Не бронируйте номера в Sea View Koh Chang на острове Чанг!

История лета-осени 2020 года с арестом и посадкой в тюрьму американского туриста Уэсли Барнса за негативный отзыв об отеле Sea View Koh Chang на тайском острове Ко Чанг наделала шуму в англоязычном интернете. В борьбу за свободу слова в интернете и снятие обвинений с американца включился TripAdvisor с его адвокатами. Я перескажу эту постыдную для менеджмента тайского отеля историю, а вывод о том, стоит ли проводить там отпуск, пусть читатель делает самостоятельно.

Яростная ссора из-за cork fee в Sea View Koh Chang

Американец Уэсли Барнс жил и работал в Бангкоке. Во время коронавирусной пандемии границы закрыты, самолеты не летают. Поэтому в июле 2020 иностранных туристов на курортах Таиланда практически не осталось. Уэсли решил воспользоваться удобным моментом, чтобы насладиться уединенным отдыхом на Ко Чанге. Забронировал отель с выходом прямо на пляж Кай Бей (Kai Bae Beach).

Ссора с персоналом отеля у американца возникла из-за cork fee.

Cork fee (или corkage fee) — это «плата за пробку», которую по правилам ресторана требуется заплатить, когда человек приходит в заведение со своим алкоголем. Принесенную бутылку официанты откупорят и подадут к столу.

В ресторане отеля Sea View Resort & Spa Koh Chang с мистера Барнса потребовали 500 тайских бат cork fee (или $16,5). За распитие принесенного им алкоголя. Мистеру Барнсу этот побор отельеров показался грабежом. Он отказался платить «плату за пробку». Вечер закончился яростной ссорой с чехом, ресторанным менеджером.

Когда Уэсли Барнс вернулся с Ко Чанга в Бангкок, он опубликовал свои негативные отзывы об отеле на TripAdvisor, в Google Картах и на других туристических сайтах. Один из отзывов, приведших менеджмент отеля в ярость, выглядел так:

Что грозило за отрицательный отзыв и почему за американца вписался TripAdvisor

В сентябре 2020 года владельцы отеля Sea View Koh Chang подали в суд за клевету на Уэсли Барнса. Тайские полицейские арестовали его в Бангкоке, а затем доставили в городскую тюрьму Трата, административного центра одноименной провинции на востоке Королевства Таиланд. Ко Чанг является частью провинции Трат. Две ночи американец провел в тюрьме. Насколько тайские тюрьмы далеки от идеала, отец-основатель Тайского Портала подробно описывал в этой статье. Затем за него внесли залог, и наш герой вернулся в Бангкок под подпиской о невыезде. После этого началась долгая эпопея с судебной тяжбой с мстительными отельерами.





Клевета в Таиланде — это серьезное преступление, за которое были посажены на реальные тюремные сроки многие критики. Особенно, если это критика тайской монархии в целом или нынешнего короля. Американцу, в случае признания его вины, грозило 2 года тюрьмы и/или штраф в размере до 200 тысяч бат. Причем в Таиланде стоит сразу забыть о таком понятии, как «презумпция невиновности». Не работает. Со свободой слова в Таиланде дела тоже обстоят очень непросто.

А для американской компании TripAdvisor свобода слова — это важная ценность, на которой целиком базируется их бизнес-модель. Если пользователи станут опасаться оставлять честные отзывы об отелях, то онлайн-сервис может оказаться бесполезным интернет-ресурсом. Поэтому представители TripAdvisor «вписались» за Уэсли как пострадавшего за свободу слова. Адвокаты, привлеченные TripAdvisor, более 2 месяцев боролись за снятие обвинений с американца. Наконец, сторонам удалось договориться. Уэсли извинился перед отелем за отрицательные и «ксенофобские» отзывы. Заявление отозвали из суда. Обвинения сняли. Уголовное дело было закрыто. Представители TripAdvisor, со своей стороны, обещали не снижать рейтинг отелю Sea View Koh Chang. В начале ноября 2020 Уэсли Барнс покинул территорию Таиланда.

Репутация отеля на Ко Чанге упала ниже плинтуса. Данный кейс можно использовать онлайн-маркетологам в качестве примера чёрного пиара. История завирусилась по социальным сетям и группам, связанным с Таиландом. Топовые инфлюенсеры, включая известного британского тревел-блогера Ричарда Бэрроу (Richard Barrow in Thailand), дали истории дополнительную мощную публичную огласку. Статьи о тюрьме за отрицательный отзыв в интернете опубликовали газеты Bangkok Post, The New York Times и др. Не остался в стороне и TripAdvisor, где нашли креативное решение, как наказать владельцев отеля на острове Чанг, но не нарушая условий соглашения с ними.

Подпись добавили на страничке отеля на сайте TripAdvisor:

This hotel or individuals associated with this hotel filed criminal charges against a Tripadvisor user in relation to the traveler writing and posting online reviews. The reviewer spent time in jail as a result. Tripadvisor serves its users best when travelers are free to share their opinions and experiences on our platform – both positive and negative. The hotel may have been exercising its legal rights under local law, however, it is our role to inform you so you may take this into consideration when researching your travel plans.

Разделы: Разное Таиланд · Теги: Sea View Koh Chang