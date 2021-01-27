Вакцинация от коронавируса в Таиланде начнется 14 февраля 2021

Есть две новости для любителей Таиланда: хорошая и плохая. Хорошая новость — вакцинация от коронавируса в Таиланде начнется уже 14 февраля 2021 года . Плохая новость — вакцин мало.

Министерство здравоохранения королевства обнародовало трехэтапный план вакцинации от COVID-19. Цель — вакцинация минимум 50% населения к концу 2021 года. На первом этапе будут вакцинированы медработники и другие граждане, для которых особенно высок риск заражения коронавирусом. На втором этапе (май-декабрь 2021 года) вакцинацию от коронавируса пройдут обычные граждане во всех провинциях страны. На третьем, заключительном этапе (с января 2022) ожидается достижение коллективного иммунитета к ковиду. Вакцина будет бесплатной для всех граждан Таиланда.





На конец января 2021 года в Таиланде одобрено применение вакцины AstraZeneca. Этих вакцин поступило пока 50 тысяч доз. Параллельно производством вакцин AstraZeneca на территории Таиланда в рамках трансфера технологий займется тайская биотехнологическая компания Siam Bioscience. Также скоро ожидается одобрение тайскими регуляторами использования китайской вакцины Sinovac Biotech. Тайские власти подали заявку на 200 тысяч доз производства этой фармкорпорации. О поставках в Таиланд вакцины Pfizer-BioNTech пока ничего не слышно.

В общем и целом, Таиланд неплохо переживает вторую волну эпидемии коронавируса. Если бы не вспышка заболевания COVID-19 в провинции Самутсакхон в декабре 2020 — январе 2021, то вполне можно было бы вздохнуть с облегчением. Тяжело приходится туриндустрии королевства. Чудесные тайские пляжи необычно безлюдны. Когда-то и коронавирус уйдет в небытие.