнему побегу.