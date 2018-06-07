Mitsubishi произвела 5 млн. автомобилей в Таиланде

Японская автомобилестроительная корпорация Mitsubishi произвела в Таиланде 5 миллионов автомобилей с запуска первого завода в 1992 году. С тех пор тайская дочка японского гиганта — Mitsubishi Motors (Thailand), — наладила массовое производство автомобилей на трех заводах в промзоне Laemchabang Industrial Estate вблизи Лаем-Чабанг, крупнейшего контейнерного порта Таиланда. Произведенные на заводах в Таиланде автомобили Mitsubishi как продаются на внутреннем рынке, так и идут на экспорт в 120 стран мира. Так, из 5 миллионов сошедших в Таиланде с конвейера авто 3,7 миллиона штук отправились на экспорт.





Из важных гостей отметить очередной производственный рекорд на заводе в Лаем-Чабанге 4 июня 2018 года приехали: президент японской корпорации Осаму Масуко, посол Японии в Таиланде Широ Садошима и вице-премьер Таиланда Сомкид Джатусрипитак.

Mitsubishi Motors (Thailand): краткая справка

Производимые модели автомобилей: Pajero Sport, Mirage, Triton, Attrage.

Производственная мощность трех заводов предприятия в Таиланде: 424 тысячи автомобилей в год;

Количество работников на всех трех заводах компании: 6650 человек;

Президент и генеральный директор предприятия: Мориказу Чокки.

Видео-ролик в тему в качестве десерта: