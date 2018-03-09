Новые банкноты поступают в обращение в Таиланде

ЦБ Таиланда вводит в обращение в стране новые банкноты тайского бата. Свеженапечатанные купюры 17-го выпуска станут ходить наравне со старыми тайскими батами. Отличительная особенность новых банкнот — это изображение на них нового тайского монарха, Махи Вачиралонгкорна.





Особенности выпуска новых тайских батов и сатангов

Выпуск новых банкнот национальной валюты Таиланда будет, как часто заведено в азиатских монархиях, приурочен к официальным государственным праздникам. Новые купюры в 20, 50 и 100 бат выйдут в обращение 6-го апреля 2018 (День династии Чакри). Новые пятисотки и тысячные банкноты Центральный банк Таиланда запустит в денежную систему страны с 28 июля 2018 года (День рождения короля). В начале апреля портрет нового тайского короля появится не только на бумажных деньгах, но и на монетах следующих номиналов: 10 бат, 5 бат, 2 бата, 1 бат, 50 сатангов, 25 сатангов, 10 сатангов, 5 сатангов и 1 сатанг. Тайские монеты с номиналом менее 25 сатангов производят в ограниченном количестве из-за малого спроса. В повседневных платежах в Таиланде в последние годы минимальный номинал монеты — это 1 бат. Монеты меньшего достоинства не принимаются никакими торговыми автоматами, а потребители с неохотой берут эту мелочь как сдачу при покупке в магазинах за наличные.

Подробнее о вводе в обращение новых банкнот тайского бата и защите их от подделки читайте на сайте ЦБ Таиланда.