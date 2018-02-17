Театр виртуальной реальности открылся в Бангкоке

Вчера, 16 февраля 2018 года , IMAX совместно с тайской сетью кинотеатров Major Cineplex открыла в центре Бангкока театр виртуальной реальности Imax VR. Место для первого в Юго-Восточной Азии и седьмого в мире VR-центра подобрано лучше некуда: в Paragon Cineplex на верхнем уровне знаменитого торгового центра Siam Paragon. Там всегда многолюдно, а публика, пришедшая на просмотр фильма, наверняка будет готова принять участие в реалистичной компьютерной игре. Таким образом, успех новой развлекухе среди тайской молодежи и многочисленных туристов можно считать обеспеченным.

Театр виртуальной реальности IMAX в Paragon Cineplex состоит из 7 отдельных игровых комнат. В каждой комнате включают свою игру, длящуюся от 7 минут до получаса. Игрок проходит краткий инструктаж, надевает очки виртуальной реальности и играет с максимальным эффектом вживания. Игры могут быть однопользовательскими и много пользовательскими. Цена на сеанс начинается от 300 тайских бат. Можно прийти поиграть вместе с друзьями во много пользовательском режиме, выкупив все места в комнате на определенное время. Билеты удобно покупать в онлайне на сайте Major Cineplex.

Почему Таиланд важен для IMAX

Эксклюзивным партнером IMAX в Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме выступает крупнейшая в Таиланде сеть кинотеатров Major Cineplex. Технология широкоформатной съемки компании IMAX обеспечивает максимальный эффект присутствия для зрителей, особенно заметный в случае просмотра 3D-видео. Удачная технология позволила канадской компании охватить Китай более чем 500 кинозалами IMAX. Топ-менеджеры предполагают, что китайский успех с помощью тайского партнера Major Cineplex им вполне по силам повторить в Юго-Восточной Азии. Так, в последние годы в Таиланде постепенно растет уровень доходов населения, наблюдается низкая инфляция и стабильность курса тайского бата. Велика доля молодежи в общей структуре населения страны. Тайцы охотно тратят деньги на развлечения.

С точки зрения экспансии в Юго-Восточную Азию, эксперимент с VR-центрами для IMAX — это просто прощупывание почвы в потенциально очень прибыльной нише. И функционеры канадской компании хорошо понимают важность качественного контента для удачного развертывания театров виртуальной реальности по всему миру. Поэтому IMAX уже инвестировала $50 млн. в создание 25 новых VR-игр, которые выйдут в течение трех лет. Открытие VR-центра в Бангкоке состоялось с нижеприведенными продуктами:





Виртуальная реальность — будущее, которое уже наступило

Канадскую компанию IMAX Corporation следует горячо поблагодарить за популяризацию технологии виртуальной реальности. Посетитель приходит в их театр виртуальной реальности, увлекается захватывающими играми и решает приобрести шлем виртуальной реальности. Чем больше продается шлемов виртуальной реальности, тем больше создается VR-контента для растущего количества потребителей. Сначала это будут игры для виртуальной реальности, 360-градусное видео на YouTube и прочий развлекательный контент. Затем дойдет очередь до создания качественного образовательного контента с использованием виртуальной и дополненной реальности. Потом люди придумают, как использовать эти технологии для улучшения реального мира. Пусть пока они наслаждаются захватывающими виртуальными играми, наподобие этой:

Другие развлекухи в торговом центре Siam Paragon

Как уже отмечалось в начале этой статьи, кинотеатры Paragon Cineplex (включая один кинозал с экраном IMAX) находятся на самом верхнем уровне торгового центра Siam Paragon в Бангкоке. На самом нижнем уровне этого здания располагается знаменитый бангкокский океанариум Siam Ocean World. Если вы приехали в Бангкок с детьми, то вам стоит туда наведаться на экскурсию. И дети, и взрослые будут в восторге от наблюдения за рыбами всевозможных размеров и окрасок, акулами, скатами и прочими морскими существами.

Любителям книг наверняка понравится уютная атмосфера и разнообразие выбора в крупнейшем книжном магазине Kinokuniya на третьем этаже Siam Paragon. Там представлено много англоязычной литературы по финансам, бизнесу, архитектуре и искусству. В магазине есть целый большой раздел, посвященной японской манге. Хорошо представлена периодика на английском и тайском языках. Есть книги на китайском языке.

Siam Paragon считается одним из наиболее пафосных торговых центров Бангкока и всего Таиланда. По пафосности с ним может соперничать лишь торговый центр Central World, который находится поблизости. В Siam Paragon не представляет сложности найти и приобрести в многочисленных бутиках любую роскошь: от оригинальной сумки Hermes до автомобиля Bentley. За более доступным шоппингом в Бангкоке имеет смысл направиться в торговый центр MBK, на вещевой рынок Чатучак или рынок одежды Пратунам. За электроникой и разнообразными гаджетами наведайтесь в торговый центр Pantip Plaza.