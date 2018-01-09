Праздники в Таиланде могут быть светскими и религиозными (буддийскими), официальными и неофициальными. Официальные тайские праздники являются нерабочими днями. Прибывающим в Таиланд по делам и ради отдыха соотечественникам будет полезным учитывать в своих планах тайские праздники, особенно Сонгкран (тайский Новый год). В таблице ниже приведены все официальные праздники в Таиланде в 2018 году:





Официальные праздники в Таиланде (2018 год)

Дата (день недели) Праздник 1 января (понедельник) Новый год 2 января (вторник) дополнительный нерабочий день из-за выпадения 31 декабря 2017 года на воскресенье 1 марта (четверг) Маха Буча (буддийский праздник) 6 апреля (пятница) День династии Чакри 13 апреля (пятница) Сонгкран (тайский Новый год), также известный как фестиваль воды. Самый весёлый праздник в Таиланде. Будьте готовы к обильным обливаниям водой, выходя на улицу. 16 апреля (понедельник) дополнительный нерабочий день для празднования Сонгкрана (часть праздника выпала на выходные) 1 мая (вторник) День труда 29 мая (вторник) Висакха Буча - буддийский праздник в честь рождения, просветления и смерти (ухода в паринирвану) Будды Шакьямуни 27 июля (пятница) Асалха Буча - буддийский праздник традиции тхеравада. День Дхармы (буддийского учения). 30 июля (понедельник) нерабочий день из-за выпадения дня рождения правящего тайского монарха по имени Маха Вачиралонгкорн на выходной день. У него день рождения 28 июля. 13 августа (понедельник) нерабочий день из-за выпадения дня рождения королевы Сирикит на выходной день. У нее день рождения 12 августа. Этот день в Таиланде совпадает с праздником Дня матери. 15 октября (понедельник) нерабочий день из-за выпадения учрежденного с 2017 года нового национального праздника - дня памяти смерти короля Пхумипона Адульядета. День смерти монарха - 13 октября, а этот день в 2018-м году приходится на субботу, поэтому была произведена перестановка. 23 октября (вторник) День памяти короля Чулалонгкорна (Рамы V) 5 декабря (среда) День отца. Совпадает с днем рождения короля Рамы IX. Пхумипон Адульядет умер 13 октября 2016 года, по поводу чего весь Таиланд погрузился в годовой траур. 10 декабря (понедельник) День Конституции 31 декабря (понедельник) Канун Нового года

Неофициальные праздники в Таиланде (2018 год)

День учителя (16 января);

День святого Валентина (14 февраля) — тайская молодежь с большим воодушевлением втянулась в празднование Дня всех влюбленных. Тайские девушки тоже жаждут романтики;

Китайский Новый год (16 — 18 февраля, а в Китае отмечают аж 2 недели);

День святого Патрика (17 марта) — весело празднуется европейцами и американцами в Паттайе, на Пхукете и на других тайских курортах;

расширенный Сонгкран (13 — 17 апреля, в отдельных тайских провинциях празднуется дольше);

конец Рамадана (15 июня) — празднуется мусульманами на юге Таиланда;

Лой Кратонг (23 ноября) или фестиваль огней;

Католическое Рождество (25 декабря).

Цветы тайским женщинам дарить, кстати, необязательно. Основная часть цветов, продающихся в Таиланде, предназначена для задабривания духов или сугубо религиозных целей. Тайцы из цветов изготавливают гирлянды, которыми украшают святилища в буддийских храмах и домашние алтари.