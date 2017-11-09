Тайский рис признан лучшим в мире

Тайский рис сорта Хом Мали завоевал звание лучшего риса в мире на 9-ой ежегодной Всемирной Рисовой Конференции (The World Rice Conference), проходившей в Макао — ноября 2017. Причем звание лучшего риса в мире тайский рис получил уже второй год подряд. Качество риса оценивало жюри, состоявшее из отельеров и рестораторов Макао. Главными критериями при сравнении выступали вкус риса и форма рисовых зерен. В Гонконге и Макао, специальных административных районах Китая с высоким уровнем доходов домохозяйств, тайский рис Хом Мали очень популярен. Так, в Гонконге его рыночная доля составляет в 2017 году около 70% от всего потребляемого риса. На втором месте вьетнамский рис с долей в 17%. Тайский рис Хом Мали также известен как жасминовый рис. По-тайски сорт риса пишется ข้าวหอมมะลิ, что дословно и переводится как «жасминовый рис».
Тайский рис: топ-5 экспортеров в Таиланде
- Asia Golden Rice
- Capital Rice Group
- Thanasan Group
- C.P. Intertrade
- Sang Fah Agri
Жасминовый рис Хом Мали не единственный сорт риса, поставляемого Таиландом на экспорт. Далеко за пределами Таиланда известен ароматный рис Патумтани (Pathumthani Fragrant Rice — по названию провинции Патхумтхани к северу от Бангкока), коричневый рис, пропаренный рис, красный рис и другие. Много риса из Таиланда поставляется в страны Африки под местными, африканскими брендами African Princess, African Queen, Elephant D’Afique.
Несмотря на международное признание тайских брендов риса и большие объемы поставок на экспорт, рисовые фермеры в Таиланде бедны и кое-как выживают в последние годы лишь за счет государственных дотаций и банковских кредитов. Особенно это касается тайских рисоводов из Исана — северо-востока Таиланда, где условия для культивирования данного злака хуже, чем в тайских провинциях в центре страны. Чтобы нивелировать потенциал для политических протестов, правительство Йинглак Чиннават в рамках так называемых «рисовых схем» скупало у фермеров рис по ценам, которые были выше мировых. Рис скапливался на государственных складах, не поступая на мировой рынок. В итоге цены на рис так и не повысились, а рыночную долю Таиланда забрали производители риса из Индии.
Зато в 2017-м году тайские рисовые фермеры получили-таки шанс заработать неплохую прибыль. Экспортные цены на Хом Мали в этом году повысились до $800-$860 за тонну. Для сравнения, средняя цена тонны риса Хом Мали в 2016 году находилась вблизи $600.
Видео-рецепт приготовления тайского риса с морепродуктами
В этом видео всё прекрасно: девушка-модель, процесс приготовления блюда, котики на заднем плане. Но вот только для тайцев рис с устрицами в качестве морепродуктов — это экзотика. Обычно они добавляют в рис из морепродуктов креветки (особенно ценятся в Таиланде тигровые креветки), мясо краба или кальмаров. А в видео получившееся у девушки блюдо больше похоже на испанскую паэлью.