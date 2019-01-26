В Таиланде к октябрю 2019 отключат 2G насовсем

Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям Таиланда одобрила предложение тройки тайских мобильных операторов True, AIS и Dtac об отключении в стране сотовых сетей второго поколения (2G). Мобильным операторам требуются дополнительные частоты для расширения сетей четвертого поколения 4G по технологии LTE, а также нужен частотный спектр для экспериментального запуска сетей 5G. Объемы передачи данных в мобильных сетях в стране нарастают экспоненциально, поэтому нескольким миллионам абонентов в Таиланде, всё еще пользующимся 2G по технологии GSM, предложат перейти на более современные стандарты связи.





Однако, коммерческий запуск сетей пятого поколения в Таиланде произойдет не раньше 2020 года. Аукционы на частоты для 5G будут проводиться в 2019 году.

Отказ от сетей второго поколения (2G) в Азии

В Юго-Восточной Азии Таиланд — вторая страна, отключающая мобильную связь морально устаревшего второго поколения. Первым в регионе был Сингапур, который в 2017 году отключил 2G на всей небольшой по площади территории острова. В конце 2018 года сингапурский мобильный оператор Singtel в партнерстве с Ericsson запустил пилотную 5G-сеть, эксплуатирующуюся в тестовом режиме. Ожидается, что более экономически развитые государства Азии последуют примеру Сингапура и Таиланда по отказу от второго поколения сотовой связи.