Расшифрован ДНК дуриана, короля фруктов Азии

В Сингапуре группа ученых после двух с половиной лет работы полностью расшифровала ДНК дуриана — «короля фруктов», как его с гордостью называют в Юго-Восточной Азии. Самой важной загадкой о дуриане, для которой сингапурские генетики надеялись найти решение, — это какие гены или группы генов кодируют характерный для этого тропического фрукта отвратительный запах? Поэтому изначально для секвенирования генома ученые выбрали наиболее «вонючий» сорт дуриана — Мусанг Кинг (китайское название — Mao Shan Wang) самого распространенного вида Durio zibethinus. Происхождение резкого отвратительного запаха дуриана, как кодируется в геноме образование колючей кожуры фрукта и множество других интересных фактов теперь известны научному сообществу и всему миру благодаря труду сингапурских ученых. Данное исследование полностью финансировалось на частные пожертвования анонимных ценителей дуриана. Чтобы раскрыть тайны дуриана, потребовалось около 500 тысяч сингапурских долларов (это около $366 тыс. или 21,2 млн. рублей). Работы начались в начале 2015 года, а завершились в октябре 2017 года.

Руководил научной группой профессор медицинской школы Сингапура Duke-NUS Бин Тин Тэ. В работе принимали участие профессор Патрик Тан из Национального Университета Сингапура и другие ученые. Черновик текста отчета о проведенном исследовании опубликован в журнале Nature Genetics.





ДНК дуриана: интересные открытия

Полное секвенирование генома дуриана позволило ученым узнать много интересного о «Короле фруктов»:

геном дуриана содержит около 46 тысяч генов, что вдвое больше количества активных генов в ДНК человека;

дуриан и какао (шоколадное дерево — Theobrōma cacāo) происходят от общего растения-предка, произраставшего в тропиках 65 млн. лет назад;

за выработку отвратительного запаха дуриана оказалась ответственна группа из четырех копий гена, кодирующего МГЛ (метионин-гамма-лиаза). Этот белок регулирует синтез летучих ароматических соединений, в том числе и серы. Этим объясняется характерный сернистый запах дуриана.

Нарезка и дегустация дуриана

Обширные плантации дуриана есть в трех странах: Таиланде, Малайзии и Индонезии. Главный потребитель дуриана — Китай, импортирующий его как в свежем виде, так и в виде сухофруктов. Совокупный годовой объем импорта дуриана в Китай оценивается в $800 млн.

Дуриан нужно попробовать хотя бы один раз в жизни. Как показывает практика, 90% людей вкус дуриана кажется отвратительным, а остальным 10% «дегустаторов» этот тропический фрукт очень нравится. Помимо употребления «короля фруктов» в свежем виде, в Таиланде также популярны: мороженое из дуриана, снэки и конфеты из дуриана.