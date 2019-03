На фото Камонван Випулакорн (Kamonwan Wipulakorn) — CEO тайского девелопера One Origin. Источник фото: Bloomberg, фотограф Брент Левин.

Таиланд занимает высокие позиции в мире по доле женщин, являющихся топ-менеджерами крупных корпораций страны;

Таиланд входит в число худших в мире стран по гендерному равенству в политике.

Азиатская страна, где женщины занимают 37 процентов руководящих должностей по сравнению со средним показателем в 24 процента по всему миру, может стать настоящим открытием. В этой стране 40 процентов руководителей и 34 процента финансовых директоров — женщины.

Кроме того, она занимает первое место в мире по количеству женщин, зачисленных в высшие учебные заведения, где на каждого мужчину приходится 1,41 женщины, посещающих университет.

Угадали? Это Таиланд, где женщины хорошо зарекомендовали себя практически по всем показателям лидерства в корпоративной сфере, намного превосходя большинство других азиатских стран и завоевывая положительные оценки на глобальном уровне.

Тем не менее, даже несмотря на то, что женщины Таиланда добиваются значительного прогресса в деловом мире страны, в политике наблюдается резкий контраст, где они остаются далеко позади. Таиланд занимает низкую позицию в рейтинге — 181 из 193 стран — в списке «Женщины в парламенте» на 2017 год по версии «ООН-женщины». В настоящее время только 13 женщин входят в состав 240-местного парламента тайской военной хунты. В кабинете министра нет ни одной женщины.

Всеобщие выборы, назначенные на март 2019, подчеркнут отсутствие прогресса для женщин в политике по сравнению с корпоративным миром. Из 68 претендентов на пост премьер-министра от 44 партий только восемь — женщины.

Корпоративный успех

Женщины-лидеры в сфере недвижимости, транспорта, розничной торговли и производства говорят, что одной из наиболее важных причин успеха Таиланда в расширении прав и возможностей женщин в корпорациях является культура работающих женщин благодаря их участию в семейном бизнесе — женщины всегда работали “вне дома” в Таиланде. И то, что женщины имеют доступ к образованию, это еще один ключевой фактор. Статистические данные, полученные от консалтинговой фирмы «Грант Торнтон», и доклад о гендерном разрыве Всемирного экономического форума, доказывают это.

«В прошлом мужчин призывали работать вне дома, поэтому женщины отвечали за ведение домашнего хозяйства и торговлю товарами на рынке. Это та роль, которая укоренилась в полах», — сказала Джури Вичит-Вадакан, бывший президент Национального института управления развитием, который занимает передовые позиции в вопросах исследований проблем женщин в Таиланде.

Участие тайских женщин в семье отличается от других стран, таких как Южная Корея и Япония, где женщины по-прежнему занимаются домашним хозяйством и имеют мало корпоративных рабочих мест.

Женщины-лидеры имеют больше возможностей управлять корпоративным Таиландом, потому что культура позволяет им работать вместе с мужчинами в таких областях, как финансы и страхование, в то время как женщины в политике, как правило, нуждаются в поддержке политических партий, чтобы проникнуть в эту сферу, где доминируют мужчины. Например, женщины составляют лишь около 5 процентов в назначенном военными законодательном органе – месте, где женщины нуждаются в поддержке для того, чтобы преуспеть.

Медленный подъем

56-летняя Камонван Випулакорн демонстрирует способность женщин в Таиланде постепенно расти до должности руководителя компании. Она начинала «на дне» брокерской фирмы. И все же, по необычной извилистой траектории в течение трех десятилетий она поднялась по карьерной лестнице, сменила отрасль и теперь возглавляет крупную компанию по недвижимости в качестве главного исполнительного директора.

В настоящее время Камонван является главным исполнительным директором One Origin, дочерней компании одного из крупнейших застройщиков Таиланда Origin Property Pcl. Она начала свою карьеру в финансовой индустрии в качестве аналитика, после этого 15 лет занимала должность вице-президента, потому что хотела попробовать что-то еще. Она проработала в нефтехимической компании в течение пяти лет в качестве главного финансового директора, а затем ушла на аналогичную должность в Erawan Group Pcl, где через три года она стала президентом.





«Может быть, мне повезло, но я никогда не сталкивалась с ситуацией, в которой я бы чувствовала ограничение, потому что я женщина. Я никогда не чувствовала, что они выбрали бы мужчину-руководителя вместо меня”, — сказала Камонван.

