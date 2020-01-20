Как производить свои товары в Китае

Идея покупать товары в Китае задешево и перепродавать в разы дороже в родной стране — проста и лежит на поверхности. Если вам в принципе интересна товарная тематика, то велика вероятность, что вы уже не раз сталкивались с навязчивой рекламой на Youtube Димы Ковпака и прочих инфоцыган, продающих онлайновые мастер-классы по бизнесу с Китаем. Сияющие широкими белоснежными улыбками 25-35-летние бизнес-коучи с хорошо подвешенным языком (российские и украинские клоны Тони Роббинса) всего за несколько тысяч рублей готовы поделиться секретом, какой товар из Китая самый прибыльный в этому году. Уверяют, что знать ничего не нужно, китайский язык учить не потребуется и что даже ездить в Китай на фабрики нет необходимости. Ведь честные и трудолюбивые китайские поставщики отправят чудо-товар в любую страну мира сами, а мамкин бизнесмен будет лишь изредка контролировать все бизнес-процессы, сидя с ноутбуком за столиком в ресторанчике на пляже острова Бали или на курорте в Таиланде. И успешный успех, сопровождаемый потоками прибыли, обеспечит красивую жизнь, о которой мамкин бизнесмен всегда мечтал. Но на поверку оказывается, что бизнес с Китаем не так-то и прост. Обманутые инфоцыганами начинающие предприниматели либо вообще сталкиваются с кидками, связываясь с китайскими мошенниками, либо без контроля качества на фабрике производителя получают вместо товара партию откровенного шлака, который потом и перепродать-то оказывается невозможным. У особенно креативных стартаперов, не додумавшихся защитить свою интеллектуальную собственность патентами, ушлые китайские фабриканты тупо воруют идею и дизайн изделий. К сожалению, таких историй множество.

Предпринимателям, планирующим или уже начавшим налаживать товарный бизнес с Китаем, разумно прибегнуть к советам и наработкам людей, которые успешно ведут дела в КНР годами. А Диму Ковпака и прочих инфоцыган, окучивающих щедрую нишу бизнеса с Китаем, выгодно послать в «пешее эротическое путешествие».

Обычно эксперты ВЭД, закупающие товары в Китае годами, неохотно делятся с публикой наработками. Зачем плодить конкурентов в и без того горячей нише? Но бывают исключения. Так, в январе 2020-го года в продаже появилась книга Ольги Новиковой Сделай это в Китае!. Воды там мало, всё по делу. Это скорее учебник с большим количеством практических советов по нахождению китайских поставщиков, организации производства своих товаров на китайских фабриках, доставке готовой продукции на Родину и оформлении различной необходимой в процессе документации.

Что это за книга

Название: Сделай это в Китае! Руководство по производству вашего товара в КНР: от идеи до партии на складе ;

; Автор: Ольга Новикова;

Издательство: Альпина Паблишер;

Год издания: 2020;

Количество страниц (бумажная версия): 488;

ISBN: 978-5-9614-2838-4;

Язык: русский;

Дополнительно: есть электронная версия книги (формат ePub).

Почему закупать товары в Китае непросто





Время простых схем быстрого обогащения на перепродаже в родной стране дешевых китайских товаров с наценкой в 500% давно ушло в прошлое. И вот почему:

Китай за последние 20 лет стремительного роста экономики сильно разбогател. Соответственно, сильно поднялся уровень заработной платы китайских фабричных рабочих. Китайцы уже не жаждут работать по 12 часов в сутки за миску риса. Так, в восточных провинциях средняя зарплата неквалифицированного рабочего на фабрике уже превышает на начало 2020-го года $1000. Как следствие, растет себестоимость продукции и производимые товары в Китае обходятся заказчикам с каждым годом всё дороже; в Китае сфера производства товаров наводнена либо вообще откровенными мошенниками, либо ордами хитрых представителей торговых компаний, выдающих себя за фабрики. Посредники берут комиссии, уменьшая рентабельность вашего товарного бизнеса, поэтому их нужно вовремя распознавать и отфильтровывать; на культовой Кантонской ярмарке, проходящей 2 раза в год в городе Гуанчжоу, и на других крупных выставках Китая представлено огромное количество самых разнообразных товаров. Но там ищут поставщиков и сотни торговых компаний из вашей страны. Если появляется горячая технологическая новинка, то приобретете ее не только вы, но и десятки или сотни торговцев из вашей страны. Вернувшись из Китая с партией «горячего» товара, предприниматель рискует столкнуться с жесткой конкуренцией. Поэтому, по мнению Ольги Новиковой, так важно заниматься кастомизацией товара. А это предполагает производство своего уникального товара на китайских фабриках; китайцы с радостью крадут идеи доверчивых, но креативных лаоваев (иностранцев). Поэтому предпринимателям так критически важно выделять ресурсы на защиту их интеллектуальной собственности. Иначе существует большая вероятность, что китайская фабрика по налаженной методике производства и вашему дизайну станет втайне от вас производить и продавать ваш пользующийся спросом товар через свой магазин на Алиэкспресс или в своем магазине на Amazon.

Понять, является ли потенциальный поставщик производителем или торговой компанией, — это ключевой момент в процессе закупок в Китае.

Резюме

Книга «Сделай это в Китае!» — это отличный практический учебник для ведения товарного бизнеса в Китае. Жаль, что такой книги не было издано 15 лет назад. Тогда конъюнктура для импорта товаров из КНР и перепродажи их в России и других странах СНГ была гораздо лучше, чем сейчас. Российский потребитель после аннексии Крыма путинским режимом в 2014-м с каждым годом становится всё беднее. Рынок сжимается, как шагреневая кожа. Тем предпринимателям, которые не побоятся начинать производить товары в Китае сейчас, книга Ольги Новиковой поможет избежать возможных ошибок и кидков. Те же, кто после прочтения книги снимут розовые очки и решат не лезть в эту тему, гарантированно сэкономят время, деньги и нервы.

P.S. Ольга Новикова есть в Instagram.