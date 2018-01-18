Первое ICO криптовалюты в Таиланде

Криптомания, охватившая весь мир в 2017-м году, не прошла незамеченной и в Таиланде. О планах выпуска в марте 2018-го на первом в Таиланде ICO своей криптовалюты под названием JFin объявила компания J Ventures Co., Ltd. Это дочерняя структура тайского ритейлера мобильных телефонов Jaymart. J Ventures — это новое юрлицо в группе, зарегистрированное 5 января 2017 года. Организовано для разработки программного обеспечения и развития стартапов. J Ventures планирует выпустить в обращение в процессе ICO 100 миллионов токенов JFin по цене в $0.2 за каждый. Привлеченные 20 млн. долларов США компания вложит в разработку децентрализованной электронной платформы на основе блокчейн для выдачи займов.

Детали ICO и кое-какие сведения о Jaymart

Предварительная продажа токенов JFin будет проходить с 14 по 28 февраля 2018;

white paper проекта подготовят к 14 февраля и опубликуют на сайте, посвященном размещению данной криптовалюты;

токены JFin будут приниматься к оплате товаров во всех магазинах сети Jaymart и в интернет-магазине компании;

ICO пройдет на Тайской фондовой бирже (SET) c 1 по 31 марта 2018.

Краткие сведения о группе Jaymart

Jay Mart Public Company Limited была основана 27 декабря 1988 года. Основатель компании, Адисак Сукумвитайя, — с момента основания является ее генеральным директором. На ранних этапах деятельность Jaymart заключалась в оптовой и розничной торговле электроникой и бытовой техникой: телевизорами, аудио- и видеотехникой, кондиционерами. Позднее основной категорией продаваемых Jaymart товаров стали мобильные телефоны и аксессуары к ним, электронные гаджеты и фототехника. Летом 2009 года Jaymart провела IPO на Тайской фондовой бирже. Акции группы торгуются там под тикером JMART и неплохо себя чувствуют:





Почти 90% выручки группа Jaymart получает от продаж смартфонов, гаджетов и прочей электроники. Остальная выручка поступает от выдачи займов, сдачи в аренду торговых площадей и других направлений. На момент написания данной статьи компания управляет сетью магазинов, расположенных в Бангкоке и его пригородах. Jaymart планирует в ближайшие годы провести бизнес-экспансию в соседнюю Камбоджу и во Вьетнам.

Риски первого тайского ICO

Основные риски анонсированного размещения токенов следующие: