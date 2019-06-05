Коворкинги WeWork появились в Таиланде

Глобальная сеть коворкингов WeWork в конце мая 2019 пришла в Бангкок, столицу Таиланда. Первые два тайских коворкинга сети открылись в высотках Asia Centre и T-One. В здании Asia Centre (это в районе Саторн) коворкинг занимает 5 этажей. В здании T-One (находится прямо на улице Сукхумвит, в 200 метрах от станции BTS Thong Lo) коворкинг занимает 7 этажей. Функционеры американской компании рассчитывают привлечь около 3000 человек в оба бангкокских коворкинга. Очень так по-взрослому.

Стоит отметить, что в Бангкоке дефицита коворкингов не наблюдалось и до прихода WeWork. Более того, конкуренция за фрилансеров, стартаперов, основателей малого бизнеса в сфере IT и прочих цифровых кочевников все более и более жесткая. Ранее я уже упоминал в обзоре 50 лучших городов для фрилансеров, что экспансию в Таиланд проводит и успешный сингапурский коворкинг-стартап JustCo. Эти ребята реализуют схожую с WeWork бизнес-модель.





Расценки на аренду креативного пространства в WeWork в Бангкоке

отдельный офис для бизнеса — от 16 до 50 тысяч тайских бат в месяц;

закрепленное рабочее место в коворкинге — от 9,5 тысяч тайских бат в месяц;

незакрепленное рабочее место в коворкинге — от 8 тысяч тайских бат в месяц.

Причем трудоголики могут работать без выходных, так как арендаторы имеют доступ в здания 7 дней в неделю. Лаборатории для стартаперов, залы для конференций и митапов (от англ. meet up) сдаются по договорным ценам. В WeWork есть виртуальное резидентство как вариант дешевого тарифа, но в Таиланде пока его не предлагают клиентам. Коворкинги в ВиВорк не работают по франшизе, а принадлежат и управляются напрямую американской компанией.

Дружелюбная атмосфера для клиентов и тусовка среди единомышленников являются важными ингредиентами успеха бизнес-модели WeWork — революционера в сфере организации офисного пространства. Так задумывалось с самого начала основателями стартапа — Мигелем МакКелви и Адамом Нейманом. Плюс, бесплатный кофе и быстрый интернет для клиентов в любых необходимых им количествах. Рецепт создания экосистемы технологического предпринимательства до гениальности прост.

Между тем, We Company, материнская компания сети коворкинговых центров WeWork скоро проведет IPO (первичное публичное предложение акций на бирже). Сейчас капитализация американской компании оценивается на уровне в $20 млрд.: