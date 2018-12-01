Первый официальный магазин LEGO в Таиланде ждет покупателей

1 декабря 2018 в ТЦ Siam Paragon в Бангкоке открылся первый официальный магазин Lego в Таиланде. Магазин расположен на втором этаже культового торгового центра, и занимает площадь в 170 м2. Цены на игровые наборы для детей варьируются в магазине от 180 тайских бат до 30 тысяч бат. Причем ценовая политика датской компании предполагает одинаковые цены на игровые наборы во всех официальных магазинах Азии. В магазине Лего в Сиам Парагоне представлено 300 моделей игровых конструкторов, 32 из которых можно купить только в сертифицированных официальных магазинах LEGO. Партнером датского производителя игрушек в Таиланде выступает компания DKSH (Thailand), тайская дочка крупного швейцарского ритейлера со 150-летней историей.





Вообщем, теперь тайцы смогут покупать своим детишкам игрушки Lego в Таиланде, а не заказывать по интернету из-за рубежа. На момент написания этой заметки у Lego открыто 240 официальных магазинов по всему миру, из которых 50 находятся в Азии. В Китае на текущий момент работает два официальных магазина Лего. Сама идея создания пластиковых сборных деталей конструктора, из которых дети смогут собрать всё, что им захочется, — очень простая. Естественно, китайцы, как мастера копирования чужих идей, поставили на поток создание подделок под развивающие игрушки датской компании. Но датчане давным-давно защитили свою идею патентами, поэтому юристы Лего раз за разом выигрывают суды с китайскими компаниями-подражателями.

Как производят конструкторы LEGO

Очень интересный документальный фильм о высокотехнологичном производстве, на котором армия промышленных роботов создает самые популярные в мире игровые конструкторы для детей.