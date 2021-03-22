Тайские острова Самуи и Пхукет, чьи экономики практически полностью зависят от туризма, с 1 октября 2021 года откроются для тех иностранных туристов, которые предъявят паспорт вакцинации от COVID-19. Проходить карантин вакцинированным иностранцам будет не нужно. О послаблениях для переболевших коронавирусом пока ничего не известно. Напомню, что по состоянию на конец марта 2021 в Таиланд иностранным гражданам въехать можно, но с обязательным 14-дневным карантином. Туриндустрия Таиланда после более чем годовой пандемии коронавируса лоббирует уменьшение длительности карантина до 7 дней. Но многое будет зависеть от темпов вакцинации как внутри страны, так и во всем мире. И на Самуи, и на Пхукете расположены международные аэропорты, что потенциально облегчает задачу открытия этих курортов для толп туристов. Прилетевшим на Самуи вакцинированным иностранцам также станут доступны два популярных близлежащих острова: Ко Тао и Панган с его зажигательными мега-вечеринками Full Moon Party.





Туриндустрии за кризисный 2020 год стало настолько плохо, что ради выживания бизнесмены готовы пожертвовать многим. Например, собственники бизнеса на Пхукете готовы скинуться и оплатить за свой счет вакцинацию более 70% населения острова. Такой процент вакцинированных, по мнению вирусологов, достаточен для достижения коллективного иммунитета против COVID-19. Для этого предполагается закупить китайскую вакцину Sinovac, что позволит избежать рисков низких темпов государственной вакцинации от коронавируса в Королевстве Таиланд. Обычно Пхукет принимает 8 млн. туристов в год. Весной 2021 года по его культовому пляжу — Патонгу — прогуливается всего несколько человек.

Еще немного грустных фактов. В Чиангмае владельцы гостиниц и гестхаусов предлагают скидки до 90% в надежде заполнить пустующие номера. В Паттайе в феврале 2021-го года туристов было на 98% меньше, чем в феврале 2020-го, то есть до локдаунов и закрытия границ.

Международный паспорт вакцинации от COVID-19 спасет туризм

Необходимость в ковид-паспорте очевидна всем. Но властям разных стран трудно договориться по поводу деталей: что должно быть в паспорте, какие вакцины признавать, включать ли данные ПЦР-тестов на коронавирус. Бюрократия внутри государств и международных организаций тормозит введение единого международного паспорта вакцинации. С другой стороны, существует платежеспособный спрос со стороны огромной массы людей, для которых туризм превратился в базовую человеческую потребность. Люди рождены не для того, чтобы сидеть в четырех стенах и вечно социально дистанцироваться. Также не стоит сбрасывать со счетов лоббистские возможности тех государств, существенная доля экономик которых связана с туризмом. Такие, как Греция, Кипр, Испания, Италия, Турция, тот же всеми нами любимый Таиланд.

Будем надеяться, что паспорт вакцинации откроет плотно закрытые границы всех прекрасных стран, где нам хотелось бы побывать.