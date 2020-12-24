Выход на пенсию: сравнение Филиппин и Таиланда

Выход на пенсию за границей стал реальностью для всё большего числа пожилых людей, желающих поменять холодную погоду и растущие цены на более низкую стоимость жизни и тропический рай. Практически во всех уголках мира — от Канады и Латинской Америки до Европы, южной части Тихого океана и Азии — существуют популярные общины экспатриантов.

Регион Юго-Восточной Азии является одним из самых популярных. Он предлагает соблазнительное сочетание красоты природы, теплой погоды, богатой культуры, гостеприимных людей и, во многих случаях, более низкой стоимости жизни. Но как решить, куда уезжать?

Здесь мы рассмотрим некоторые важные факторы, которые помогут вам сравнить и сопоставить две самые популярные страны Юго-Восточной Азии: Филиппины и Таиланд.

Выход на пенсию в раю — основные рекомендации:

теплый климат и доступная жизнь делают Филиппины и Таиланд популярными странами для выхода на пенсию;

стоимость жизни в Таиланде выше, особенно в Бангкоке;

английский язык широко распространен на Филиппинах;

визы на Филиппинах получить немного проще, чем в Таиланде;

Таиланд является одним из ведущих направлений медицинского туризма в Азии, где много англоговорящих врачей и качественное медицинское обслуживание;

за пределами Манилы может быть труднее найти специалистов в области здравоохранения, особенно в сельских районах Филиппин.

Стоимость жизни

Стоимость комфортного образа жизни является главной проблемой для многих пожилых людей, планирующих выход на пенсию за границей. Если вы ищете вариант, где провести старость недорого, но с высоким уровнем жизни, вы найдете это как на Филиппинах, так и в Таиланде. Впрочем, одна из стран (Филиппины) обойдется в среднем дешевле, чем другая (Таиланд).

Филиппины

Экспаты (эмигранты) на Филиппинах могут жить комфортно примерно за 800-1500 долларов в месяц (больше, если вы живете в центре Манилы и в зависимости от арендной платы и вашего образа жизни).

Этот ежемесячный бюджет включает питание вне дома, поездки по стране и найм кого-нибудь, кто поможет с приготовлением пищи и уборкой.

Если вам исполнилось 50 лет, вы имеете право на получение одной из четырех специальных виз для пенсионеров-резидентов (SRRV). Виза SRRV Classic предназначена для «активных/здоровых пенсионеров». Чтобы получить её, вам нужен срочный депозит в размере 10 000 долларов США и ежемесячная пенсия не менее 800 долларов США для одного заявителя или 1000 долларов США для пары. Если у вас нет пенсии, обязательный депозит составляет 20 000 долларов; и 50 000 долларов, если вам от 35 до 49 лет. Примечание автора Тайского Портала: во второй половине 2020 года власти Филиппин временно заморозили визовую программу SRRV. Ожидается повышение минимального возраста претендентов на долгосрочные филиппинские пенсионные визы с 35 лет до 40 лет и даже выше. Это для виз SRRV Smile.

Бо́льшая часть любого пенсионного бюджета — жилье. По данным сайта базы данных городов и стран Numbeo.com, на Филиппинах средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города составляет примерно 344 доллара. Если вам нужно больше места, вы будете платить около 700 долларов в месяц за квартиру с тремя спальнями. За пределами города арендная плата снижается в среднем до 190 долларов в месяц за квартиру с одной спальней и до 370 долларов за квартиру с тремя спальнями.

Таиланд

Таиланд дороже: 2000 долларов в месяц служат хорошей отправной точкой для большинства эмигрантов, хотя ваш бюджет будет меняться в зависимости от вашего образа жизни и предпочтений (в любом случае). Чтобы претендовать на получение долгосрочной визы, вам потребуется минимальный ежемесячный доход в размере 65000 бат (2064 доллара США по состоянию на 12 декабря 2020 года), остаток на счете не менее 800000 бат (25400 долларов США) на банковском счете в тайском банке, а также ежемесячный доход в размере 800000 бат в год.

Что касается арендной платы, то, скорее всего, вы заплатите больше за жилье в Таиланде. По данным Numbeo.com, вы заплатите в среднем 472 доллара за аренду квартиры с одной спальней в центре города и 1100 долларов за квартиру с тремя спальнями. Вы сэкономите деньги, если арендуете за пределами центра города: средняя арендная плата за квартиру с одной спальней составляет 277 долларов, а за три спальни — 634 доллара.

Повседневная жизнь

Многие аспекты повседневной жизни в Таиланде и на Филиппинах схожи. Каждая из двух стран обладает богатым биоразнообразием, природными красотами, обилием чудесных пляжей с белым песком, кристально чистой водой и широкими возможностями для отдыха на природе. В обеих странах вы найдете прекрасные возможности для игры в гольф, пеших прогулок, каякинга, подводного плавания и дайвинга.

В каждой из этих двух азиатских стран можно без труда найти устоявшиеся сообщества экспатов как в шумных, так и в тихих живописных городках.





