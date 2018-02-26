Алекс Лесли и Настя Рыбка задержаны в Таиланде

25 февраля 2018 в 11 вечера тайская полиция нагрянула в отель в Паттайе, где знаменитый в России гуру секса и тренер по пикапу Алекс Лесли, скандальная соблазнительница миллиардера Олега Дерипаски по прозвищу Настя Рыбка и еще 8 секс-инструкторов проводили заключительный этап выездного секс-тренинга в Паттайе с вручением сертификатов. Всего в аудитории было 43 человека, 10 секс-инструкторов полицейские задержали, остальных — российских туристов, — отпустили. Секс-тренинг, который Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) проводил в Паттайе, стоил 40000 рублей с каждого участника. Вот видео тайского новостного канала (на тайском языке), где видно, что и Алекс Лесли, и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) сидят в ожидании в полицейском участке Паттайи:

Кстати, за нелегальную работу в Таиланде, которая ведется иностранными гражданами без work permit (разрешения на работу), по тайским законам теперь можно получить до 5 лет заключения в тюрьме. И такие прецеденты уже были. А тайские тюрьмы ужасны. Эту ночь, я так понимаю, российским секс-тренерам пришлось спать на бетонном полу в тюрьме Паттайи. Подозреваю, что ребятам было не до секса. Олег Дерипаска, если этот полицейский рейд на тренинг в Паттайе его рук дело, сумеет жестоко отомстить обидчикам, подорвавшим его репутацию. Полиция в Паттайе отличается крайней коррумпированностью. За хорошую взятку от миллиардера Дерипаски тайским высшим чинам полиции Алекс Лесли и Рыбка рискуют годами гнить в тюрьме в Таиланде.





Update: Российское консульство в Таиланде сообщает, что Алекса Лесли, Настю Рыбку и других задержанных тайской полицией ожидает суд и последующая депортация из страны. То есть секс-тренеры отделаются-таки штрафами, депортацией из Таиланда и, возможно, запретом на въезд в королевство на более или менее длительный срок. Можно сказать, что повезло на этот раз. Хотя фактор обиженного олигарха Дерипаски пока не стоит выбрасывать из расчетов.

Почему Алекс Лесли и Настя Рыбка сейчас мегапопулярные персоны

Если Алекс Лесли со своими тренингами пикапа и секса был известен в узких кругах еще лет десять назад, то к Насте Рыбке слава пришла только в феврале 2018 года после публикации наделавшего много шума расследования Алексея Навального и ФБК. Того самого расследования об отдыхе вице-премьера правительства России Сергея Приходько на яхте Дерипаски у берегов Норвегии. Там Рыбка вместе с другими девушками выполняла роль эскорта, то есть VIP-проститутки. Параллельно делала фотки и видео на свой айфон, а затем выкладывала в Instagram. Ребята из ФБК тщательно проанализировали эти фоточки, видео и геотеги, выпустив расследование о коррупции. И вот это знаменитое видео, которое юристы Дерипаски и Роскомнадзор требуют удалить из Youtube под угрозой блокировки всего видео-сервиса на территории РФ:

Из-за расследования о Рыбке и Дерипаске был заблокирован Роскомнадзором блог Навального. Фактически, сторонники оппозиционного политика были вынуждены ускоренно научиться пользоваться VPN и анонимайзерами из-за Насти Рыбки. Интересно будет понаблюдать, какова будет дальнейшая судьба этой белорусской секс-охотницы.