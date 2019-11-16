Укрепление бата разбивает мечты о счастливой пенсии в Таиланде

Брайан Макси переехал в Таиланд из Великобритании, ожидая, что его пенсия в фунтах стерлингов позволит ему легко выйти на заслуженный отдых. Вместо этого он считает, что ему все труднее выполнять финансовые условия своей визы из-за того, что последние годы происходит укрепление бата. Бывший авиационный техник легко купил таунхаус, пикап и мотоцикл, когда он приехал в возрасте 55 лет два десятилетия назад. Тогда фунт покупали примерно за 60 тайских бат, но сейчас он стоит чуть меньше 38 бат.

«Тогда это было дешевое место для жизни», — сказал Макси в интервью в прибрежном городе Паттайя, который популярен среди европейских пенсионеров. «Это больше не так».

Давление на иностранных пенсионеров — лишь один из примеров того, как резкое укрепление тайского бата всколыхнуло весь Таиланд. За пять лет валюта показала самые высокие показатели в мире роста курса по отношению к доллару, что негативно сказывается на конкурентоспособности экспорта и заставило экономику взять курс на самый слабый рост с 2014 года.

В 2018 году правительство Таиланда выдало почти 80 тысяч виз для пенсионеров, что на 30% больше, чем в 2014 году. Для получения пенсионной визы в Таиланде иностранцы должны предъявить банковскую выписку о депозите в размере 800 000 бат (26 420 долл. США по курсу на момент написания статьи) или более в тайском банке или иметь ежемесячный доход в размере 65 000 бат или более. Другой путь – это объединить доход и депозит на общую сумму в 800 000 тайских бат.

Таиланд: потерянный рай?

Британцы получили большинство тайских виз для пенсионеров в 2018 году, но столкнулись с укреплением бата.

По данным Иммиграционного Бюро, на долю британцев приходилось наибольшее количество пенсионных виз в 2018 году. За ними последовали американские, немецкие, китайские и швейцарские пенсионеры, ищущие для себя доступные, залитые солнцем «золотые годы».

Тайские бат, обвал курса которого привел стал триггером для начала Азиатского финансового кризиса в 1997 году, сегодня рассматривается глобальными инвесторами как тихая гавань. Положительное сальдо торгового баланса и ежегодные поступления от иностранного туризма, превышающие 60 миллиардов долларов, поддерживают его устойчивость. В 2019 году валюта подорожала более чем на 6% по отношению к доллару, что является лучшим показателем в корзине азиатских экономик, отслеживаемых Bloomberg.





Тайская валюта является сильнейшей в Азии в 2019 году

Скорее всего, тайский бат сохранит устойчивость, считает валютный трейдер развивающихся рынков Mizuho Bank Ltd. в Токио Масакацу Фукая. По мнению Фукая, давление может быть более сильным, если фирмы переместят производство в Таиланд, чтобы обойти американские пошлины на товары китайского производства.

Исход западных экспатов из Таиланда: начало

По словам Нильса Колова, который переехал из Дании около 40 лет назад и помогает организовать клуб для экспатов в Паттайе, некоторые пенсионеры уже голосуют ногами.

«Из Паттайи наблюдается отток иностранцев во Вьетнам, Камбоджу и на Филиппины», — сказал он. «Мы говорим о тысячах людей».

Ещё полгода назад в иммиграционной службе Паттайи можно было часто наблюдать переполненные очереди иностранцев, но теперь, по словам Колова, очередей нет.

Некоторым из оставшихся, возможно, придется сократить расходы, считает австриец Кристиан Фёрстер, который вышел на пенсию в Таиланде 20 лет назад. «Происходят колоссальные изменения», — сказал он. «Всё становится дороже. Но речь идет о том, чтобы приспосабливаться, адаптироваться и жить скромно». В то же время стоимость жизни в Таиланде остается ниже, чем в развитых странах, таких как США или Европе, а чиновники продолжают продвигать Таиланд как место для выхода пенсию.

Из-за укрепления бата пенсия Макси, пенсионера-экспата из Паттайи, в размере 1000 фунтов (1235 долларов США) значительно ниже минимальной требуемой ежемесячной суммы. В результате он (Макси) поддерживает эквивалент депозита в 22 000 фунтов стерлингов, чтобы выполнять правила банковских сбережений при продлении визы.

«Это большая сумма денег, которую нужно держать на банковском счете, и к которой вы не можете прикоснуться», — сказал Макси, добавив, что он хочет остаться в Таиланде, несмотря на трудности, поскольку он уже прижился в стране.

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Surging Thai Baht Shatters Expat Dreams of Easy Retirement, написанной журналистами Рэнди Тантонг-Найтом (Randy Thanthong-Knight) и Юми Тесо (Yumi Teso).