Язык

Несмотря на многие сходства, между двумя странами существуют определенные различия, наиболее заметные из которых заключаются в том, насколько легко общаться с местными жителями. Если вы еще не владеете каким-либо из местных языков, вам, вероятно, будет намного легче на Филиппинах. Английский там — один из двух официальных языков, второй — филиппинский (или тагальский/тагалог). Филиппины позиционируют себя как третью по величине англоязычную страну в мире после США и Великобритании. Вы также обнаружите, что многие филиппинцы говорят с явным американским акцентом, отчасти потому, что эта страна была колонией США в течение пяти десятилетий.

В Таиланде это не так, и вам может быть сложно общаться с местными жителями, если вы не говорите по-тайски (когда таец или тайка говорит по-английски — это скорее исключение, чем норма). Согласно показателю уровня владения английским языком EF, проведенному Education First Language Institute, уровень владения английским языком у тайцев занимает 17 место из 25 стран Азии (превосходя только Шри-Ланку и Мьянму) и 74 место из 100 стран мира. Отмечается, что Таиланд является неанглоязычной страной с «очень низким» уровнем владения английским языком.

Американским путешественникам и экспатам настоятельно рекомендуется быть в курсе актуальных предупреждений и предостережений от Государственного департамента США до и во время поездки за границу.

Визы

Визы – это еще одно отличие. Филиппины весьма благосклонно относятся к эмигрантам и даже имеют правительственное учреждение, занимающееся привлечением иностранных пенсионеров. Получив ПМЖ, вы можете оставаться в стране столько, сколько захотите (срок действия вашей пенсионной визы не истекает), и вы можете уехать и вернуться, не подавая повторного заявления на проживание.

Эмигранты также могут воспользоваться несколькими финансовыми льготами, включая скидки для людей старше 60 лет, беспошлинный ввоз предметов домашнего обихода на сумму 7000 долларов и иммунитет от налогов на поездки в аэропорт. Резидентам-эмигрантам также разрешено работать или открывать бизнес.

Вы можете получить пенсионную визу в Таиланде, но для этого вам придется преодолеть несколько трудностей. Вам также придется каждые 90 дней уведомлять иммиграционную службу относительно вашего адреса — либо путем регистрации в местном иммиграционном офисе (или в местном полицейском участке в районах, где его нет), по почте, либо путем найма агента, который может действовать от вашего имени по доверенности.

Если вы не получили пенсионную визу по той или иной причине, вы можете получить годовую многократную визу с возможностью продления на три месяца до истечения годового срока ее действия или до нее. В отличие от пенсионной визы, вам нужно будет выезжать и повторно въезжать в Таиланд каждые 90 дней.

Прочие аспекты

Хотя существенные различия, которые могут повлиять на пенсионеров-эмигрантов, заключаются в языковой ситуации и иммиграционных процедурах, стоит отметить пару других соображений. Один из них — еда. Таиланд является родиной одной из самых популярных кухонь мира, основанной на сочетании противоположных вкусов: паста чили с кокосовым молоком, пальмовый сахар с соком лайма и сладкая лапша с соленым кранчем. Хотя филиппинская кухня считается хорошей, она, как правило, менее примечательна.

Гражданам США, путешествующим или проживающим за границей, рекомендуется зарегистрироваться в Программе регистрации умных путешественников (STEP) Государственного департамента. Эта программа предлагает обновления безопасности для тех, кто зарегистрирован. Если вы участвуете в программе STEP, посольству или консульству США будет проще связаться с вами и/или вашей семьей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Еще один аспект — здравоохранение. Если вы находитесь в Маниле, вы можете рассчитывать на достаточно хорошее и доступное здравоохранение на Филиппинах, но за пределами города все может быть иначе. Посольство США в Маниле отмечает, что “больницы в Маниле и ее окрестностях часто предлагают высококачественную медицинскую помощь. Многие больницы за пределами крупных городских районов могут предлагать только базовую медицинскую помощь в простых условиях. Целесообразно оценить стандарты медицинского обслуживания в больнице, прежде чем рассматривать вопрос о медицинской процедуре”.

С другой стороны, система здравоохранения в Таиланде считается превосходной, и вы можете найти, по крайней мере, одну частную больницу в большинстве крупных провинций (в популярных туристических районах их больше). Таиланд является одним из ведущих направлений медицинского туризма в Азии, и англоговорящие врачи и качественное медицинское обслуживание можно найти как в Бангкоке, так и за его пределами.

Итог

Филиппины и Таиланд предлагают высокое качество жизни при доступных ценах, красивые пейзажи и множество мероприятий, чтобы занять вас в старости. В конечном счете, выбор между ними очень личный, в зависимости от вашего образа жизни, предпочтений и необходимого уровня комфорта. В случае выхода на пенсию в любой зарубежной стране, хорошей идеей может стать «пробная попытка» сначала хорошо прочувствовать это место (страну, город). Проведите там от 6 до 12 месяцев, чтобы предварительно убедиться, что вы сможете жить в выбранном месте долго и счастливо.

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Retirement: Philippines vs. Thailand, написанной Джин Фольгер.