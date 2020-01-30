Китайский коронавирус в Таиланде: стоит ли отложить поездку?

китайский коронавирус угрожает Китаю и всему миру, пока не создана вакцина против негоВспышка заболевания новым коронавирусом произошла в начале января 2020 года в китайском городе Ухань. Это административный центр провинции Хубэй. Инфекция распространяется очень быстро, в том числе за пределами Китая. Количество инфицированных в Китае на начало февраля 2020 уже перешагнуло 14500 человек. Коронавирус 2019-nCoV унес жизни уже более 300 человек. Эпидемия вируса в Китае произошла в самое неприятное время — перед Китайским Новым годом, когда китайцы активно путешествуют по стране (навещают родных) и за ее пределы (туризм). Неудивительно, что инфицированные новым смертельным вирусом китайские туристы были выявлены и в Таиланде.

Коронавирус убьёт туризм в Азии?

По туризму на остров Хайнань китайский коронавирус действительно нанес сокрушительный удар. Иностранцы отказываются от туров в Китай, авиакомпании отменяют рейсы. В лучшем случае, китайское направление станет безопасным для туристов где-то через полгода. Пока ученые не разработали вакцину против вируса 2019-nCoV, мало кто захочет рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. Желающим делать бизнес с Китаем тоже разумнее отложить поездки туда до большей ясности ситуации с эпидемией. Если вспышку эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2003 году удалось локализовать, то в случае с коронавирусом проблема выглядит гораздо масштабнее. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения:


Насчет туризма в Таиланд, пока нет повода для паники. Эпидемии на курортах Таиланда нет, хотя количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 19 (пятеро из этих заболевших уже выздоровели, но находятся до поры до времени на больничном карантине). Aктуальные данные о распространении эпидемии по миру доступны на интерактивной карте.

Тайские авиалинии (Thai Airways) и др. авиакомпании дезинфицируют салоны самолетов. Во всех международных аэропортах Таиланда проводится жесткий мониторинг потенциальных инфицированных коронавирусом, особенно пассажиров, прилетевших из Китая:

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