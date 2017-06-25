Бритни Спирс выступила в Бангкоке

В рамках азиатского турне американская поп-певица Бритни Спирс посетила Таиланд, причем здесь она выступала впервые. Шоу Бритни Спирс прошли в Бангкоке на сцене IMPACT Arena 23-го и 24-го июня 2017 вечером. Тайская публика восторженно встречала американскую поп-звезду. В Таиланде у Бритни много страстных фанатов и просто любителей ее творчества.

Фрагмент выступления Бритни Спирс в Бангкоке

Перед выступлением в Бангкоке Бритни успела отдохнуть на пляже Пхукета, а ее сыновья развлекались там же, кормя бананами слонов. Фото и короткие видео-ролики можно посмотреть на странице певицы в Instagram.

Азиатское турне Бритни Спирс вкратце

В 2017-м году певица и поп-идол молодежи начала 2000-х решила прокатиться по Азии с гастрольными выступлениями. Длительность поездки была изначально лимитирована организаторами одним месяцем. Вот какие города и страны с концертами уже посетила Бритни на момент написания заметки:





Токио (Япония) — 3 и 4 июня 2017;

Осака (Япония) — 6 июня 2017;

Сеул (Южная Корея) — 10 июня 2017;

Тайбэй (Тайвань) — 13 июня 2017;

Манила (Филиппины) — 15 июня 2017;

Бангкок (Таиланд) — 23 и 24 июня 2017;

Заканчиваться турне певицы будет выступлениями в Гонконге (27 июня), Сингапуре (30 июня) и Тель-Авиве (3 июля). После возвращения американской поп-звезды из Азии домой в США, желающим насладиться ее творчеством вживую придется отправиться в город казино Лас-Вегас.

Нужно отметить, что гастроли мировых звезд поп-музыки в Восточной и Юго-Восточной Азии часто оказываются весьма прибыльными предприятиями. Людей в регионе живет очень много, доходы населения растут, а американские звезды не сильно балуют азиатов своим вниманием. В Азии случаются аншлаги, когда билеты на громкие мероприятия с приезжими знаменитостями мирового класса выкупаются полностью в течение всего нескольких часов. Так, большим успехом обернулось в Азии мировое турне Мадонны в начале 2016 года.

Тайцы пародируют Бритни

У Бритни Спирс есть несколько хитов, которые тайцы обожают пародировать. Вот, например, как переиграли ее хит Toxic стюардессы тайской авиакомпании-лоукостера Nok Air:

Вот оригинал (если кто не помнит этот музыкальный клип):

А в этом ролике тайский трансвестит весело зажег, выступив в роли Бритни на борту самолета: