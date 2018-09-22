Путеводитель по Таиланду: почти как Lonely Planet

Недавно мне попался в руки очень качественный русскоязычный путеводитель по Таиланду. Скан обложки выше. Написал книгу Владислав Крыштановский. Это уже второе издание данной книги. Несмотря на то, что путеводитель был издан в 2014 году, в 2018-м практически вся информация в нем не потеряла своей актуальности. К сожалению, у наших соотечественников очень куцые познания в иностранных языках. Английский язык, как правило, ломаный, школьный. Про экзотические языки лучше вообще не упоминать. Поэтому многочисленные хорошие англоязычные путеводители Lonely Planet или Rough Guides для наших самостоятельных путешественников оказываются бесполезными. Бумажный путеводитель от Владислава Крыштановского успешно решает эту проблему, предоставляя информацию на русском языке в доступной форме. Кратко, но интересно и обо всем.

Краткая информация о книге:





Название: Таиланд. Путеводитель

Автор: Владислав Крыштановский

ISBN: 978-5-904138-10-3

Год выпуска: 2014

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Плюсы книги

Автор владеет тайским языком: говорит, читает и пишет на тайском. А это автоматически делает погружение в мир Таиланда намного глубже и насыщеннее информацией. Как показывает практика, многочисленные не привыкшие напрягаться по жизни тревел-блогеры, не зная тайского языка, грешат поверхностным подходом к написанию статей, множат распространенные мифы, часто выдают за факты свои измышления. Да, тайский язык сложен для изучения. Тем больше вызывает уважения человек, преодолевший сложности на этом пути. В конце книги приводится краткий разговорник тайского языка. В данном путеводителе по Таиланду описаны не только курорты страны (Паттайя, Пхукет), ее столица Бангкок и особенно раскрученные у туристов провинции (Чиангмай, Краби, Канчанабури, Сукхотай), но и города и провинции, где туристов редко увидишь. Например, город Хат Яй на мусульманском юге Таиланда и большой регион Исан на северо-востоке страны. Паттайя в книге хорошо описана. Это хотелось бы отдельно отметить, потому что в англоязычных путеводителях Lonely Planet Thailand обычно о Паттайе пишется всего один маленький абзац, где упоминают, что это печально известный центр секс-туризма, на улицах толпы русских и китайских туристов и что нормальному самостоятельному путешественнику в эту дыру ехать не имеет смысла. Информационные врезки, внедренные в материал, поясняют какие-то отдельные моменты истории, культуры или жизни в стране. Например, полезные врезки навскидку: Технология виза-ранов — страница 58, 7-Eleven: Инструкция по применению — страницы 116-117, Русские в Паттайе — страница 240 и другие. В целом, оформление и подача материала в книге очень напоминает организацию внутри путеводителей Lonely Planet: две колонки, врезки, карты и схемы, выделение жирным шрифтом названий объектов. Читателю очень легко ориентироваться в материале, оформленном таким строгим и понятным образом.

Что касается упоминаемых в книге цен на товары и услуги, то они все так же актуальны и через 4 года после издания данного путеводителя. Но это уже заслуга тайской экономики и мудрых кадров местного ЦБ, обеспечивающих низкую инфляцию тайского бата — национальной валюты Таиланда.