История Камонван отражает корпоративный Таиланд, вторую по величине экономику Юго-Восточной Азии. Тайские женщины являются движущей силой бизнеса во многих отраслях и занимают более одной трети руководящих должностей.

Семейное предприятие

В то время как Камонван пробивала путь в корпоративный мир, многие женщины-лидеры в Таиланде унаследовали семейные предприятия, что и является одной из ключевых причин высокого процента женщин-руководителей в стране.

«Это страна возможностей для женщин. Возможности есть, если мы хотим их использовать, поэтому мы видим, что женщины открывают местные предприятия и управляют ими» — сказала Супапан Пхайаронаронгсонгкрам, генеральный директор Chao Phraya Express Boat, компания, которая была основана ее бабушкой около века назад. 74-летняя Супапан представляет третье поколение женщин, которые руководят семейным бизнесом.

Супапан взяла полный контроль над компанией после смерти ее матери, заявив, что своим долгом контролировать бизнес, которому ее бабушка и мать посвятили свою жизнь, и то, что управление компанией с низким уровнем маржи является «государственной службой».

Она превратила небольшую речную паромную компанию в Бангкоке в конгломерат, который обслуживает 17 миллионов пассажиров на лодках в год, продает рекламные места на лодках и управляет причалами, торговыми центрами, отелями и ресторанами. Ее дочь будет следующей в очереди, чтобы управлять компанией.

Еще одна женщина, которая унаследовала семейную империю — Чадатип Чутракул, 57 лет, главный исполнительный директор Siam Piwat Co., ведущего торгового центра, основанного ее покойным отцом. Тем не менее, Чадатип не начинала с вершины, вместо этого ее отец требовал, чтобы она работала на всех должностях в компании, в том числе в охране торгового центра и в справочной службе.

“Это было нелегко, но я училась у всех», — сказала она, добавив, что ее отец заставил ее возглавить компанию, несмотря на то, что в начале своей карьеры она работала в страховых компаниях. Она сказала, что ее братья «успешно избежали» работы в семейном бизнесе.

Под руководством Чадатип компания расширила свой каталог торговых центров и недавно открыла блестящий торговый центр ICONSIAM на берегу реки Чаупхрая стоимостью 1,7 миллиарда долларов, который является краеугольным камнем в усилиях властей Бангкока по развитию этой части города.

Участие в трудовой деятельности

Еще одним фактором, определяющим корпоративный успех женщин в Таиланде, является то, что они остаются на работе даже после рождения детей, в отличие от других стран, где участие в трудовой деятельности обычно снижается. По словам Анны-Карин Джатфорс, регионального директора ООН по делам женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тайская семейная структура состоит из бабушек и дедушек, часто живущих в одном домохозяйстве, или включает в себя помощь со стороны других членов семьи или домашней прислуги, что позволяет большему числу тайских женщин оставаться на работе.

«Для женщин, являющихся выходцами из определенных социально-экономических групп, они смогли сбалансировать семейные и карьерные обязательства и свои стремления к таким вспомогательным объединениям», — сказала Джатфорс.

На политическом фронте дела обстоят не так радужно. По словам Джури, для женщин в политике все иначе, чем в бизнесе, из-за партийной структуры. Исторически сложилось, что национальная политика — это мужская сфера, в отличие от предприятий, в которых женщины участвовали с самого начала.

Кобкарн Ваттанаврангкул, которая вернулась в Toshiba Thailand Co. была первой женщиной-министром туризма и в то время была одной из трех женщин-членов кабинета в правительстве, в котором доминировали мужчины. Она сказала, что главное отличие между миром бизнеса и политики в Таиланде заключается в отсутствии поддержки для женщин, хотя она хотела бы видеть больше женщин, готовых взять на себя ответственность и в мире бизнеса.

«По моему опыту, я вижу, что женщины управляют бизнесом и домашними хозяйствами, но иногда мы позволяем мужчинам выступать от нашего имени на собраниях», — сказала 58-летняя Кобкарн.

Как и Кобкарн, когда-то Джури была в правительстве, как член национального законодательного собрания. «Парламент является очень обособленным местом для женщин», — сказала Джури, которая также входила в состав комитета по разработке Конституции. «Мужчинам легче сформировать коалицию» — сказала она.

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Why Thailand’s Women Are So Successful in Business (But Not Politics), написанной журналистом Рэнди Тантонг-Найтом (Randy Thanthong-Knight).

Разделы: Бизнес в Азии Таиланд · Теги: бизнес в Таиланде