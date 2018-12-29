О легализации марихуаны и однополых браков в Таиланде

Итак, 25-го декабря 2018 года Национальная законодательная ассамблея Таиланда приняла после второго и третьего чтения поправки к закону о наркотиках, которые легализуют производство, импорт и экспорт, а также использование марихуаны и кратома в медицинских и исследовательских целях. После того, как эти решения подпишет король Таиланда и информация о них будет опубликована в официальном издании страны Royal Thai Government Gazette (ราชกิจจานุเบกษา), тогда — ориентировочно в начале января, — принятые поправки вступят в силу.

Однако, любителям «дунуть косячок» не стоит спешить радоваться. Дьявол кроется в деталях. Рекреационное использование (то есть ради удовольствия, а не в медицинских целях) марихуаны и кратома в Таиланде как было запрещено, так и остается под запретом. Для тех, кто не в курсе, кратом — это местный растительный стимулятор из Юго-Восточной Азии. Использовался издревле местным населением как для лечебных целей, так и для достижения аналогичных с марихуаной эффектов. Листья кратома жуются или из них заваривается чай. За раскуривание сигареты с марихуаной на пляже в Таиланде человек рискует получить до 1 года тюрьмы. Если полицейские находят у тайца или иностранца более 10 кг марихуаны, то это автоматически считается торговлей наркотиками, так как 10 кг «травы» для личного использования — это многовато. Наказание — тюремное заключение до 15 лет и штраф от 100 тысяч бат до 1,5 млн. тайских бат. За кратом тайцам тоже часто дают реальные тюремные сроки.

Легализация марихуаны и кратома в Таиланде будет выглядеть следующим образом. Пациенты смогут легально по рецепту доктора приобрести их в аптеках. Производители, импортеры/экспортеры, исследовательские и медицинские организации, включая отдельных докторов, желающие работать с коноплей и кратомом, должны будут получить соответствующие лицензии. Тайские фермеры, которые захотят выращивать эти культуры, заплатят регистрационные взносы и получат патенты.

Да, чтобы не было путаницы, поясняю. Само растение называется конопля или каннабис (от латинского названия cannabis), а марихуаной называется наркотическое вещество, содержащееся в листьях и стеблях растения. Конопля исторически очень активно используется в китайской традиционной медицине вот уже 4 тысячи лет. Поэтому легализация использования марихуаны в медицинских целях в Таиланде позитивно скажется на ассортименте лечебных трав и снадобий, предлагаемых клиниками китайской традиционной медицины в Бангкоке.

Легализация однополых браков в Таиланде и других частях Азии

Кто пристально следит за борьбой ЛГБТ-движения за равные права для секс-меньшинств во всем мире, в курсе, что первой страной Азии, в которой подошли к легализации однополых браков, был Тайвань. В мае 2017 года Конституционный суд Тайваня разрешил легализовать однополые браки. После этого пошла мощная волна противодействия со стороны консервативной части населения страны. В итоге на общенациональном референдуме 24 ноября 2018 года большинство населения Тайваня высказалось против легализации однополых браков в стране. Более подробно об этой истории читайте в данной статье. Впрочем, тайваньские граждане высказались положительно о том, что однополые партнерства должны получить особые права.

Ранее я уже упоминал в блоге Тайский Портал о начале регистрации однополых браков в одном из районов Токио, столицы Японии. Но в Японии перспективы легализации однополых браков в масштабах всей страны имеют в ближайшем будущем минимальные шансы. А вот в таких мусульманских странах, как Саудовская Аравия и Иран, геям за мужеложество вообще грозит смертная казнь побиванием камнями до смерти…

На этом фоне новости из Таиланда воспринимаются как какой-то непостижимый либерализм. Те же законодатели, которые легализовали марихуану в медицинских и исследовательских целях, подготовили законопроект об однополых партнерствах в Таиланде. С большой долей вероятности, в ближайшем времени этот законопроект будет принят. С чем это связано, не знаю. Может быть, военная хунта желает поднять у части электората популярность Прают Чан-Оча перед выборами, дату которых тайская военная хунта постоянно переносит, но когда-то же их должны-таки провести. Между прочим, к ЛГБТ себя относят около 6 млн. тайцев. После принятия законопроекта, представители тайских секс-меньшинств старше 20 лет смогут создавать семьи, брать фамилию супруга, наследовать собственность супруга, принимать медицинские решения в случае серьезной болезни партнера. Жаркая битва развернулась относительно права однополых партнерств на усыновление детей. Пока непонятно, будет ли вообще в новом законе упоминаться усыновление. И точно известно, что право на получение социальных пособий семьям от государства участники тайских однополых партнерств не получат.

Резюме: тайцы довольно толерантная нация, но на полную легализацию однополых браков в Таиланде тайские власти вряд ли пойдут в ближайшие десятилетия.