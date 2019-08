Стареть бывает тяжело в любых обстоятельствах, и еще труднее, когда ты беден. Это острая проблема для Таиланда, развивающейся страны, которая одна из первых ощущает на себе последствия первого в мире внезапного падения рождаемости.

Данные, опубликованные летом 2019 Организацией Объединенных Наций, показывают, что в Таиланде рождаемость упала до уровня Швейцарии и Финляндии, двух ультра-богатых стран, с которыми Таиланд не имеет почти ничего общего. Эти цифры означают, что к 2030 году более четверти населения Таиланда будет старше 60 лет — и большинство из них будут бедными. Международный валютный фонд сообщает, что сокращения рабочей силы будет сдерживать экономический рост на целый процентный пункт ежегодно в течение следующих двух десятилетий.

Быстрое старение — это состояние, которое до сих пор действительно поражало только самые богатые страны, потому что низкие показатели рождаемости, как правило, идут рука об руку с более высокими доходами. Наиболее известным исключением является Китай, где политика «одного ребенка» (от которой отказались в 2015 году) подготовила почву для сокращения численности населения приблизительно к середине столетия. Но именно Таиланд закладывает новую вероломную эпоху, став первой большой страной, которая состарится прежде, чем у нее появится шанс стать процветающей.

“Очевидно, что это будет проблемой и вызовом для Таиланда”, — сказал Чуа Хак Бин, экономист Maybank Kim Eng Research Pte в Сингапуре, который освещает Юго-Восточную Азию. “Таиланд как бы застрял в середине: это развивающаяся страна, и все же она сталкивается с демографическими трудностями, которые вы видите в странах с развитой экономикой.”

В течение многих лет экономисты и правительственные специалисты по планированию предполагали, что именно перенаселение является основной мировой демографической проблемой, а не потеря населения. Но эта идея может быть ошибочной.

За последние 50 лет уровень рождаемости снизился в каждой стране на планете. Изменения происходят по мере того, как люди переезжают в города, где женщины имеют более широкий доступ к образованию и контрацепции. Меньшее количество детей хорошо для многих семей, а также для окружающей среды, но существуют и экономические последствия: меньше потребителей, работников и налогоплательщиков, и меньше людей для ухода за пожилыми людьми.

Начиная с 2000 года, Таиланд подвергается урбанизации быстрее, чем любая другая большая страна кроме Китая, что является главной причиной снижения рождаемости в стране в настоящее время. Но стремление иметь меньшие по численности семьи началось еще в 1970-х годах, когда программа по борьбе с бедностью во главе с активистом по имени Мечай Виравайдья, который стал известен как “Мистер презерватив”, захлестнула страну.

За два десятилетия уровень рождаемости в Таиланде снизился с 6,6 до 2,2.

Теперь, на уровне 1,5 он является одним из самых низких в мире, ниже 1,7 в Китае и значительно ниже 2,1 — необходимых для поддержания численности населения на стабильном уровне. По оценкам ООН, внезапное падение рождаемости в Таиланде приведет к тому, что страна с численностью приблизительно 70 миллионов человек потеряет более трети своего населения к концу столетия.

“Я не хочу иметь много детей, если я не могу гарантировать, что смогу обеспечить им хорошую жизнь”, — сказал Нандини Сехгал, 28-летний менеджер по работе с клиентами в рекламном агентстве Бангкока.



Таиланд входит в число крупных стран, которые согласно прогнозам, могут потерять население к 2100 году

У властей страны не так много времени, чтобы решить демографические проблемы Таиланда, — говорит демограф Стэнфордского университета Шрипад Туляпуркар. Они должны найти способ повышения производительности труда. В противном случае, сокращающаяся численность квалифицированных работников вряд ли будет в состоянии содержать пенсионеров в стране, численность которых возрастет до гигантских цифр в середине 2030-х годов.

“Если они упустят эту возможность, — сказал он, — все будет выглядеть довольно мрачно.”

Проблема в том, что после двух военных переворотов с 2006 года, планы по борьбе со старением страны были слабо реализованы. И новое правительство, избранное в марте и вымощенное из громоздкой 19-партийной коалиции, похоже, более не способно действовать.

Однако одним из потенциальных источников помощи может исходить из открытости Таиланда для иммиграции — такая подход отделяет его от других стран, где существуют проблемы народонаселения, таких как Южная Корея и Япония. Иностранцы составляют 10% от общей численности рабочей силы Таиланда, причем в крупнейших компаниях их число выше.

«Иностранные работники более чем готовы восполнить этот пробел», — сказал Пакпум Сричамни, президент фирмы Sino-Thai Engineering & Construction Pcl, базирующейся в Бангкоке, с количеством 10 000 рабочих, 30% из которых не являются тайцами.

Слишком мало детей, слишком мало работников, слишком много стариков

Тем не менее, страна уже становится регионально отстающей, а среднегодовой рост падает каждое десятилетие с 1990-х годов с 5,3% до 4,3% к середине 3-го десятилетия. В первом квартале 2019 рост ВВП Таиланда составил 2,8%, что является самым медленным показателем за последние четыре года. А с инфляцией, застрявшей на уровне ниже 1%, процентными ставками ниже 2% и быстро укрепляющейся национальной валютой, части экономического профиля страны начинают напоминать стареющую Японию больше, чем развивающиеся соседи, такие как Индонезия или Филиппины.

Платить больше за здравоохранение будет трудно для страны с доходом на душу населения всего 6362 долл. США — это не так просто для Швейцарии или Финляндии, где эти цифры составляют 78816 долл. США и 48580 долл. США. По данным Исследовательского института развития Таиланда, расходы на систему общественного здравоохранения Таиланда увеличивались в среднем на 12% в год в течение последних 12 лет и в настоящее время являются самыми высокими в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в Таиланде есть своеобразная мозаика из пенсионных схем по старости, которая занимает последнее место по показателям устойчивости среди 54 стран, обследованных глобальной страховой компанией Allianz SE. По словам Сомчай Джитсухона, члена комитета Центрального Банка Таиланда, фонды могут иссякнуть в течение 15 лет без серьезной налоговой реформы.

«Нам необходимо найти больший доход», — сказал он.

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Thailand Has a Developing Economy and a Big First World Problem, написанной командой журналистов из Марго Tауи, Джейсона Кленфилда и Ханны Дормидо.

Разделы: Страноведение Таиланд · Теги: бедность