SMART Visa в Таиланде — виза для стартаперов

C 1-го февраля 2018 года в Таиланде начнется выдача новой визы для иностранцев. Называется она SMART Visa. Жизнь по этой тайской визе может быть интересна иностранным стартаперам, инвесторам в хай-тек индустрии, топ-менеджерам и талантливым изобретателям. Тайские высшие чиновники, включая премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, — уже несколько лет говорят о необходимости развития в стране цифровой экономики, поэтому введение SMART Visa хорошо укладывается в логику текущего информационного тренда. Условия по новой визе довольно привлекательные:

Условия SMART Visa

виза выдается на 4 года;

продление визы — раз в год;

для выезда за пределы Таиланда не требуется каждый раз оформлять Re-Entry Permit;

по SMART Visa можно официально работать на территории Таиланда, при этом work permit получать не требуется;

в Таиланде смогут проживать также супруги и дети обладателей данной визы.

Условия новой визы очень похожи на те, что предлагаются обладателям визы Thailand Elite. Правда, по визе Тай Элит работать в Таиланде нельзя. Смарт-виза придумана в недрах Департамента инвестиций королевства Таиланд (BOI) в качестве инструмента для привлечения в страну иностранных талантов. Потому что своих талантов — изобретателей и инноваторов, — в условиях азиатской коллективистской культуры рождается крайне мало. Поэтому двигать экономику страны вперед предполагается за счет чужих талантов.

На тайскую смарт-визу смогут претендовать 4 категории иностранцев:





учёные и высокопрофессиональные технические специалисты (с зарплатой от 200 тысяч бат в месяц, причем минимальный срок рабочего контракта — 1 год); инвесторы в стартапы (требуемая минимальная сумма инвестиций в тайские проекты — 20 млн. бат); топ-менеджеры с опытом работы в сфере высоких технологий (с зарплатой от 200 тысяч бат в месяц); основатели стартапов (придется создать тайскую компанию с принадлежащей каждому претенденту долей в 25% или более; сам стартап должен участвовать в местных венчурных инкубаторах и акселераторах).

Требования к иностранным претендентам на визу и права, даваемые последней, хорошо проиллюстрированы в инфографике от Board of Investment of Thailand (на английском языке):

Еще следует знать одно важное требование к претендентам на SMART Visa. Таиланд заинтересован в развитии наиболее прорывных, по мнению прогрессивного тайского чиновничества, отраслей экономики страны. Их в официальных документах упомянуто десять штук: авиация и логистика; автоматизация и робототехника; производство биотоплива и биохимия; умная электроника; электромобили и автомобили следующих поколений; туризм для богатых, медицинский и оздоровительный туризм; производство пищи будущего; сельское хозяйство и биотехнологии; инновационная медицина; цифровая экономика. Если стартап никоим образом не касается вышеперечисленных направлений, то претендующим на основе такого проекта на смарт-визу иностранцам могут отказать.

Заявления на смарт-визу будут приниматься в консульствах Таиланда по всему миру и в иммиграционных центрах на территории королевства.