Lenzing Group начнет производить в Таиланде текстильное волокно

Австрийская компания Lenzing Group планирует развернуть в Таиланде производство текстильного волокна лиоцелл под собственным брендом Tencel. На текущем этапе представители компании получают лицензии у тайских регуляторов, а инженеры разрабатывают технический план для разрешения на строительство. Lenzing Group инвестирует в постройку и оборудование своего первого завода в Таиланде $500 млн.
Завод будет располагаться в промзоне Industrial Park 304 в восточной провинции Таиланда Прачинбури. Если не возникнет неожиданных проволочек по вине тайских чиновников, то строительство начнется в первом квартале 2018 года. Производственная мощность завода Lenzing Group в Таиланде после ориентировочного запуска в конце 2020-го года будет составлять 100 тысяч тонн текстильного волокна в год. Далее волокно станет поставляться на заводы и склады дочек компании в Китай, где из сырья производятся ткани на основе волокна тенсель и различная продукция из него, включая фильтры, чехлы, матрасы, постельное бельё, одежду. Решение топ-менеджмента Lenzing Group о размещении нового производства в Азии является логичным и закономерным, так как более 70% выручки группа получает из этого региона.
Что представляет собой тенсель от Lenzing Group
- Tencel® — одно из коммерческих названий текстильного волокна лиоцелл. Бренд принадлежит Lenzing AG, которая в 2004 году поглотила американскую компанию Tencel Group вместе с заводами в Мобил, штат Алабама и Гримсби, Великобритания. Австрийская компания получила все технологии и патенты на тенсель.
- Тенсель производят из целлюлозы эвкалиптовых деревьев. По-русски Tencel произносится и пишется либо как тенсель, либо как тенсел.
- Производство волокна тенсель не причиняет вреда экологии. Эвкалиптовые плантации специально высаживаются в тропиках. Часто в заболоченных и малопригодных для земледелия местах. Хорошо известна способность эвкалиптов высушивать заболоченные земли. Древесина рубится в мелкую щепу, из щепы производят волокна лиоцелла. Волокна превращаются в нити, а из нитей делают ткань. Это на 100% безотходное производство. Тенсель получил 4 награды от Евросоюза за экологичность.
- Тенсель можно легко смешивать как с натуральными, так и синтетическими волокнами.
- Ткань тенсель обладает антибактериальными свойствами, легко окрашивается, не линяет, почти не мнётся. Ткань гипоалергенная, прочная и износостойкая.