Тайская сеть массажных салонов придет в Китай

Крупнейшая в Таиланде сеть массажных салонов и спа Let’s Relax скоро появится в крупнейших городах Китая. Тайский массаж пользуется большим спросом у туристов, приезжающих в Таиланд. Siam Wellness Group управляет на конец 2019-го года 62-мя салонами, из них шестью за пределами Таиланда: в Мьянме, Камбодже и один салон уже работает в Китае. Из 3 тысяч обслуживаемых ежедневно клиентов, 75% составляют иностранцы, большинство из которых — это китайские граждане. В Таиланде салоны тайского массажа и спа Let’s Relax работают в Паттайе, на острове Пхукет, в Бангкоке, на острове Самуи, в Хуахине, в провинции Краби и в городе Чиангмай.





Укрепление тайского бата в 2019 году на 7% спровоцировало замедление тайской экономики и сокращение прибылей туриндустрии страны. Китайских туристов в Таиланде стало меньше, в том числе, из-за недавней плановой девальвации юаня как результата торговой войны между США и Китаем. Поэтому топ-менеджмент Siam Wellness решил проводить экспансию бизнеса в Китай, где популярность тайского массажа с каждым годом набирает обороты. Количество салонов под брендом Let’s Relax, которое менеджмент планирует открыть в Китае, не раскрывается. Китайские салоны будут работать по франшизе.

Видео-презентация Siam Wellness Group

Для инвесторов, желающих вложиться в тайскую сеть массажных салонов, полезно знать, что акции Siam Wellness Group торгуются на площадке mai для стартапов и компаний малой капитализации на Тайской фондовой бирже SET. Тикер акций Siam Wellness — SPA. На конец 2019 года капитализация всей компании составляет $294 млн. График котировок акций Siam Wellness Group за последние 3 года выглядит так: