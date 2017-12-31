Топ-50 лучших городов для фрилансеров

Повсеместное распространение широкополосного интернета раскрывает огромные возможности для тех, кто зарабатывает средства к существованию на удаленке. Это фрилансеры всех мастей, удаленные сотрудники компаний и изначально непривязанные к географическому расположению интернет-предприниматели. Многие из них любят путешествовать и часто выбирают страны и города для жизни и работы, которые им по душе. На Западе всю эту публику непосед называют романтично «цифровыми кочевниками» (digital nomads). Закономерно, что особенно легки на подъем молодежь, творческие люди и всевозможные хипстеры. С развитием технологий цифровых кочевников становится всё больше. И для удобства этой публики на основе краудсорсинга был создан сервис Nomad List. Это большая база данных городов мира с подробными данными по каждому. Здесь пользователь задает важные лично для него критерии и ищет в базе подходящие варианты. Критерии могут быть разными. Кому-то важна скорость интернета или стоимость жизни. Второго интересует, насколько дружелюбно относятся к ЛГБТ в данной стране. Некоторые фрилансеры мечтают улететь на пару лет на острова Океании. А кое-кого побудит сесть в самолет информация о том, в каком городе мира живут самые красивые девушки (подсказка: Киев).
Рейтинг лучших городов мира для фрилансеров и работающих на удалёнке сотрудников
Самый важный критерий в базе Nomad List — это бальная оценка городов и мест самими цифровыми кочевниками. В системе есть также возможность добавить отзывы, найти коворкинги, познакомиться с другими работающими на фрилансе или удаленке людьми в этом городе. Мне, автору блога Тайский Портал, особенно приятно обнаружить на первом месте в данном рейтинге не чужой для меня город — Бангкок:
|Место
|Город или место
|Страна
|1
|Бангкок
|Таиланд
|2
|Убуд, остров Бали
|Индонезия
|3
|Район пляжа Кангу, остров Бали
|Индонезия
|4
|Барселона
|Испания
|5
|Будапешт
|Венгрия
|6
|Майами, штат Флорида
|США
|7
|Чиангмай
|Таиланд
|8
|Хошимин
|Вьетнам
|9
|Киев
|Украина
|10
|Куала-Лумпур
|Малайзия
|11
|Берлин
|Германия
|12
|Лос-Анджелес
|США
|13
|Тимишоара
|Румыния
|14
|Сараево
|Босния и Герцеговина
|15
|Пляж Тагазут
|Марокко
|16
|остров Пхукет
|Таиланд
|17
|Тель-Авив
|Израиль
|18
|Денпасар, остров Бали
|Индонезия
|19
|Фуншал, архипелаг Мадейра
|Португалия
|20
|Москва
|Россия
|21
|Панама
|Панама
|22
|Даллас, штат Техас
|США
|23
|Далат
|Вьетнам
|24
|Форт-Лодердейл, штат Флорида
|США
|25
|Пловдив
|Болгария
|26
|Ереван
|Армения
|27
|Кишинёв
|Молдова
|28
|Чаттануга, штат Теннесси
|США
|29
|София
|Болгария
|30
|Клуж-Напока
|Румыния
|31
|Львов
|Украина
|32
|Амман
|Иордания
|33
|Бухарест
|Румыния
|34
|Валенсия
|Испания
|35
|Сингапур
|Сингапур
|36
|Тэгу
|Южная Корея
|37
|Гданьск
|Польша
|38
|Монтевидео
|Уругвай
|39
|остров Чеджу
|Южная Корея
|40
|Пусан
|Южная Корея
|41
|Тэджон
|Южная Корея
|42
|Берн
|Швейцария
|43
|Пало-Альто, штат Калифорния
|США
|44
|Лондон
|Великобритания
|45
|Плоешти
|Румыния
|46
|Сан-Диего, штат Калифорния
|США
|47
|Пальма-де-Майорка
|Испания
|48
|Сиэтл, штат Вашингтон
|США
|49
|Антигуа-Гуатемала
|Гватемала
|50
|Вена
|Австрия