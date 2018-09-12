Бангкокский зоопарк Дусит закрывается насовсем

Старейший в Таиланде бангкокский зоопарк Дусит прямо в центре столицы закрывается в конце сентября 2018 года насовсем. Тайские власти планируют построить новый зоопарк в северном пригороде Бангкока — в округе Таньябури, что в провинции Патумтани. Новый зоопарк будет занимать 48 гектар, что в 2,5 раза больше площади зоопарка Дусит (18,88 га). До окончания строительства всех животных перераспределят по восьми другим зоопаркам страны, включая популярный у приезжающих отдыхать в Паттайю туристов зоопарк Кхао Кхео в провинции Чонбури.

Бангкокский зоопарк Дусит: краткая история

Официально Dusit Zoo или, как его называют тайцы неофициально — Кхао Дин Вана, открылся в 1938 году. Но в действительности история первого зоопарка в Таиланде дольше и интереснее. В 1898 году тайский король Рама V приобрел землю к востоку от дворца, где повелел разбить королевский ботанический сад. Рабочие возвели на этой земле холм из земли (кхао дин — дословно по-тайски: гора из земли) и высадили саженцы необычных и экзотических для Таиланда деревьев. Когда деревья на рукотворном холме подросли, тайцы прибавили к названию парка слово «вана» (лес). Отсюда название เขาดินวนา, которое приклеилось к королевскому ботаническому саду, а потом стало применяться к зоопарку Дусит. После сиамской революции 1932 года, в марте 1938 года тайский монарх Рама VIII разрешил открыть Кхао Дин Вана для жителей Бангкока и вообще всех желающих.





Бангкокский зоопарк Дусит стал очень популярным, привлекая в последние годы до 2,5 млн. посетителей ежегодно. Тайцев особенно интриговала возможность увидеть в зоопарке Бангкока экзотических зверей и птиц, которые не встречаются в Таиланде: зебр, жирафов, львов, носорогов, бегемотов и фламинго. Понятно, что слонов, обезьян, крокодилов и других животных Таиланда можно встретить в дикой природе во многочисленных национальных парках страны. Но африканские звери или пингвины из Антарктиды удивляли и продолжают удивлять вот уже несколько поколений тайцев.

Видео-экскурсия по зоопарку Бангкока

Запечатлено, так сказать, для будущих поколений. Какие теперь есть альтернативы зоопарку Дусит: