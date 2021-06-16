Таиланд полностью откроется через 120 дней — премьер-министр

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пообещал в вечернем эфире национального телевидения 16 июня 2021 , что Таиланд полностью откроется через 4 месяца, то есть в середине октября 2021 года. По словам генерала, власти королевства подписали соглашений на поставку вакцин от коронавируса COVID-19 в размере 105,5 млн. доз. Этого количества двусоставных вакцин достаточно для достижения коллективного иммунитета в стране после массовой вакцинации населения. Запланированы темпы вакцинации — 10 млн. человек в месяц.





Открытие для туристов Пхукета с 1 июля 2021

Пилотным проектом для открытия всего Таиланда для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов послужит открытие Пхукета с 1 июля 2021 года. Напомню, что острова Самуи и Пхукет власти планировали открыть для туристов с 1 октября 2021. Но находящаяся в предсмертной агонии туриндустрия Пхукета сумела пролоббировать открытие курорта с 1 июля. Этому способствовали высокие темпы вакцинации населения Пхукета. На момент написания этой заметки на Пхукете вакцинировано 60% жителей, а в среднем по Таиланду — лишь 5% (подробнее в статье на Блумберге). Когда будет вакцинировано 70% и более населения острова, у властей не останется поводов держать курортный остров закрытым. «Пилотность» открытия Пхукета заключается в использовании модели sandbox (песочница). Схема следующая. Вакцинированные иностранцы прибывают на Пхукет и им не нужно сидеть в карантине ни две, ни одну неделю. Правда, выехать с острова в другие провинции Таиланда прибывшие иностранцы смогут только спустя 14 дней после прилета. Также им придется носить с собой браслет с GPS-передатчиком и пользоваться специальным мобильным приложением. Словно детям малым, за которыми требуется постоянный контроль со стороны родителей. Неудобно, но после полутора лет закрытых границ и постоянно висящего страха заболеть «китайской чумой», возможность повялиться на пляже Патонга дорогого стоит.