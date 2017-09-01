Новый беспредел на тайско-лаосской границе



Вот вам свежая история (август 2017) о новом беспределе, творимом тайскими иммиграционными полицаями на тайско-лаосской границе. История эта реальная. Случилась с моим другом при попытке выезда из Таиланда в Лаос за новой тайской туристической визой. За относительно небольшой срок просрочки визы в Таиланде он попал в тайскую тюрьму. Злейшему врагу он не пожелает пережить такой беспредел, так как тайские тюрьмы — это ад на Земле.

Начиналось всё довольно безобидно и ничего не предвещало беды. Моего друга закрутила весёлая жизнь Паттайи, сплошной сабай-сабай и очаровательные таечки. Наш герой совсем забыл, что живет в чужой стране по туристической визе, срок пребывания по которой уже истек. О необходимости получать новую визу он вспоминает тогда, когда его текущая тайская виза уже просрочена на 16 дней. «Ничего страшного, заплачу штраф из расчета 500 бат за день оверстея (overstay) или 8000 бат и всё будет ровно», — решает наш отважный экспериментатор. И отправляется в первой половине августа 2017 года на автобусе из Паттайи в пограничный с Лаосом тайский город Нонгкхай по обычной схеме ныне отмененных виза-ранов.

На пограничном переходе Нонгкхай — Вьентьян перед мостом через реку Меконг (он же первый мост тайско-лаосской дружбы) тайские иммиграционные чиновники заявляют нашему герою, что его виза просрочена, он является злостным нарушителем и будет арестован. Его отчаянную попытку заплатить официальный штраф тайские полицаи игнорируют. С точки зрения иммиграционного законодательства Таиланда, это беспредел. На руки моего друга тайцы надевают наручники, сажают в полицейский фургон и конвоируют в ближайшую тюрьму, причем это не иммиграционная тюрьма, а обычная, с местными зеками.

В тайской тюрьме: 2 недели в аду ни за что

Кто-то может не знать о том, что условия в тайских тюрьмах отнюдь не гарантируют белому человеку выживание. Мой друг говорит, что чуть там не сдох. В камере сидело 35 человек. Спали прямо на бетонном полу. Из белых был он и другой парень, которого потом освободили. Остальные — тайцы. В блоке содержались и мужчины, и женщины, разделенные металлическими прутьями решетки. Из других «прелестей» тюремного быта — один вонючий сортир на всех и ржавая вода для питья. Кормежка — пять пакетиков с вареным рисом на 35 (!!!) человек.

Тайским сокамерникам приносили в передачках еду их родственники с воли. Тайцы охотно делились пищей с белыми арестантами. Особенно наш герой хотел бы поблагодарить двух осужденных тайских проституток. Эти падшие женщины часто подкармливали его. Без помощи тайцев друг не выжил бы чисто физически. До тюрьмы он весил 103 кг, а после освобождения — 90 кг. Причем 13 кг веса наш соотечественник потерял больше от нервных размышлений о несправедливости тайской Системы и своей будущей судьбе, чем от скудной диеты.

Будущий суд и дальнейшие планы

Вдруг произошло чудо, и парня выпустили после 2-ух недель в тюрьме, где он оказался за нарушение, по закону предполагавшее лишь штраф. После возвращения в Паттайю он нашел тайского адвоката. Таец объяснил ему дальнейший сценарий действий: на суде признать свою вину, заплатить штраф, а потом покупать авиабилет на ближайший рейс, чтобы как можно быстрее улететь из Таиланда.

Друг говорит, что после такого жизненного опыта в Таиланд он ни ногой. Улетит в родную Украину сразу после суда. Иронизирует, что теперь у граждан Украины есть безвиз с Европой, то есть можно поездить по странам ЕС и выбрать себе тюрьму с гораздо лучшими условиями содержания, чем в Таиланде. Наш герой почему-то твёрдо уверен, что норвежские или шведские тюрьмы намного более продвинутые, чем тайские.





Мораль этой истории или как избежать тайский беспредел

Очевидно, что печальный инцидент, случившийся с моим другом, — это просто психологическая акция устрашения со стороны тайских иммиграционных властей. Фактически, этот беспредел направлен на запугивание молодых рационально мыслящих законопослушных иностранцев. Узнавая о тюрьме вместо штрафа, многие скажут: «Ну его на хер! Слишком велики риски. Найду другую страну для жизни!». Незаконопослушных фарангов двумя неделями тюрьмы не особо напугаешь. Эти рисковые пацанчики живут фартом и неплохо себя чувствуют в Паттайе.

Практика последних 5 лет показала, что тайские власти прилагают планомерные системные усилия, чтобы избавиться от всяческих иностранных голодранцев-бездельников, желающих жить в Королевстве Улыбок вечно. Это тревел-блогеры, нелегальные фотографы, работающие в Интернете фрилансеры, боящиеся полицейских облав уличные продавцы экскурсий, нелегальные туристические гиды, преподаватели дайвинга/серфинга, еле-еле говорящие по-английски преподаватели английского языка, иностранные проститутки (работающие в стрип-клубах, Go-go-барах, чьи владельцы не заплатили взятку тайским полицейским) и куча другого народа, пытающегося крутиться и прибивать денежку в чужой стране. Легче, конечно, уехать в другую страну. Благо дело, их много по соседству: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Филиппины, даже та же Мьянма после снятия экономических санкций в 2013-м году становится интересным местом. Тем, кто несмотря на сложность прибития денег в стране и закручивание гаек для иностранцев, любит Таиланд и хочет здесь жить долго и счастливо, стоит рассмотреть пару рекомендаций ниже:

Не пересекайте тайскую границу по суше . Виза-ранов больше нет в Таиланде;

. Виза-ранов больше нет в Таиланде; Не прилетайте из-за рубежа в региональные аэропорты в тайской провинции, если у вас в загранпаспорте куча использованных тайских виз и штампов безвизового въезда. Тайские иммиграционные чиновники в небольших аэропортах сильно придираются, когда подозревают виза-ранщиков. Были случаи, когда таких подозрительных иностранцев разворачивали обратно, не пуская в Таиланд. Список тайских городов, чьи международные аэропорты желательно избегать для прилета из-за рубежа: Сураттани, Хат Яй, Кхонкэн, Чианграй, Чиангмай, Краби;

прилетайте в Таиланд самолетом в один из крупнейших международных аэропортов страны: Суварнабхуми и Дон Муанг в Бангкоке, У-Тапао поблизости от Паттайи и аэропорт Пхукета. Туда ежедневно прибывает огромный пассажиропоток, обработка которого не оставляет тайским иммиграционным чинушам времени и сил на докапывание до каждого конкретного человека (если это, конечно, не международный преступник в розыске у Интерпола). Штампы безвизового въезда в перечисленных крупнейших аэропортах Таиланда ставятся, как по конвейеру;

Оформите визу Thailand Elite, если с финансами у вас всё замечательно. Эта виза упрощает длительную жизнь в Таиланде, сводя к минимуму контакты с тайской бюрократической машиной, для которой закон, что дышло;

(Пункт для мужчин, для женщин выгоды могут быть неочевидными) Если вы холосты и без ума от азиаток, то женитесь на тайке. Если делать всё правильно и иметь определенный фарт по жизни, то лет через 5 можно будет подавать документы на ВНЖ Таиланда. А к иностранцу с видом на жительство в Таиланде иммиграционная служба уже не сумеет придраться.

Избегайте просрочки тайских виз! Это лишит чиновников Иммиграционной службы Таиланда формального повода, чтобы вас оштрафовать или посадить в тюрьму.

Новые правила для тех, чьи визы в Таиланде просрочены: