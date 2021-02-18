Магазины Tesco Lotus в Таиланде ожидает ребрендинг

До конца 2021 года ни одного магазина Tesco Lotus в Таиланде и в Малайзии не останется. Теперь это будут гипермаркеты Lotus’s и супермаркеты Lotus’s go fresh. В процессе ребрендинга изменятся также фирменные цвета.

В Таиланде на конец 2020 года насчитывалось более 2000 магазинов розничной сети Tesco Lotus. Из них 400 — это гипермаркеты Tesco Lotus и 1600 — мини-маркеты (формат «магазин у дома») Tesco Lotus Express. В соседней Малайзии розничная сеть Теско Лотус включала в себя 74 магазина. Соответственно, управлял сетью магазинов и являлcя мажоритарным акционером крупнейший британский ритейлер Tesco. Который пришел в Таиланд 23 года назад. Во время пандемии коронавируса топ-менеджмент британской корпорации решил продать свою розничную сеть в Таиланде и в Малайзии, чтобы сфокусироваться на бизнесе в Великобритании, Ирландии и других странах ЕС. В декабре 2020 года лучшую цену за розничную сеть в Юго-Восточной Азии предложила крупнейшая агропромышленная группа Таиланда — Charoen Pokphand Group. После одобрения антимонопольных органов обоих азиатских государств сделка ценой в $10,6 млрд. была завершена. Одобрение антимонопольных органов потребовалось, так как сеть магазинов 7-Eleven во всей Юго-Восточной Азии также принадлежит Charoen Pokphand Group.

Так будут выглядеть бывшие мини-маркеты Tesco Lotus Express под новым брендом





Бирюзовый цвет и пастельные тона в качестве фона для логотипа понравились тайцам. А длинное европейское название «Теско Лотус» с большим количеством согласных звуков тайцы из-за специфики родного языка не всегда выговаривали. Вместо этого в ходу у тайцев было укороченное название — Lotus.

Исчезновение бренда Tesco Lotus в Юго-Восточной Азии

Закат некогда амбициозной глобальной экспансии Tesco в Азии приведет к полному исчезновению бренда Tesco Lotus в АСЕАН. Поэтому для истории маркетинга будет полезно запечатлеть то, как этот бренд выглядел.

Вход в типичный гипермаркет Теско Лотус в Таиланде

Обычный мини-маркет Tesco Lotus Express формата «магазин у дома», конкурирующий с похожими по размеру и ассортименту магазинами 7-Eleven и FamilyMart.

Социальное дистанцирование на фуд-корте гипермаркета Теско Лотус

Примечание. Владельцем Charoen Pokphand Group является Дханин Чираванонт, богатейший человек Таиланда. Этнический китаец. Построил свою бизнес-империю с нуля. 19 апреля 2021 года ему исполнится 82 года.