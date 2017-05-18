Военная хунта грозит отключить Facebook в Таиланде

Во вторник, 16-го мая 2017 , почти 20 миллионов пользователей социальной сети Facebook в Таиланде могли лишиться любимого времяпровождения. Чтению сообщений на стене в этой соц.сети, их лайкам и репостам мог положить конец премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Он же глава тайской военной хунты, фактически управляющей страной после последнего переворота. Тайскому генералу не понравилось, что Facebook отказался удалить 131 пост с крамолой о новом тайском монархе, крайне неоднозначной личности, известной миру под именем Маха Вачиралонгкорн. Социальная сеть Марка Цукерберга просто заблокировала эти посты для просмотра с IP-адресов компьютеров, находящихся на территории Таиланда. Пользователям из других стран, а также тайцам, использующим VPN или анонимайзеры, данный контент всё еще доступен в Фейсбуке. Тайские генералы считают, что в этих постах содержится оскорбление тайской монархии.

Такое сообщение получают пользователи Facebook в Таиланде, когда пытаются получить доступ к заблокированным материалам

Facebook в Таиланде: цифры и факты

В отличие от России, где есть и популярные отечественные социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники), и местная конкурентоспособная поисковая система Яндекс, в Таиланде собственных соц.сетей и поисковиков не создано. Уровень развития IT в Королевстве Улыбок заметно уступает российскому. Фактически, у Facebook в Таиланде есть только один конкурент — LINE. Но это немного другой формат — онлайн-мессенджер с функциями соц.сети. Кстати, японская разработка. И вот почему Марку Цукербергу так важен тайский рынок:





19,8 млн. пользователей в Facebook в Таиланде по состоянию на май 2017.

тайцы — наиболее активные в Юго-Восточной Азии пользователи социальных сетей. Каждый пользователь проводит в Facebook, в среднем, 2 часа 21 минуту в день. Это больше, чем просмотр телевизора (1 час 34 минуты ежедневно).

онлайн-продажи в тайском сегменте интернета ежегодно показывают рост с очень хорошей динамикой. То есть тайцы, особенно молодые, интересны как целевая аудитория для интернет-магазинов и онлайн-аукционов. А это значит, что у Facebook не предвидится в Таиланде проблем с рекламными доходами.

Множество западных экспатов проживают в Таиланде постоянно, десятки миллионов иностранных туристов посещают страну ежегодно. Если Фейсбук в Таиланде заблокируют, то эта многочисленная публика почувствует себя значительно менее комфортно. А Марк Цукерберг лишится широкой платежеспособной аудитории, привыкшей легко тратить денежки онлайн.

Facebook — самый дорогой и узнаваемый бренд в Таиланде. За ним следуют по популярности Google и 7-Eleven.

Как на этот раз оскорбили тайскую монархию

«Накосячил» Маха Вачиралонгкорн. А за это почему-то страдают тайцы вплоть до реальной угрозы получить 15 лет в тюрьме за лайк в соц.сети. Маха вместе с полуголой женой прогуливался в торговом центре в Европе в коротенькой, практически женской, маечке-топе, оголив многочисленные татухи на спине и брюхе. Кто-то снял ролик на телефон. А выложил его в интернете, включая Фейсбук, — тайский историк и оппозиционер доктор Сомсак Чиамтирасакун, который получил политическое убежище во Франции. Вот этот пост и его многочисленные репосты стремится удалить тайская военная хунта, угрожая в противном случае отключить сервера CDN Facebook в Таиланде.

Почему авторитарные режимы стремятся контролировать соц.сети

Всё очень просто. Популярность соц.сетей подрывает влияние подконтрольных авторитарным и тоталитарным режимам СМИ. У населения появляется альтернативный источник информации, а также возможность быстро и стихийно организовываться для проведения политических акций, оппозиционных митингов и даже революций. Если телевизор технически легко взять под контроль, то миллионы интернет-пользователей намного сложнее запугать или купить. Бесконтрольные социальные сети представляют угрозу авторитаризму, поэтому, например, в Китае Facebook и все сервисы Google давно заблокированы. В Турции систематически блокируют Твиттер, Фейсбук и YouTube. В путинской России основателя VK Павла Дурова выдавили из им же созданной компании в вынужденную эмиграцию. А ВКонтакте и Одноклассники отныне покорно выдают по первому же требованию ФСБ данные тех несчастных, которые написали, репостили или лайкнули пост с критикой коррумпированного путинского режима или недовольством насаждения мракобесия в обществе.

Пока угрозы бана Facebook в Таиланде тайские генералы не решились воплотить в жизнь, несмотря на истечение срока ультиматума. Наверное, побоялись массовых протестов. Представьте, что 20 миллионов человек лишилось доступа к любимой соц.сети. Ну, день-два люди будут мучаться от информационного детокса. А потом они выйдут на улицы. Пока же до этого, к счастью, не дошло.