Thailand Elite — виза в Таиланд для тех, кто при деньгах

Thailand Elite — это особая программа для получения многократных виз в Таиланд сроком от 5 до 20 лет. Курирует программу Тайланд Элит частная компания Thailand Privilege Card Company Limited при Министерстве туризма и спорта Таиланда. Программа Thailand Elite была запущена во время правления ныне опального премьер-министра Таксина Чиннавата в 2003-м году. С тех пор компания Thailand Privilege Card переживала сложные времена, связанные с проблемами привлечения достаточного для получения операционной прибыли количества иностранных участников и ошибками менеджмента, и пару лет назад программу выдачи таких виз тайские чиновники вообще планировали заморозить. Но недавно программа Thailand Elite была перезапущена и ее начали активно продвигать среди зажиточных китайцев из материкового Китая, Гонконга и Макао. Henley & Partners стала официально уполномоченной компанией по продвижению тайских долгосрочных многократных виз на международных рынках.

Henley & Partners известна не только тем, что ежегодно выпускает популярный рейтинг паспортов мира. Также компания успешно помогает обеспеченным клиентам обзаводиться вторыми гражданствами, ПМЖ и ВНЖ различных стран мира. Таиланд — суперпопулярная у экспатов страна. Хоть визы по программе Тайланд Элит и не являются ВНЖ в классическом понимании, но их наличие позволяет облегчить решение визовых вопросов в Королевстве Улыбок. Последние лет пять тайские иммиграционные власти руководствуются принципом, что иностранные голодранцы Таиланду невыгодны. Это привело к целой волне закручивания гаек в плане легализации пребывания в стране. В этой статье я рассмотрю особенности тайских виз, выдаваемых по программе Thailand Elite, и ситуации, при которых получение данных виз может быть оправданным.

Особенности виз по программе Thailand Elite

визовые пакеты предлагаются в пяти вариантах стоимостью от 500 тысяч бат до 2,14 млн. бат на срок от 5 лет до 20 лет: Elite Ultimate Privilege, Elite Privilege Access, Elite Easy Access, Elite Superiority Extension, Elite Family Alternative, Elite Family Excursion, Elite Family Premium;

в загранпаспорт иностранного гражданина, являющегося участником программы Thailand Elite, вклеивается тайская виза на 5 лет. Если приобретенный пакет предполагает более длительный срок пребывания в Таиланде (10-20 лет), то по истечении первых 5 лет, он получает следующую визу на 5 лет;

количество въездов-выездов в Таиланд без ограничений. При въезде в страну ставится штамп на 1 год. Re-entry Permit не требуется.

нет необходимости выезжать за пределы Таиланда для продления визы, а при нахождении в стране по годовому штампу безвыездно на срок более года, новый годовой штамп можно получить в бангкокском офисе Иммиграционной службы;

обладателю карточки Тайланд Элит не придется стоять в общей очереди для прохождения иммиграционного контроля в процессе прилета или вылета в аэропортах Суварнабхуми (Бангкок), Пхукета и Чиангмаи. Специально обученные ассистенты, сотрудники компании Thailand Privilege Card, проведут дорогого иностранного гостя к специальному окну иммиграционной службы Таиланда, где все формальности будут быстро решены.

без права на работу (work permit);

при ежегодном продлении визы в бангкокском иммигрейшене Chaengwattana придется-таки заплатить 1900 тайских бат за рассмотрение заявления;

во время визита в иммиграционный офис Chaengwattana в Бангкоке всю бумажную волокиту за клиента бесплатно возьмут на себя ассистенты из компании. Можно переложить на них визит в иммигрейшен офис;

есть возможность включения в визовый пакет членов семьи (за дополнительную плату);

есть возможность однократной передачи членства в программе другому человеку (за дополнительную плату);

есть ежегодный взнос за членство в программе — 21400 бат для индивидуальных пакетов и 10000 бат за семейный визовый пакет. Самое дешевое членство — Elite Easy Access, — не предполагает ежегодных взносов;

членство в Тайланд Элит включает помимо долгосрочной многократной визы в Таиланд множество бонусов. Это и помощь в открытии тайских банковских счетов, и помощь в получении тайских водительских удостоверений, и бесплатные трансферы на лимузинах из аэропорта и в аэропорт, и бесплатные спа-процедуры, и бесплатная ежегодная полная проверка здоровья в тайской клинике, доступ в VIP-залы основных аэропортов Таиланда, бесплатный доступ в гольф-клубы, консьерж-сервис по нахождению бизнес-контактов в стране и многое другое. Чем дороже пакет, тем больше бонусов.

