Лучший ресторан Азии может скоро закрыться

Наверное, не так много читателей блога Тайский Портал в курсе, что лучший ресторан Азии находится в Бангкоке, столице Таиланда. Ресторан называется Gaggan по имени владельца и шеф-повара Ананда Гаггана, и там готовят отменные блюда прогрессивной индийской кухни. Ресторан был открыт в Бангкоке в 2010 году. В 2015, 2016 и 2017 годах Gaggan получил звание Лучшего ресторана Азии. Причем в 2017-м году ресторан Gaggan также занял 7-ое место в общем рейтинге 50 лучших ресторанов мира. Фактически, Ананд Гагган получил признание в качестве одного из лучших рестораторов и шеф-поваров мира. И это несмотря на то, что к индийской кухне жюри из европейских специалистов в области кулинарии и ресторанного бизнеса в общем и целом относится прохладно.

В декабре 2017-го выйдет в свет первое издание Красного гида Мишлен по Бангкоку. По слухам, первый претендент на включение в Bangkok Michelin Guide — это как раз индийский ресторан Gaggan. Сколько звёзд Мишлен получит лучший ресторан Азии, пока неизвестно. Гарантированно одну. Возможно, несколько. Красный гид Мишлен — это Библия гастрономической индустрии. Сам факт наличия у ресторана звезды Мишлен может привлечь туда толпы гурманов со всего мира. Звезда Мишлен для шеф-повара — это серьезный повод для гордости.

Ананд Гагган и его детище — лучший ресторан Азии





Ананд Гагган родился и вырос в Калькутте, четвертом по населению городе Индии. Этнически оба его родителя являются панджабцами. В юности Ананд увлекался музыкой, играя в качестве барабанщика в местной рок-группе. К приготовлению пищи относился равнодушно. Однако, карьера рок-музыканта у юноши не задалась, и Ананд отучился на повара в кулинарном техникуме. Затем долгие годы Ананд работал поваром в чужих ресторанах. На пути к профессионализму ему попадались люди, у которых Ананду повезло многому научиться. Он работал под началом знаменитого индийского шеф-повара Арвинда Сарасвата, экспериментировал с европейской кухней в испанской кулинарной лаборатории El Bulli под руководством Феррана Адриа. В 2010-м Ананд нашел инвестора и открыл в Бангкоке собственный ресторан, который назвал Gaggan. Подобно творцу, Ананд не боится смешивать кухни разных азиатских стран воедино и смело экспериментирует с ингредиентами блюд.

В ресторане Gaggan посетителям подается меню из 25 блюд, описания которых полностью выполнены символами-эмодзи.

Единственный овощ, к которому Ананд относится с отвращением, — это брокколи. Поэтому при приготовлении блюд в его ресторане никогда не используется брокколи.

Почему ресторан Gaggan может закрыться на пике популярности

Ресторан Gaggan в Бангкоке стал в последнее время настолько популярным, что Ананду пришлось нанять четырех новых сотрудников для обработки 500 ежедневных запросов на резервирование мест. Казалось бы, занимайся любимым делом, снимая сливки с неожиданной славы. Но Ананд приводит следующее соображение:

У каждого ресторана существует 10-летний начальный этап развития. После 10-ти лет это уже бренд.

Индийский шеф-повар верит в наличие срока годности у каждого проекта в сфере ресторанного бизнеса. Поэтому он решил закрыть ресторан Gaggan в 2020-м году. Когда на Ананда снизойдет новая волна кулинарного вдохновения, он попробует воплотить свои таланты ресторатора в Японии. Для Ананда Гаггана ни звезды Мишлен, ни бурные овации в гастрономическом мире, ни даже заманчивая перспектива открытия сети индийских ресторанов под собственным брендом в разных странах ничего не значат.

Координаты и расписание работы ресторана Gaggan

Адрес: 68/1 Soi Langsuan, Ploenchit Road, Lumpini, Bangkok, 10330, Thailand

Телефон: +66 2 652 1700

Сайт: www.eatatgaggan.com

Время работы: Ежедневно, с 18:00 до 23:00

Кулинарная фотогалерея ресторана Gaggan