Власти Таиланда обеспокоены растущим ожирением тайской нации. Азиатский Банк Развития приводит расчеты, согласно которым напрямую и опосредованно тайская экономика теряет по 12 млрд. бат ежегодно от болезней граждан, связанных с ожирением и диабетом. Тайские чиновники в борьбе за здоровье нации и пополнение государственной казны воспользовались рекомендацией Всемирной организации здравоохранения по введению акцизов на сахар в безалкогольных напитках и ввели в сентябре 2017 года дифференцированный акциз. В итоге напитки без сахара в Таиланде станут дешевле, а напитки с содержанием сахара более 6 грамм на 100 мл. подорожают на 20-30%. «Налог на сахар» вводится плавно: наибольших значений акциз достигнет через 6 лет.

Налог на сахар: выигравшие и проигравшие

Тайцы употребляют сладкие газированные напитки, обычно добавляя в стаканы много льда. Поэтому сахара в тайских газировках изначально содержится больше, чем в их европейских и американских аналогах. Но даже обычные 11,5 грамм сахара в 100 мл кока-колы выглядят ужасом для сторонников здорового образа жизни. Это при том, что норма потребления для взрослого человека — не более 50 грамм сахара в сутки.

Схема введенного акциза на сладкие напитки в Таиланде довольно хитрая. Подробный анализ этой схемы читайте в данном обзоре (на английском языке). Акциз теперь берется с рекомендуемой розничной цены напитка. Максимальная величина акциза составляет 30%. Все напитки разделяются на 4 группы: от нуля до 6 г сахара на 100 мл.; 6-8 г сахара; 8-10 г сахара и 10 и более грамм сахара на 100 мл жидкости. Для первой группы существующий акциз в 14% постепенно уменьшается и обнуляется к 2023 году, а у напитков остальных групп акцизы постепенно растут. Чем больше сахара, тем больше налог.

Как иностранные производители безалкогольных напитков (крупнейшие: Coca-Cola и PepsiCo), так и тайские (крупнейшие: Oishi, Ichitan и Carabao) просто повысят цены на весь ряд сахаросодержащей продукции, переложив затраты на плечи потребителей. Последние снизят потребление сладких газировок, холодного бутилированного чая и кофе, соков, напитков-энергетиков и питьевых йогуртов на 20-30%. То есть пострадавшие финансово — это тайские потребители. Улучшение здоровья нации может и произойдет, но зафиксировать эти результаты получится только по прошествии длительного времени.

Выиграют небольшие компании, производящие питьевую бутилированную воду и соки с содержанием сахара менее 6 грамм на 100 мл. В качестве примера выигравшей компании можно упомянуть Doi Kham Food Products. Она производит 100%-ые натуральные фруктовые соки.





Кстати, Таиланд прочно занимает второе место в мире по производству сахара. На первом месте — Бразилия.

Акцизы на сладкие напитки: опыт других государств

Мировая практика показывает неоднозначные результаты введения «налога на сахар» в безалкогольных напитках. Наиболее актуальную информацию о «налоге на сахар» в напитках можно почерпнуть в данной статье. Вкратце упомяну следующие проблемы, возникшие в других странах или отдельных американских штатах после введения акцизов на содержание сахара в напитках. Во-первых, источником сахара в диете современного человека являются не только сладкие напитки. Много сахара содержится в еде. Так, введение акцизов на сахар в напитках не привело к снижению уровня ожирения или заболеваний диабетом в Арканзасе. Во-вторых, акцизы приводят к увеличению цен на напитки, потребляемые, в основном, гражданами с доходами ниже среднего. То есть «налог на сахар» делает небогатых людей еще беднее.

О питьевой воде в Таиланде

Таиланд — страна тропическая и теплая, а следовательно, здесь существуют идеальные условия для быстрого размножения в пресной воде различных болезнетворных бактерий, вирусов и прочих неприятных образчиков микрофлоры и микрофауны. Поэтому воду из под крана тайцы обычно не пьют, несмотря на ее хлорирование и обработку ультрафиолетом. Вода из под крана используется тайцами для хозяйственных нужд, приготовления пищи, принятия душа и иногда после кипячения — для питья.

Многие туристы удивляются, увидев во дворах крупных жилых зданий-кондоминиумов в Паттайе, на Пхукете, на острове Самуи и в других местах Таиланда вот такие аппараты:



Это торговые автоматы по продаже воды. Туда подается водопроводная вода, которая очищается обратным осмосом. Литр воды в таком автомате стоит обычно 1 бат. Некоторые бессовестные тайцы-владельцы вендинговых машин, пользуясь монополией, дерут с клиентов 2 бата за литр. Зажиточные образованные тайцы устанавливают на кухнях своих домов и квартир сложные многофункциональные фильтры для очистки водопроводной воды. Многие тайцы и иностранцы покупают бутилированную минеральную воду. Наиболее популярные в Таиланде бренды бутилированной питьевой воды следующие: Pure Life от Nestle, Chang, Singha, Crystal, Aura, Minere, Mont Fleur. По субъективному мнению автора блога Тайский Портал, лучший бренд тайской бутилированной воды — это Aura. Цена литровой емкости воды этого бренда составляет в 2017 году 19 бат. Введенный тайскими властями «налог на сахар» позитивно скажется на потреблении бутилированной воды в Таиланде.