Кому и в каких случаях может быть интересно членство в Thailand Elite

Голодранцам-бэкпекерам эта виза не по карману. Зато многие соотечественники при деньгах, влюбленные в Таиланд, готовы раскошелиться. Допустим, вы приобрели в Таиланде квартиру. Захотели перезимовать там, так сказать, погреть пузо на жарком солнышке возле теплого моря на пляже, обрамленном кокосовыми пальмами. Штампа у вас в загранпаспорте хватит на месяц пребывания в раю. А дальше придется придумывать какие-либо варианты легализовать свое пребывание в Королевстве Улыбок дольше. Виза-раны прикрыты. На сухопутных пропускных пунктах на тайско-лаосской и тайско-камбоджийской границах еще три года назад пошли массовые случаи отказов во въезде в Таиланд тем фарангам, у которых паспорта изштампованы тайскими въездными отметками. Теперь ходят слухи о том, что будет ужесточена система проверки на иммиграционном контроле при прилете в аэропорты Бангкока. Два месячных штампа в год. Третий раз в год по безвизовому штампу уже не пустят. Потребуется получать визу.





Отлично. Любитель тепла с недвижимостью решает оформлять тайскую визу. Туристическая виза по схеме 2+1 в Лаосе или Малайзии. Достаточно дешевый вариант. Один раз дадут, второй раз такую же визу сразу после истечения сроков первой — вряд ли. Другой вариант — студенческая виза на год от языковой школы (в Бангкоке, как вариант, студенческая виза от кулинарных курсов тайской кухни или от школы тайского бокса муай тай). Это уже дороже, плюс, придется ходить 4 раза в неделю на занятия в школу, либо платить взятки коррумпированным тайским чиновникам. Годовые расходы для поддержания легального статуса в Таиланде с помощью студенческой визы (беру в среднем): 25 тысяч бат — плата школе; 3×1900 бат — продление визы в Иммигрейшене; 3×3000 бат — взятки (в Паттайе, если не ходить на занятия); 6000 бат — затраты на поездку в Лаос, из которых 2000 бат пошлины за оформление студ. визы, а остальное — транспорт во Вьентьян и обратно, отель, питание. Получается прилично, до $1300 в год только на поддержание легального статуса. Вариант с бизнес-визой через посредника, когда вас фиктивно оформляют в качестве работника в уже существующую тайскую компанию, обойдется в 90 тысяч бат в год, плюс по 1900 бат пошлин за продление визы каждые три месяца. Есть вариант открытия своей компании в Таиланде с наймом четырех тайцев-работников. Это позволит иностранному владельцу оформить для себя бизнес-визу и получить work permit. Последний вариант намного дороже, но он оправдан, если нужно легально вести дела в Таиланде. Есть еще пенсионная виза, но там свои нюансы, которые рассмотрены в отдельной статье.

Как мы видим, отнюдь недешево обходится легальный статус в Таиланде для желающих здесь жить долгосрочно. В этом плане затраты 100 тысяч бат в год на визу Thailand Elite не кажутся чрезмерно дорогими. Допустим, покупать самый дорогой 20-летний пакет Elite Ultimate Privilege я бы не рискнул, несмотря на обилие бонусов: бесплатный доступ в гольф-клубы, бесплатные спа-программы, бесплатные трансферы на лимузинах и прочие ништяки. 20 лет — это слишком большой срок для прогнозирования. А вдруг программу закроют за это время? Забрать обратно у тайских бюрократов заплаченные за членство немаленькие деньги может оказаться сложной задачей. А вот самый дешевый пакет — Elite Easy Access с визой на пять лет, — интересен. Даже если вдруг программу свернули, но пятилетняя виза-то в паспорте остается? Немного статистики. С момента запуска программы Thailand Elite в 2003 году членство в ней оформили чуть более 4000 иностранцев. Программа привлекает, в среднем, 62 новых участника в месяц. Особенно много среди счастливых обладателей элитных виз в Таиланд граждан Великобритании, Китая, Франции, США и Японии.