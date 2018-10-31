ICONSIAM в Бангкоке откроется 9 ноября 2018

Официальное долгожданное открытие нового культового торгового центра ICONSIAM в Бангкоке состоится вечером 9 ноября 2018 года . Торжества продлятся аж трое суток. Ожидается большая развлекуха для бангкокцев и гостей тайской столицы с розыгрышами, призами, салютом над рекой Чао Прайя и прочими щедрыми ништяками. Бюджет на празднование в честь открытия ICONSIAM составляет 700 миллионов бат. Те читатели блога Тайский Портал, которые будут в Бангкоке 9-10-11 ноября 2018 и придут на открытие ТЦ, наверняка, не пожалеют.

Кстати, открытие первого официального магазина Apple в Таиланде, который тоже физически расположен в новом ТЦ Icon Siam, пройдет 10 ноября 2018 . Это официальная информация. Помимо Apple крупный фирменный магазин в Айкон Сиам откроет JD Sports (ритейлер брендовой спортивной одежды и обуви Nike, adidas, North Face и т.д.), и Takashimaya запустит свой фирменный японский универмаг. Ожидаемая посещаемость ICONSIAM — 150 тысяч человек в сутки. И этих показателей объективно будет сложно достичь из-за отсутствия станции метро поблизости.

Расположение ICONSIAM и как туда добраться

Новый торговый центр построили в Тонбури, то есть на правом берегу реки Чао Прайя. Центр Бангкока с Чайна-тауном, Королевским дворцом, деловым районом Силом находится на левом берегу реки. Вот карта:





Адрес торгового центра ICONSIAM на английском языке:

299 Soi Charoen Nakhon 5, Charoen Nakhon Road,

Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600

С транспортной доступностью нового торгового центра в первые годы будет очень сложно. Ближайшая станция метро — Krung Thonburi светло-зеленой ветки (Silom Line) скайтрейна BTS. Но от этой станции метро топать пешком вдоль улицы Чароен Накхон до IconSiam более километра. Можно подъехать на речном транспорте, но учитывайте, что в темное время суток пассажирские лодки по реке в столице Таиланда не ходят. Добираться вечером оптимальнее на такси (но можно встрять в пробку), либо на метро до станции Krung Thonburi, а затем от метро до торгового центра либо пешком, либо на мототакси.

Где-то к 2025-му году через район Клонг Сан будет достроена темно-красная ветка бангкокского метро, чья станция Khlong San откроется несколько ближе к Айкон Сиам. На момент написания данной заметки идет строительство монорельсовой дороги Gold Line (золотой линии) из четырех станций протяженностью 2,7 км. Этот монорельс после запуска сможет снять часть проблем доступности IconSiam. Схема «золотой линии» (станция G2 — это торговый центр Айкон Сиам):